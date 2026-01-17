English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாதம் ரூ.2,000.. ஆண்களுக்கு இலவச பயணம்! அதிமுகவின் ஜாக்பாட் வாக்குறுதிகள்

மாதம் ரூ.2,000.. ஆண்களுக்கு இலவச பயணம்! அதிமுகவின் ஜாக்பாட் வாக்குறுதிகள்

AIADMK Election Manifesto 2026: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார். இதில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000 வழங்கப்படும் என்றும் ஆண்களுக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:25 PM IST
  • மகளிருக்கு ரூ.2,000 தரப்படும்
  • ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயணம்
  • 5 லட்சம் மகளிருக்கு அம்மா இருசக்கர வாகனங்கள்

Trending Photos

பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..
camera icon10
Pongal 2026
பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon8
Mohammed Siraj
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!
camera icon7
WPL 2026
WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!
மாதம் ரூ.2,000.. ஆண்களுக்கு இலவச பயணம்! அதிமுகவின் ஜாக்பாட் வாக்குறுதிகள்

AIADMK Election Manifesto 2026: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி வரும் பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும்  தீவிர பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கட்சியை பலப்படுத்த திமுக கூட்டணி, அதிமுக பாஜக கூட்டணி, தவெக, நாதக கட்சியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.  ஆட்சியை தக்க வைக்க திமுக முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், எப்படியாவது ஆட்சியை இந்த முறை பிடிக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்து அதிமுக வியூகம் அமைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியை அறிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

அதிமுகவில் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், சமூகத்தில் பொருளாதார சமநிலையை உருவாக்கிட, குலவிளக்கு திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும், ஒவ்வொரு மாதமும் உதவித் தொகையாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்படும். இத்தொகை குடும்பத் தலைவியின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.

நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் ஆண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருக்கும், நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்.

'அம்மா இல்லம் திட்டம்' மூலம், கிராமப்புறங்களில் குடியிருப்பதற்கு சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, அரசே இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும். அதேபோல், நகரப் பகுதிகளில் சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, அரசே இடம் வாங்கி அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்டி 'அம்மா இல்லம் திட்டம்' மூலம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.

அதைப் போலவே, ஒரே குடும்பத்தில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்கள், அவர்களுடைய மகன்கள் திருமணமாகி தனிக்குடித்தனம் செல்கின்றபோது, அரசே இடம் வாங்கி, அவர்களுக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.

100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் 125 நாட்களாக உயர்த்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சிக்கான இத்திட்டம், 150 நாட்கள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டமாக உயர்த்தப்படும்.

அம்மா இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம் மூலம் மகளிருக்கு ரூ. 25,000 மானியத்துடன், 5 லட்சம் மகளிருக்கு அம்மா இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி ஐந்து வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளார். இந்த ஐந்து வாக்குறுதிகளும் பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதற்கிடையில், திமுக, தவெக தேர்தல் அறிக்கைகளை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. எனவே, வரும் நாட்களில் திமுக, தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: திமுக அரசின் கொள்ளை திட்டம்.. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா" - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க:  தமிழ்நாட்டுக்கு 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்... இதன் ஸ்பெஷல் என்ன? டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
AIADMKAIADMK Election Manifesto2026 Assembly ElectionTamil Nadu Assembly electionEdappadi Palaniswami

Trending News