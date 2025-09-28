English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கொடி கட்டிய ஆம்புலன்ஸ், மின்தடை.. பல சந்தேகங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி!

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இச்சம்பவத்தில் பல சந்தேகங்கள் உள்ளது என்றும் தீவிர விசாரணை வேண்டும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 28, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Geraftaar
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
இன்றைய ராசிபலன்: புரட்டாசி 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை.. இவர்களுக்கு பணமழை கொட்டப்போகுது!
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: புரட்டாசி 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை.. இவர்களுக்கு பணமழை கொட்டப்போகுது!
ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக இரவு பகலாக அழுத நடிகர்! இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளா இருக்காரு-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக இரவு பகலாக அழுத நடிகர்! இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளா இருக்காரு-யார் தெரியுமா?
கொடி கட்டிய ஆம்புலன்ஸ், மின்தடை.. பல சந்தேகங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் நேற்று (செப்டம்பர் 27) நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இதில் கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் பலரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுவரை 39 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் 81 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிகிறது. சம்பவம் நடந்த சில நிமிடங்களிலேயே செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனைக்கு விரைந்தார். பின்னர் அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ், மா, சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோரும் நேரில் சென்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரவோடு இரவாக கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும் அவர்களுக்கு ரூ. 10 லட்சம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மற்ற கட்சி தலைவர்களும் நேரில் சென்று தங்களது இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று (செப்டம்பர் 28) காலை எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி உள்ளார். 

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, இச்சம்பவத்தில் இதுவரை 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், அரசு மருத்துவமனையில் சுமார் 51 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் கிடைத்துள்ளன. இந்த பொதுக்கூட்டம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்திலேயே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு தவெக 4 மாவட்டங்களில் கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் அவர்கள் நிலைமையை புரிந்துக்கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையோடு இருந்திருக்க வேண்டும். அதே சமயம் காவல்துறை பாதுகாப்பு குறைபாடுகளும் இருப்பது தெரிகிறது. அதிமுக சார்பில் நானும் எழுச்சி பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறேன். அங்கேயும் காவல்துறை சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை. 

திமுக ஆட்சியில் கூட்டம் நடத்துவதே பெரிய சிரமமாக இருக்கிறது. நீதிமன்றம் அனுக வேண்டி இருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே, ஒரு கொடியை குறிப்பிட்டு ஏன் இந்த ஆம்புலன்ஸ் செல்கிறது என்று கேட்கிறார். அதை நம்மால் தொலைக்காட்சிகளிலேயே தெரிகிறது. இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது சந்தேகம் எழுகிறது. எனவே தீவிரமாக இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க வேண்டும். 

கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் அரசு செய்த தவறினால்தான் 60க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். அரசு நினைத்திருந்தால், இந்த உயிரிழப்பை தவிர்த்திருந்திருக்கலாம். இந்த சம்பவத்திற்கு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கூறினார். மேலும், அதிமுக சார்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார். 

மேலும் படிக்க: கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

மேலும் படிக்க: 38 பேர் பலி.. கரூர் வருவாரா தவெக விஜய்.. வெளியான தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Edappadi Palaniswamitvk stampedevijaytamilaga vetri kalagamKarur

Trending News