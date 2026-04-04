ஆ. ராசா ஆடியோ.. அப்பாவுக்கே வீட்டு சிறையா? ஸ்டாலினுக்கு இபிஎஸ் வைக்கும் செக்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (ஏப்ரல் 04) ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட சேவூர் வெளிவட்டச் சாலை, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா சிலை அருகில் கூடியிருந்த மக்கள் மத்தியில் சிறப்புரை ஆற்றினார். அப்போது, முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை வீட்டுச் சிறையில் வைத்தவர்கள் சட்ட ரீதியாக விசாரிக்கப்பட்டு, உண்மையிருந்தால் அதிமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என தெரிவித்தார்.
கோபத்தை ஆ. ராசாவிடம் கட்டுங்கள்
இது தொடர்பாக பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, ‘’ஸ்டாலின் நெல்லையில் கோபத்தைக் கக்குகிறார், எரிச்சலை வெளிப்படுத்துகிறார். எனக்கு உயிர் கொடுத்து ஆளாக்கிய கலைஞரை நான் வீட்டுச் சிறையில் வைத்திருந்ததாக இபிஎஸ் நாக்கில் நரம்பில்லாமல் பேசுவதாகச் சொல்கிறார். நான் பேசியதை நன்கு கேளுங்கள். உங்கள் கோபத்தை என்னிடம் காட்டாதீர்கள். உங்கள் துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ. ராசாவிடம் காட்டுங்கள்.
அப்பாவை சிறையில் அடைப்பது நியாயமா..?
அவர்தான் ஆடியோவில் ஒரு செய்தி சொன்னார். அது இந்தியா அளவில் வைரலாகிறது. அதைத்தான் நான் சொன்னேன். என் மீது கோபப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம்..? ராசா மீது கோபப்பட்டால் உண்மையைச் சொல்லிவிடுவார் என்பதால் பயம். ராசா சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன். அப்பாவை சிறையில் அடைப்பது நியாயமா..? உங்களை ஆளாக்கி இந்தியாவே உங்களை பாராட்டுகின்ற அளவுக்கு எம்.எல்.ஏ, அமைச்சர், துணை முதல்வர், செயல் தலைவர் ஆக்கினாரே, அதற்காக உங்கள் தந்தையை வீட்டுச் சிறையில் வைத்ததாக ராசா சொல்கிறார். அழகிரியும் சொல்றார். (அழகிரி பேசியதற்கு ஆதாரம் காட்டுகிறார்)
ஸ்டாலின் பேச பேச அது, உண்மையாக இருக்குமோ என்று தோன்றுகிறது. அண்ணனை ஒதுக்கிவிட்டீர்கள், தங்கையை மாநில அரசியலுக்கு வராமல் தடுத்துவிட்டீர்கள். உங்க அப்பா கடைசி வரை உங்களுக்கு தலைவர் பதவி கொடுக்கவில்லை, அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருந்தவர் ஸ்டாலின்.
அதிமுக ஆட்சியில் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஆ. ராசா ஆடியோ செய்தியை விசாரணை மேற்கொண்டு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எங்க அம்மா இறந்தபோது என்னவெல்லாம் பேசுனீர்கள்..? 2021 தேர்தலில் 22வது வாக்குறுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதாவின் மர்ம மரணம் குறித்து கழக ஆட்சியில் முறையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தவறு இழைத்தவர் எவராயினும் அவர் உரிய சட்ட நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார் என்று அறிவித்திருந்தீர்கள்.
இப்போது நான் சொல்கிறேன், கலைஞர் அவர்களை வீட்டுச் சிறையில் வைத்தவர்கள் சட்ட ரீதியாக விசாரிக்கப்பட்டு, உண்மையிருந்தால் அதிமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். அவரும் முன்னாள் முதல்வர்தானே. தந்தைக்கே இந்த கதி என்றால் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன கதி என்று எண்ணிப்பாருங்கள்.
துரைமுருகனால் எப்படி தொகுதி முழுவதும் அலைய முடியும்
துரைமுருகன் 2021ல் பிரசாரத்திற்கு போகும்போது, இதுதான் கடைசி தேர்தல் வயதாகிவிட்டது என்றார், நம் வேட்பாளர் ராமு 800 ஓட்டில் தான் தோல்வியடைந்தார். இப்போது இந்த முறை ஜெயித்தால் அதிக முறை எம்.எல்.ஏவாக இருந்த பெருமை கிடைக்கும் என்கிறார், உங்களுக்கு பெருமை கிடைப்பதற்கு மக்கள்தான் கிடைத்தார்களா..? துரைமுருகனுக்கு 88 வயதாகிவிட்டது. போட்டியிடுவது சொந்த விருப்பம். ஆனால் நடக்கவே முடியவில்லை. எப்படி மக்கள் குறை கேட்பார்? தொகுதி முழுவதும் அலைய வேண்டும், நான் தவறாகச் சொல்லவில்லை. அவரை மதிக்கக்கூடியவன், அதனால் சொல்கிறேன். காட்பாடியில் நம் வேட்பாளர் ராமுவுக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்.
