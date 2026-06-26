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எல் நினோ தாக்கம்..தமிழ்நாட்டில் 12 மாவட்டங்களில் வறாட்சி பாதிப்பு! எங்கு தெரியுமா?

El Nino : வானிலை மாற்றம் காரணமாக எல் நினோ பாதிப்பு ஏற்பட இருக்கிறது. இதனால், தமிழ்நாட்டின் 12 மாவட்டங்கள் வறட்சியை சந்திக்க இருக்கின்றன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:52 PM IST
எல் நினோ தாக்கம்..தமிழ்நாட்டில் 12 மாவட்டங்களில் வறாட்சி பாதிப்பு! எங்கு தெரியுமா?
Image Credit: El Nino | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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