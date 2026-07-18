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உயிருக்கு விலை வைக்கும் CM விஜய்.. சிறைக்கைதி மரணம் குறித்து இபிஎஸ் காட்டம்!

Edappadi Palaniswami Latest News: லாக்அப் மரணங்கள், சிறை கைதி மரணங்கள் குறித்து தவெக அரசை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். பொய்க்கால் குதிரை அரசு என்று  குறிப்பிட்டு முதல்வர் விஜய்யை விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:20 PM IST
உயிருக்கு விலை வைக்கும் CM விஜய்.. சிறைக்கைதி மரணம் குறித்து இபிஎஸ் காட்டம்!
Image Credit: Edappadi Palaniswami Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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