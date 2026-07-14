/எல்நினோ பாதிப்பு : தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள அவசர எச்சரிக்கை

El Nino : எல்நினோ காலநிலை தாக்குதல் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டுதல்களை நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எல்நினோ காலநிலை தாக்கத்தால் பருவமழை தாமதம், மழைப்பொழிவு குறைதல், அதிக வெப்பநிலை மற்றும் நீர்ப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலை காணப்படுகிறது. இது குறித்து விவசாயிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்து இருப்பதாவது: 2028 ஆம் ஆண்டில் பயிர்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புகள் நெல், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், விதைப்பு தாமதம் ஏற்படும். கதிர் வரும் நேரத்தில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தோட்டக்கலை பயிர்களில் வாழை, மா, காய்கறிகள் போன்ற பயிர்களுக்கு வெப்பத்தால் வாடல், காய் உதிர்வு, பூச்சி தாக்குதல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
எண்ணெய்வித்து பயிர்களான நிலக்கடலை, எள் போன்ற பயிர்களுக்கு காய் பிடிப்பு குறைவு மற்றும் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வசாயிகள் வானிலை முன்னறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து அதற்கேற்ப விதைப்பு மற்றும் சாகுபடி பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிட வேண்டும்.
பண்ணை குட்டைகள் அமைத்து மழைநீரினை சேகரிக்க வேண்டும்.
அதிக நீர் தேவைப்படும் கரும்பு. வாழை போன்ற பயிர்கள் சாகுபடியினை தவிர்க்கவும். குறைந்த நீர் தேவையுள்ள மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக் கூடிய சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய்வித்துப் பயிர்கள் இரகங்களினை தேர்வு செய்து சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒரே பயிராக சாகுபடி செய்திடாமல் ஊடுபயிர் மற்றும் கலப்பு பயிர் சாகுபடி முறையினை பின்பற்ற வேண்டும்.
மழை தாமதமானால் தாமதமாக விதைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். விதை அளவினை 15- 25% உயர்த்தி விதைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். ரைசோபியம் மற்றும் பொட்டாஷ் கரைக்கும் பாக்டீரியா (PSB) கொண்டு விதை நேர்த்திசெய்யவும். 1 கிலோ விதைக்கு 10 மி.லி இமிடாகுளோபிரிட் 600 FS கொண்டு விதை நேர்த்தி செய்வதன் மூலம் நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம்.
10% பொட்டாசியம் குளோரைடு அல்லது 0.5% கால்சியம் குளோரைடு மூலம் விதைகளை விதை நேர்த்தி செய்த பின் விதைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
பயிர்களுக்கு நீர்பாசனம் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். கிடைக்கும் பாசன நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் வகையில் சொட்டுநீர் பாசனம், தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் போன்ற நுண்ணீர் பாசன முறைகளைப் பின்பற்றிட வேண்டும்.
பூ பூத்தல் மற்றும் காய் பிடிக்கும் நிலையில் கட்டாயமாக நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். மண்ணின் ஈரப்பதத்தை தக்க வைக்க வைக்கோல், தென்னை நார் மற்றும் பயிர் கழிவுகளைக் கொண்டு மூடாக்கு செய்ய வேண்டும். மண்பரிசோதனை அடிப்படையில் சமச்சீர் உரமிடல் மேற்கொள்ள வேண்டும். தொழு உரம், பசுந்தாள் உரம் மற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இடவும். உயிர் உரங்கள் மற்றும் இயற்கை இடுப்பொருட்களை பயன்படுத்தி மண்ணின் நீர்ப்பிடிப்பு திறனை அதிகரித்திட வேண்டும்.
அதிக தழைச்சத்து இடுவதை தவிர்க்கவும். பொட்டாசியம் சத்து சேர்க்கவும். அதிக வெப்பத்தால் அசுவினி, வெள்ளை ஈ போன்ற சாறுஉறிஞ்சிகள் தாக்குதல் அதிகம் காணப்படும். பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்ற வேண்டும். Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFM) பாக்டீரியாவை 200 மி.லிட்டரினை 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து இலைகள் நன்கு நனையும்படி, காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் தெளிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன்மூலம் பயிர்களில் நீர் இழப்பினை தடுத்து வறட்சியினை தாங்கி வளர உதவும். மேலும் 10% வரை பயிரின் மகசூலை அதிகரிக்கிறது.
பயிர்களுக்கு நீர்பாசனம் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ள பச்சைப்பயறு, சோளம், நிலக்கடலை, பருத்தி, மக்காச்சோளம், சிறிய வெங்காயம், தக்காளி, வாழை, மரவள்ளி, மஞ்சள் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தால் கட்டாயம் பயிர் காப்பீடு செய்திட வேண்டும்.
வெப்ப அலைகள் தாக்கம் அதிகம் இருக்ககூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், விவசாயிகள் வயல்வெளி வேலைகளை காலை 11.00 மணிக்கு முன்பும், பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு பின்பும் மேற்கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கண்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவரும் பின்பற்றிட, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.