Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /எல்நினோ பாதிப்பு : தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள அவசர எச்சரிக்கை

எல்நினோ பாதிப்பு : தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள அவசர எச்சரிக்கை

El Nino : தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்நினோ பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:46 PM IST
எல்நினோ பாதிப்பு : தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள அவசர எச்சரிக்கை
Image Credit: Tamil Nadu Government El Nino advisorySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
1 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை உதவித்தொகை - அரசின் குட் நியூஸ்
Scholarship56 min ago
2
TNPSC57 min ago
3
Maa Inti Bangaram1 hr ago
4
Red Sea1 hr ago
5
EPFO1 hr ago