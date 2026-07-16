/"திமுக - அதிமுக கூட்டணி வெறும் கட்டுக்கதை".. வதந்திக்கு இபிஎஸ் முற்றுப்புள்ளி

சேலம் ஓமலூரில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக கூட்டத்தில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்தும், தன் மீது வைக்கப்பட்ட அரசியல் விமர்சனங்கள் குறித்தும் மிக காரசாரமாக பேசியுள்ளார்.
அவர் பேசியதாவது, கர்நாடகாவின் மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது. ஆனால், இதில் நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்படும் என்பது தேவையற்ற ஒரு நடவடிக்கை. தமிழகத்தில் தற்போது ஒரு அரசு இயங்குகிறதா என்றே சந்தேகம் எழுகிறது. ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காக என்றும் குரல் கொடுக்கும் ஒரே இயக்கம் அதிமுக தான்.
கரூரில் பேசிய முதல்வர் விஜய், திமுக மற்றும் அதிமுகவை 'கூட்டு களவாணிகள்' என்று விமர்சித்தார். எங்கு பேசினாலும் வார்த்தைகளை யோசித்து பயன்படுத்த வேண்டும். அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வென்ற எம்.எல்.ஏ-க்களை திருடி, தன் பக்கம் இழுத்துக் கொண்ட முதல்வர் விஜய் தான் உண்மையான களவாணி. அவரது பேச்சு ஒரு நாலாந்தர பேச்சாளரின் பேச்சை போல இருந்தது.
தேர்தலுக்கு முன்பு திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக நான் வருவேன் என்று முழங்கிய விஜய், தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்றுத்தான் ஆட்சியை பிடித்தார். இது விஜய்யின் இரட்டை வேடத்தை காட்டுகிறது.
தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 60 நாட்கள் ஆகியும் உருப்படியாக எதையும் செய்யவில்லை. வெறும் பஞ்ச் டயலாக்குகளை மட்டுமே பேசி வருகின்றனர். 'சிங்கப்பெண் படை' என்பதெல்லாம் வெறும் காட்சிதானே தவிர, இதனால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ஒரு காலத்தில் நூற்றாண்டு கண்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைமை, இப்போது 'கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பான கதை'யாக மாறிவிட்டது. திமுக கூட்டணியில் வென்றுவிட்டு, தவெக அரசுடன் சென்று பதவி வாங்குவதுதான் காங்கிரஸின் கொள்கையா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்திலும், சில அதிமுகவினராலும் பேசப்பட்டு வந்தது.
இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை அமைதி காத்து வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது முதன்முறையாகப் பதிலளித்துள்ளார். "திமுக - அதிமுக கூட்டணி பேசப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் வெறும் கட்டுக்கதை" என்று கூறி, இந்த வதந்திக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.