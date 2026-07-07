/தவெக 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது -தமிழக அரசியல் களத்தை சூடாக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி

தமிழக அரசியல் களத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு பிந்தைய சூழல் இன்னும் பரபரப்பாகவே நீடித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி (EPS), திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய கருத்துகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளன.
கட்சி நிர்வாகிகளிடம் பேசிய அவர், "தவெக ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக நீடிக்காது" என்று விமர்சித்ததுடன், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலை குறிவைத்து இப்போதே தயாராகுமாறு நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு, மாவட்டம் வாரியாக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டங்களை அதிமுக தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டு, தேர்தல் முடிவுகள், கட்சி அமைப்பு, எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலரும் தங்கள் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட தேர்தல் நிலவரங்கள் குறித்து கருத்துகளை முன்வைத்தனர்.
கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "அரசியலில் வெற்றி, தோல்வி என்பது மிகச் சகஜமான ஒன்று. தற்போதைய தமிழக மக்கள் தற்காலிகக் கவர்ச்சிகளை நம்பி வாக்களித்து விட்டனர். ஆனால் இந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக நீடிக்காது," என்று மிகக் கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினும், "இந்த ஆட்சி இன்னும் ஆறு மாதங்கள் கூட தாங்காது" என்று இதேபோன்ற ஒரு கருத்தைக் குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதே பாணியில் விமர்சித்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சில நிர்வாகிகள் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைத்தனர். அதில்,
தோல்வியைக் கண்டு துவண்டுவிடாமல், அடுத்ததாக வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை குறிவைத்து அதிமுக காய்களை நகர்த்தத் தொடங்கியுள்ளது. "உள்ளாட்சியே நல்லாட்சிக்கு அடித்தளம்" என்று குறிப்பிட்ட இபிஎஸ், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நாம் காட்டும் வீரியமே, மீண்டும் நாம் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்வதைத் தீர்மானிக்கும் என்று நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக அவர் முன்வைத்துள்ள முக்கியப் புள்ளிகள் இதோ:
கடந்த காலங்களில் கட்சிக்குள் இருந்துகொண்டே மாற்றுக்கட்சிக்கு வாக்களித்தவர்கள் மற்றும் உள்ளடி வேலைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்த புகார்கள் நிர்வாகிகள் மத்தியில் எழுப்பப்பட்டன. இதைக் கேட்டறிந்த இபிஎஸ், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கட்சிக்கு உண்மையாக, விசுவாசமாக உழைப்பவர்களை மட்டுமே அடையாளம் கண்டு சீட் வழங்க பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்று கறாராகக் கூறியுள்ளார்.
களப்பணிகளை முடுக்குதல்: தோல்விக்கான காரணங்களை மறந்து, உடனடியாக உள்ளாட்சித் தேர்தலை மனதில் வைத்து கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகளையும், மக்கள் சந்திப்புகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நாம் பெரும்பான்மையான இடங்களைக் கைப்பற்றினால், அது தற்போதைய ஆட்சிக்கு மக்கள் தரும் சாட்டையடியாக இருக்கும். அதுவே நாம் மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சியை அமைக்க வழிவகுக்கும் என்றார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுக்குப் பிறகு, கட்சி அமைப்பை மறுசீரமைக்கும் பணிகளில் அதிமுக தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மாவட்ட வாரியான ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் மூலம் தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்து, வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலை மையமாக வைத்து செயல்திட்டங்களை வகுக்கும் பணியில் கட்சி ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள "தவெக ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்காது" என்ற கருத்து, தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.