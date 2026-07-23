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திண்டாட்டத்தில் மக்கள்.. தியேட்டரில் அமைச்சர்கள்! புதிய Nero அரசுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்

Edappadi Palaniswami Slams TVK Ministers: திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் மூதாட்டியின் விரலை எலி கடித்த சம்பவத்தைக் சுட்டிக்காட்டி, அமைச்சர்கள் 'ஜனநாயகன்' படம் பார்க்க விடுமுறை எடுத்துள்ளதை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:56 PM IST
திண்டாட்டத்தில் மக்கள்.. தியேட்டரில் அமைச்சர்கள்! புதிய Nero அரசுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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