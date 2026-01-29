அதிமுகவில் இடமில்லை.. ஓபிஎஸ்க்கு எண்ட் கார்டு போட்ட இபிஎஸ்.. அடுத்து என்ன?

Edappadi Palaniswami: அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஏகமனதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுவிட்டார் என்றும் அதிமுகவில் அவரை இணைக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார். தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. இதில் திமுக கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது. திமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில், அதிமுக தலைவமையிலான கூட்டணி பாஜக, அமமுக, பாமக உள்ளன.
அதிமுகவில் சேர தயார்
சமீபத்தில் தான், அமமுக மீண்டும் தேசிய கூட்டணியில் இணைந்தது. மேலும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கூட்டணியில் இழுக்க என்டிஏ கூட்டணி தலைவர்கள் விருப்பப்படுகின்றனர். ஆனால், இந்த விஷயத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் தாமதித்து வந்தார். இதனால், அதிருப்தி அடைந்த வைத்திலிங்கம், சுப்புரத்திம் உள்ளிட்டோர் திமுகவில் இணைந்தனர்.
இன்னும் ஓபிஎஸ் பக்கம் உசிலம்பட்டி ஐயப்பன், வெல்லமண்டி நடராஜன் மட்டுமே உள்ளனர். இப்படியான நிலையில், தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேர்தலில் போட்டி என்ற முடிவு எடுக்கவில்லை என்றும் தனிக்கட்சி தொடங்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும் கூறினார்.
அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்-ஐ சேர்க்க வாய்ப்பில்லை
தொடர்ந்து, அதிமுகவில் மீண்டும் இணைய நான் தயாராக இருப்பதாகவும், இதற்கு டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிசாமி சம்மதிக்க ரெடியா என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இந்த நிலையில் தற்போது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். சேலத்தில் மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் சேர்க்க வாய்ப்பில்லை என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், "அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஏகமனதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டார். நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுவிட்டது. அதனால், அதிமுகவில் அவரை சேர்ப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை" என திட்டவட்டமாக கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நடிகர் என்றால் கூட்டம் வரத்தான் செய்யும். விஜய் சிறந்த நடிகர் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. சிறந்த அரசியல்வாதி நாங்கள் தான். 41 உயிர்கள் பறிபோய் இருக்கிறது. அவரைப் பார்க்க வந்ததால் இறந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஆறுதல்கூட தெரிவிக்க முடிவதில்லை. கட்சி நடத்தி என்ன செய்வது?" என்று கூறினார்.
அடுத்து என்ன?
ஆரம்பத்தில் இருந்தே எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் சேர்க்க மறுத்தே வருகிறார். ஆனால் பாஜக, அதிமுக உட்கட்சிப் பிளவுகளை ஒரே குடைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் வாக்கு சிதறலைக் குறைக்க வேண்டும் என நினைக்கிறது. இதனால், ஓபிஎஸ்-ஐ தங்கள் பக்கம் கொண்டு வரவே பாஜகவின் முடிவாக இருக்கிறது. ஆனால், இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியோ மறுத்துள்ளார். ஒபிஎஸ்-ஐ கட்சிக்குள் சேர்ப்பது தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படும் என எடப்பாடி நினைக்கிறார். மேலும், மீண்டும் இரட்டை தலைமை உருவாகுவதில் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. இதனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் விருப்பம் தெரிவித்தாலும், அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்து வருகிறார். ஆனால், டெல்லியில் இருந்து அழுத்தம் அதிகாரித்தால், இந்த முடிவில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
