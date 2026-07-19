/எல்நினோ : அதிகரிக்கப்போகும் வெயில் - அரசு கொடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வரும் நாட்களில் கோடைவெயில் வழக்கத்தைவிட அதிகரித்து அதிகவெப்ப நிலை நிலவகூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்கும்படி கீழ்க்கண்டவாறு தற்காப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றிட மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
வெப்பம் மற்றும் வெப்ப அலை பாதிப்புகளை தடுக்க செய்ய வேண்டியவை/வெயிலில் இருந்து தற்காத்து கொள்ளும் வழிமுறைகள்.
> நண்பகல் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவேண்டும்.
> தாகம் ஏற்படாமல் இருந்தாலும் உடலின் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பராமரிக்க தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
> பயணத்தின் போது குடிநீரை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
> தேநீர், காபி, கார்பனேற்றம் செய்யப்பட்ட குளிர் பானங்கள் போன்றவற்றை தவிர்த்து ORS, எலுமிச்சை பழச்சாறு, இளநீர், மோர் மற்றும் பழச்சாறுகள் அருந்த வேண்டும்.
> பருவகால பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை உண்ண வேண்டும்.
> ஜங்க் உணவுகள் மற்றும் காரமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டாம்.
>> நல்ல காற்றோட்டம் மற்றும் குளிர்ந்த இடங்களில் இருக்க வேண்டும். மெல்லிய தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
>வெளியில் செல்லும் போது காலணிகளை கட்டாயம் அணிய வேண்டும்.
> குடியிருக்கும் வீட்டை திரைச்சீலைகள் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தி குளிர்ச்சியாக பராமரிக்க வேண்டும்.
> மதிய நேரத்தில் வெளியே செல்லும் போது குடை கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
> வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில் கடினமான வேலைகளை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
> குழந்தைகளை வாகனங்களில் தனியே அமர்த்திவிட்டு வெளியே செல்லக் கூடாது.
> மயக்கம் அல்லது உடல் நலக்குறைவினை உணர்ந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
> அரசின் 100 நாட்கள் பணியின் போது போதிய குடிதண்ணீர் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
முதியவர்களுக்கான வழிமுறைகள்
தனியே வசிக்கும் முதியவர்கள் உடல்நிலையை தினமும் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முதியவர்கள் அருகாமையில் தொலைபேசி உள்ளதா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.
மதிய நேரத்தில் கண்டிப்பாக வெளியில் செல்வதை தவிர்க்கவும்.
வெப்ப அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தோன்றினால், அவர்களின் வெப்பத்தை தணிக்க ஈரமான துண்டுகளால் கழுத்து மற்றும் கைகளில் துடைக்க வேண்டும்.
தாகம் இல்லாவிட்டாலும் போதிய இடைவேளைகளில் நீர் அருந்துவதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
கால்நடைகளை பராமரிப்பதற்கான வழிமுறைகள்
கால்நடைகளை நிழல் தரும் கூரைக்கு அடியில் கட்டவும், கால்நடைகளுக்கு போதிய வசதி செய்து கொடுக்கவும்.
அவசியமாக போதுமான அளவு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு தீவனங்களை வெட்ட வெளியில் போட வேண்டாம்,
செல்லப்பிராணிகளை வாகனங்களில் அடைத்து வைக்க வேண்டாம்.