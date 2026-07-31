/காவிரி விவகாரம்: “விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடாது” - எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்!

காவிரி மற்றும் மேகதாது பிரச்சனை தொடர்பாக கர்நாடக அரசுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முதல்வர் விஜய் ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி அங்கு செல்லத் திட்டமிட்டிருந்தார். இருப்பினும், கர்நாடகாவில் எழுந்த எதிர்ப்புகள் காரணமாக, அம்மாநில முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், விஜய்யை வர வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொண்டார். இதனால் இந்தப் பயணம் தற்போதைக்கு ரத்தாகியுள்ளது.
இதற்கிடையில், மேகதாது விவகாரத்தில் எதிர்கட்சிகள் முதலமைச்சர் விஜய்யை நோக்கி கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மேகதாது விவகாரத்தில் விஜய்யின் தவெக அரசு மெத்தனப் போக்கு காட்டுவதாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார். இந்த நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் மெளனப் புரட்சி செய்வதில் வல்லவராக இருக்கிறார் என கிண்டல் செய்யும் வகையில் சாடி உள்ளார்.
இது தொடர்பாக சேலத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, 2018 ஆம் ஆண்டே காவிரி நதிநீர் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கிவிட்டது. அதன் அடிப்படையில் மாதம்தோறும் உரியத் தண்ணீரை தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய கர்நாடகா, அதை தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது. போராடி மட்டுமே தண்ணீரை பெற வேண்டிய அவலநிலை நீடிக்கிறது.
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் மேகதாதுவில் அணை கட்டத் துடிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. அணை கட்டப்பட்டால் தமிழக டெல்டா பகுதிகள் வறண்டு பாலைவனமாகிவிடும். தவிர, தமிழகத்தின் 20 மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையும் காவிரியை நம்பியே உள்ளது. இரு மாநில உறவை கெடுக்கும் வகையில் டி.கே. சிவக்குமார் செயல்படுகிறார்.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவையே மதிக்காத கர்நாடக அரசுடன், தமிழக முதல்வர் விஜய் எந்தவித பேச்சுவார்த்தையும் நடத்த கூடாது; அதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
மேகதாது விவகாரம் தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனை என்பதால், உடனடியாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி, விவசாயிகளின் கருத்துகளை கேட்க வேண்டும். ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் குரலையும் விவசாயிகளின் நலனையும் புறக்கணித்து முதல்வர் விஜய் மௌனம் காப்பது ஏமாற்றமளிக்கிறது.
தமிழகத்தில் வறட்சி சூழல் நிலவி வருவதால், தவெக அரசு தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் குறிப்பிட்டபடி, விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்து உடனடி அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என கூறினார்.