/எல் நினோ தாக்கம்..தமிழ்நாட்டில் 12 மாவட்டங்களில் வறாட்சி பாதிப்பு! எங்கு தெரியுமா?

El Nino : கடந்த சில நாட்களாக, பல்வேறு பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. உலகளாவிய வானிலை மாற்றங்களை, தீர்மானிப்பதில் பசிபிக் பெருங்கடலில் தோன்றும் எல் நினோ மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதையடுத்து, மத்திய மற்றும் கிழக்கு பூமத்ஹ்டிய ரேகையின் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் ஏற்படும். இதனால், உலக நாடுகள் பல பருவமழைப் பொழிவை தலைகீழாக எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல்களில் இருக்கின்றனர்.
இந்த எல் நினோ நிகழ்வு குறித்து, இந்திய தேசிய கடல் தகவல் சேவைகள் மையம், தன்னுடைய முதல் சிறப்பு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது. இந்த அறிக்கை, இந்திய வானிலை மற்றும் கடல்சார் சூழலில் அடுத்த சில மாதங்களில் ஏற்படப்போகும் முக்கியமான மாற்றங்களை விவரிக்கிறது.
வரும் நவம்பர் 2026 மற்றும் ஜனவரி 2027க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், எல் நினோ நிகழ்வு பசிபிக் பெருங்கடலில் தீவிரமடைந்து, அதன் உச்சநிலையை அடைய இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த காலக்கட்டம், தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான மழைக்காலமாக விளங்கும் பருவமழை காலத்தோடு ஒத்துப்போகிறது.
இந்த எல் நினோ நிகழ்வால், இந்த ஆண்டின் மழைப்பொழிவில், தமிழகம் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 48 சதவீத வடக்கிழக்கு பருவமழையை மட்டுமே பெரும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எல் நினோ காலம் என்பது பொதுவாக ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான தென்மேற்கு பருவமழையை பலவீனப்படுத்தி, இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைப்பொழிவை குறைத்துவிடும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது. ஆனால், இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலக்கட்டத்தில் தமிழகத்தின் வடக்கிழக்கு பருவமழைக்கு இது சாதகமாக அமையும். இதனால், வழக்கத்தை விட கூடுதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இந்த எல் நினோ நிகழ்வால் கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட 226 மாவட்டங்களில் மழையின் அளவு குறைந்து, வறட்சி ஏற்படக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 12 மாவட்டங்கள் இதனால் வறட்சியை சந்திக்க கூடும். அரியலூர், தர்மபுரி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், நீலகிரி, பெரம்பலூர், ராமநாதபுரம், திருச்சி, திருப்பத்தூர், வேலூர், விருதுநகர் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில், எல் நினோ தாக்கம் இருக்குமாம்.
இது குறித்து பேசிய வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகள், பாதிக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்படும் மாவட்டங்கள், குறுகியகால பயிர்கள் மட்டுமன்றி, அதில் கடினப்படுத்தபட்ட விதைகளை பயன்படுத்தவும், நுண்ணிர் பாசனத்திட்டங்களை முழுமையாக பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.