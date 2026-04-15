மீஞ்சூர் கல்லூரி மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்.. இபிஎஸ், அண்ணாமலை கண்டனம்!

திருவள்ளூர் மீஞ்சூர் அருகே கல்லூர் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு இளைஞர் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கல்லூரி மாணவி தனது வீட்டில் தேர்வுக்காக நேற்றிரவு (ஏப்ரல் 14) படித்து கொண்டிருந்தார். அப்போது கஞ்சா போதையில் மாணவி வீட்டுக்குள் புகுந்த மூன்று இளைஞர்கள் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பின்னர் கத்தியால் கொடூரமாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து இளைஞர்கள் தப்பியோடிவிட்டனர். இந்த நிலையில், இந்த கொடூர சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது கண்டனத்தை தெரிவித்ததோடு, திமுகவை கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
இது தொடர்பாக அவரது தெரிவித்துள்ளதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த கல்லூரி மாணவியை குறிவைத்து கஞ்சா போதையில் இருந்த இளைஞர்கள் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு, பாதிக்கபட்ட மாணவி மீது கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தியதில் மாணவி உயிருக்கு போராடி வருவதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கிறது.
இந்த கொடூரக் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறை அதிகாரிகளை வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Dummy முதல்வர் தமிழ்நாட்டை ஆண்டது போதும்
கஞ்சா போதை, பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை முயற்சி, இது தான் திமுக ஆட்சிக்காலம்! படிக்கும் கனவுகளோடு இருந்த மாணவியை, ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராட வைத்திருப்பது தான் ஸ்டாலின் மாடல். இந்த மாடல் தான் மீண்டும் வரவேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் துடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்.
நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்கிறேன்- இத்தனை நாட்கள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்த ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளதை பற்றி ஒரு வார்த்தை, ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினாரா? தன் ஆட்சிக்கான Accountability இல்லாத, என்ன நடக்கிறது என்று Idea-வே இல்லாத ஒரு Dummy முதல்வர் தமிழ்நாட்டை ஆண்டது போதும்.
ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கேள்வி ஒன்று ஒன்று தான்- தமிழகம் வாழ வேண்டுமா? ஆம் என்றால், திமுக வீழ்ந்தே ஆகவேண்டும்! இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணாமலை கண்டனம்
இதைபோல் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணாமலை எக்ஸ் தளத்தில், மீஞ்சூர் அருகே உள்ள வல்லூர் வாலாஜா நகரில், வீட்டில் தேர்வுக்குப் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவியை, கஞ்சா போதையில் வீட்டினுள் புகுந்த கும்பல், பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி, மாணவி தற்போது ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்ற செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
திமுக ஆட்சியின் அவலம்
ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியின் அவலம், இன்று கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு, போதைப் பொருள் புழக்கம் பெருகி, வீட்டிற்குள் இருக்கும் நமது குழந்தைகளுக்கே பாதுகாப்பில்லாத நிலை இன்று உருவாகியிருக்கிறது.
மாணவியைத் தாக்கிய மூன்று பேர் கொண்ட போதைக் கும்பலில், காவல்துறையினர் இதுவரை, ஒருவனை மட்டுமே கைது செய்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. போதைப் பொருள் கடத்துபவனும், விற்பவனும், பயன்படுத்துபவனும் எங்கு இருக்கிறான் என்பது தமிழக காவல்துறைக்குத் தெரியாதா? திமுக அதிகாரமட்டம், காவல்துறையின் கைகளைக் கட்டிப் போட்டிருப்பதன் விளைவு, இன்று ஒவ்வொரு நாளும், தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியிருக்கிறது.
போதைப் பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை
திமுகவினர் பணம் சம்பாதிக்க, போதைப் பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தாமல் இருக்கும் திமுக ஆட்சி அகற்றப்படவில்லை என்றால், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், நமது குழந்தைகளின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என்ற அச்சம் ஏற்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: திமுகவின் ரூ.8,000 கூப்பன் விவகாரம்: தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த 'வார்னிங்'
மேலும் படிக்க: ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! பள்ளிக்கல்வித்துறை 5 அதிரடி அறிவிப்பு! லீவ், ஊதிய உயர்வு, வார்னிங்!
