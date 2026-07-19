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எல்நினோ : அதிகரிக்கப்போகும் வெயில் - அரசு கொடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : எல்நினோ காரணமாக வரும் நாட்களில் கோடை காலத்தைவிட வெயில் அதிகரிக்கும் என்பதால் தமிழ்நாடு அரசு பொதுமக்களுக்கு முக்கிய முன்னெச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:56 PM IST
எல்நினோ : அதிகரிக்கப்போகும் வெயில் - அரசு கொடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை
Image Credit: El Nino Heatwave AlertSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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