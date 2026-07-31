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காவிரி விவகாரம்: “விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடாது” - எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்!

காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசுடன் முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:18 PM IST
காவிரி விவகாரம்: “விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடாது” - எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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