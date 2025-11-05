English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கோவை சம்பவம்: போலீஸ் செய்த இந்த தவறு.. எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பும் இரண்டு முக்கிய கேள்விகள்!

கோவை சம்பவம்: போலீஸ் செய்த இந்த தவறு.. எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பும் இரண்டு முக்கிய கேள்விகள்!

Edappadi Palaniswami Questioned Regarding Gang Rape Of Coimbatore Student: கோவையில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை மீட்க தாமதம் ஏன் என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:36 AM IST
  • கோவை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்
  • எடப்பாடி பழனிசாமியின் இரண்டு முக்கிய கேள்விகள்
  • முழு விவரம்

கோவை சம்பவம்: போலீஸ் செய்த இந்த தவறு.. எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பும் இரண்டு முக்கிய கேள்விகள்!

Edappadi Palaniswami Questioned Regarding Gang Rape Of Coimbatore Student: நவம்பர் 02ஆம் தேதி கோவை விமான நிலையம் பின்னால் இருக்கும் பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் வினித் என்பவருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டு இருந்தபோது, அந்த வழியாக வந்த மூன்று பேர் இளைஞர் வினித்தை அரிவாளால் தாக்கி விட்டு அந்த மாணவியை தூக்கி சென்று மூவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டு தப்பி சென்றுவிட்டனர். இதையடுத்து மயக்கத்தில் இருந்த வினித் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்த நிலையில், மாணவி மறுநாள் அதிகாலையில் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 

அதன் பின்னர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 03) நள்ளிரவில்  மூன்று பேரையும் சுட்டு பிடித்தனர். இந்த விவகாரம் குறித்து கட்சி தலைவர்கள் பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவரும் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாரருமான எடப்பாடி பழனிசாமி 100 போலீசாரால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது அதிர்ச்சியாக உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். 

எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி 

இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது,  கோவை கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு பற்றி விளக்கம் அளித்த கோவை காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர், ஞாயிற்றுக் கிழமை இரவு 11:20 மணிக்கு காவல்துறைக்கு மாணவியின் நண்பர் தொடர்பு கொண்டு உதவி கோரியதாகவும், 11:35 மணிக்கு சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், மறுநாள் அதிகாலை 4 மணிக்கு தான் மாணவியைக் கண்டதாகவும், அதுவும் அம்மாணவி தானாக வந்து சேர்ந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இரவு 11:35 மணி முதல், அதிகாலை 4 மணி வரை, 4 மணி நேரம் 25 நிமிடம் என்ன செய்துகொண்டு இருந்தது காவல்துறை? என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள கேள்வி. 

குற்றவாளிகளை பிடித்துவிட்டதாக தம்பட்டம் அடித்துக்கொள்ளும் பொம்மை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தனது காவல்துறையால் சம்பவ இடத்தில் நின்றுக்கொண்டே நான்கரை மணி நேரம் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க வக்கில்லாமல் போனதற்கு வெட்கித் தலைகுனிய வேண்டும். 100 போலீசார் இணைந்து பெரிய தேடுதல் வேட்டை நடத்தியதாக காவல் ஆணையர் சொல்கிறார். நான்கரை மணி நேரம், 100 போலீசாரால் சம்பவ இடத்தில் இருந்த பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.

சிறிய சுவரா? பெரிய சுவரா?

"காவல்துறையால் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்திற்கு மாணவி எப்படி சென்றார்?" என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு, "சிறிய சுவர் ஒன்று இருந்தது; அதை தாண்டிச் சென்றதால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை" என்ற காவல் ஆணையர், சில நிமிடங்களில், "மிகப்பெரிய சுவர் இருந்தது; அதை தாண்டிச் சென்று அந்த மாணவி இருந்தார் " என தனது கருத்தை மாற்றினார்.

அங்கு இருந்தது சிறிய சுவரா? பெரிய சுவரா? ஏன் அதைத் தாண்டி காவல்துறை, அதுவும் 100 பேர் கொண்ட படை, சென்று தேடவில்லை? "இருள் சூழ்ந்த தனிமையான இடம் என்பதால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை" என்ற விளக்கத்தை அளிக்கவே திமுக அரசின் காவல்துறை கூச்சப்பட வேண்டும். நள்ளிரவில் ஒரு பெண்ணை சம்பவ இடத்தில் தேடிக் கண்டுபிடிக்க திமுக அரசின் காவல்துறைக்கு துப்பில்லை என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளிக்கிறதா திமுக அரசு? இந்த சூழலில், "ஆக... குற்றவாளிகள் கைது, குற்றப் பத்திரிகை ஒரு மாதத்தில் தாக்கல் செய்து விடுவோம்" என்று பெருமை பேசுகிறார் பொம்மை முதல்வர். 

மு.க. ஸ்டாலின் அதற்கு முன்னால், உங்கள் காவல்துறை 4 மணி நேரம் 25 நிமிடம் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியைக் கண்டுபிடிக்க வக்கில்லாமல் போனது ஏன்? என்பது பற்றி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். ஏனென்றால், In case you've forgotten, காவல்துறை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது (ஏட்டளவில்). இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் இன்று எங்கெல்லாம் மழை.. சென்னை தப்பித்தது? வெதர்மேன் முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க: அதிமுகவில் இருந்து சிலர் பேசுகிறார்கள், ஆனால்... EPS-க்கு செங்கோட்டையன் வைத்த செக்!

