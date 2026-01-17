பெண்களுக்கு ரூ.2,000! உயரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை.. இபிஎஸ் நச் பதில்!

Edappadi Palanisamy Election Promises Latest News: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 1000 வழங்கி வருகிறது. இது அவர்களுக்கு சரியாக 15ஆம் தேதி வங்கி கணக்கில் ஏறுகிறது. இந்த 1000 ரூபாய் ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு பல விதத்தில் உதவியாக உள்ளது. அதேபோல் பெண்களுக்கு பேருந்தில் இலவச பயணம் என்ற திட்டத்தையும் தற்போது உள்ள திமுக அரசு நடைமுறைபடுத்தி வருகிறது.
AIADMK election promises: எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
இதுபோன்று பல திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் வரயிருக்கும் நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார். அதாவது, தற்போது இருந்து வரும் ரூ. 1000 உதவிதொகையை 2000ஆக மாற்றுவதாகவும், பேருந்தில் மகளிருக்கு மட்டுமல்லாமல் ஆண்களுக்கும் இலவச பயணம் என்பது போன்ற சில வாக்குறுதிகளை முதல் கட்டமாக வெளியிட்டுள்ளார்.
அம்மா இல்லம் திட்டம்
"அம்மா இல்லம் திட்டம்" மூலம், கிராமப்புறங்களில் குடியிருப்பதற்கு சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, அரசே இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும். அதேபோல், நகரப் பகுதிகளில் சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, அரசே இடம் வாங்கி அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்டி 'அம்மா இல்லம் திட்டம்' மூலம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.
அம்மா இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம்
மகளிருக்கு ரூ. 25,000/- மானியத்துடன், 5 லட்சம் மகளிருக்கு அம்மா இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்படும் என முதல் கட்டமாக 5 வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
Magalir Urimai Thogai: மகளிர் உரிமை தொகையை உயர்த்துவது எப்படி சாத்தியம்?
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கடன் சுமை ரூ. 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் சூழலில், எப்படி மகளிர் உரிமை தொகை உயர்த்துவது சாத்தியம் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதில் அளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, நிர்வாகத் திறமை என்பது வேண்டும். அது இருந்தால் அனைத்தையும் சமாளிக்க முடியும்.
DMK Government: திமுக அரசுக்கு திறமை இல்லை
தற்போது உள்ள திமுக அரசுக்கு கடன் சுமையை கையாள போதிய திறமை இல்லை. இவ்வாறு அவர் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.
