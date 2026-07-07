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தவெக 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது -தமிழக அரசியல் களத்தை சூடாக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய இபிஎஸ், தவெக ஆட்சியை விமர்சித்ததுடன், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியைப் பிடிக்கலாம் எனத் தொண்டர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:21 PM IST
தவெக 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது -தமிழக அரசியல் களத்தை சூடாக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி
Image Credit: File | AIADMK Edappadi Palaniswami Attack TVK Government Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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