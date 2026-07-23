/திண்டாட்டத்தில் மக்கள்.. தியேட்டரில் அமைச்சர்கள்! புதிய Nero அரசுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் 68 வயது முதாட்டியின் விரல்களை எலிகள் கடித்து துண்டாக்கியதாக எழுந்த புகார்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதாவது திருச்சி பொன்மலை அருகே ஆலத்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தமிழ் கொடி. கடந்த வாரம் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் எலும்பு மூட்டு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு அங்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அவர் இருந்த வார்டில் எலித்தொல்லை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மூதாட்டியின் படுக்கைக்கு வந்த எலி, தமிழ்கொடியின் கால் கட்டை விரலை கடித்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் காட்டமாக பதிவு ஒன்றினை பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில், திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 68 வயது பெண்ணின் கால் விரலை எலிகள் கடித்துக் குதறியதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளை இன்றைய ஆட்சி எப்படி வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த செய்தியே சாட்சி எனவும் விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், அரசை நம்பி சிகிச்சை பெற வந்து, எலி கடித்து கால் விரல் இழந்துள்ள அந்த பெண்ணிற்கு என்ன பதில் வைத்துள்ளது இன்றைய தவெக பொய்க்கால் குதிரை அரசு? என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இப்படி மக்கள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க, இத்துறையின் அமைச்சரோ, ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சி பார்த்து கொண்டாடி Selfie பதிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் மட்டுமல்ல, இன்றைய தினம் முதல்வர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை அனைவரும் படம் பார்க்க “லீவு” போட்டிருப்பதாக வேறு செய்திகள் வருகின்றன.
நாடும் நாட்டு மக்களும் எக்கேடாய்ப் போனால் என்ன? என்று “Blastu Blastu” கொண்டாடத்தில் திளைக்கும் புதிய Nero அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம் என தெரிவித்த அவர், உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதுடன், அவருக்கான இழப்பீடும் வழங்க வேண்டும் என இந்த அரசை வலியுறுத்துகிறேன் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்சார் பிரச்சனைகளால் தள்ளிப்போன தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. விஜய்யின் திரைப்பயணத்தின் கடைசி படம் என்பதால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சர்கள் பலரும் முதல் காட்சி பார்க்க திரையரங்குகளில் குவிந்தனர். அப்போது அமைச்சர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட பலர் தியேட்டரிலேயே நெகிழ்ச்சியடைந்து கண் கலங்கிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அதேவேளையில், முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் அனைவரும் படத்தை பார்க்க விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு திரையரங்குகளுக்கு சென்றுவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக சாடி வருகின்றன. குறிப்பாக, திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மூதாட்டி ஒருவரின் கால் விரலை எலிகள் கடித்து குதறிய சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி, தவெக அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.