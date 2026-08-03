/Explained: உக்கிரமடையும் எல் நினோ! 2015ம் ஆண்டு போல.. சென்னையில் மழை வெள்ளம் ஏற்படுமா?

El Nino Impact Explained: இயற்கை பேரிடரால் உலக நாடுகள் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது. உலக அளவில் அதிக வெப்பம், அதிக பனிப்பொழிவு, அதிக மழை, வெள்ளம், காட்டுத்தீ என பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது. இதில், தற்போது எல் நினோவும் இணைந்துள்ளது. எல் நினோவின் தாக்கத்தால் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும், அதி கனமழை பெய்யும், வறட்சி இருக்கக் கூடும் என வானிலை நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இந்தியாவில் ஏற்கனவே எல் நினோ தாக்கம் தொடங்கியுள்ளது.
பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை உயரும் ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு எல் நினோ என அழைக்கப்படுகிறது. கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை உயரும்போது, உலக அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கடல் மேற்பரப்ப வெப்பநிலை உயரும் அளவை பொறுத்து எல் நினோவின் தாக்கம் இருக்கும்.
இந்தாண்டு 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை உயரக் கூடும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இதனை மிக வலுவான எல் நினோ அல்லது சூப்பர் எல் நினோ என்று வகைப்படுத்துகின்றனர். இந்தியாவில் எல் நினோ தாக்கம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், சென்னை அதி கனமழை பெய்யுமா என்பது குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறுகையில், “எல் நினோவின் தாக்கம் தமிழகத்தில் ஏற்கனவே உணர தொடங்கிவிட்டது. எல் நினோவின் முதற்கட்ட தாக்கம் தமிழகத்தில் தொடங்கியது. பொதுவாக மே மாதங்களுக்கு பிறகு, வெப்பத்தின் தாக்கம் என்பது இருக்காது. ஆனால், எல் நினோ தாக்கத்தை அடுத்து, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவானது.
குறிப்பாக, சென்னை மீனம்பாக்கத்திலும் 40 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை பதிவானது. இதுமட்டுமில்லாமல், குறுவை சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணை திறக்க முடியாத சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளது. வைகை அணை திறக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல, மத்திய மாவட்டங்கள் மற்றும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இவையெல்லாம் எல் நினோவின் தாக்கமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இவை முழுமையான எல் நினோ தாக்கம் என எடுத்துக் கொள்ள முடியாது” என்று கூறினார்.
இதுகுறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறுகையில், “சென்னை பொறுத்தவரை, இந்தாண்டு இயல்பை விட அதிகமான மழை பெய்யும். இதற்கு முன்பு வலுவாக உருவான எல் நினோ ஆண்டுகளில் இயல்பை விட அதிக மழை பொழிவு தான் இருந்திருக்கிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டு சென்னையில் இயல்பை விட அதி கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சென்னை உட்பட கடலோர மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் நல்ல மழை பொழிவு இருக்கும்” என்றார்.
இதுகுறித்து பேசிய வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர், “எல் நினோ இப்போது தான் உருவாகி இருக்கிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் சூப்பர் எல் நினோ உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஆகஸ்ட் மாதத்திலேயே சூப்பர் எல் நினோ உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் மாதத்தில் சூப்பல் எல் நினோ தீவிரம் அடையலாம்.
செப்டம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுமா என்பதை கணிக்க முடியும். தற்போதைய நிலையில், சென்னையில் இயல்பை விட அதீத மழை பொழிவு ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. குறுகிய காலத்தில் அதீத மழை பொழிவும், தீவிர மழை பொழிவும் இந்தாண்டு நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் சென்னையில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.
எல் நினோ தாக்கத்தை அடுத்து, தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசிய வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் முக்கியமான கோரிக்கைகள் முன்வைத்துள்ளார்.
ஏனென்றால், எல் நினோவில் தாக்கம் வெறும் மழை பொழிவு, வறட்சி, வெப்ப அலை மட்டுமே ஏற்படுத்தாது. எல் நினோ தாக்கத்தால் முதலில் விவசாயம் பாதிக்கப்படும். எல் நினோ தாக்கத்தை 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள். இதனால், வேளாண் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இந்த குழுவில் இடம்பெற வேண்டும். மேலும், எல் நினோ தாக்கம் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை இருக்கப்போவதால், தமிழக அரசு இதனை எளிதாக கையாள முடியும் என நம்புகிறேன் என்றார்.
|வ.எண்
|
பாதிக்கப்படும் மாவட்டங்கள்
|1.
|மயிலாடுதுறை
|2.
|காரைக்கால்
|3.
|நாகப்பட்டினம்
|4.
|திருவாரூர்
|5.
|தஞ்சாவூர்
|6.
|திருச்சி
|7.
|அரியலூர்
|8.
|பெரம்பலூர்
மேற்கண்ட மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி நடைபெறவில்லை என டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறியுள்ளார்.
|வ.எண்
|வேளாண் பணிகள் நடைபெறாத மாவட்டங்கள்
|காரணம்
|1.
|மதுரை
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது.
|2.
|திண்டுக்கல்
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது
|3.
|தேனி
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது
|4.
|விருதுநகர்
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது
|5.
|சிவகங்கை
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது
|6.
|ராமநாதபுரம்
|வைகை அணை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது
விவசாயிகளின் நலனுக்காக தமிழக அரசுக்கு டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார்.
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறுகையில், “இதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட எல் நினோ தாக்கத்தால் உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ஆனால், அன்று இருந்த நிலை வேறு. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நன்றாக உணவு உற்பத்தி நடந்து இருக்கிறது. அதன் காரணமாக, உணவு பஞ்சம் என்பது தமிழகத்தில் இருக்காது. அதே சமயத்தில், எல் நினோ தாக்கத்தல் வேளாண்மை பாதிக்கப்படும் போது, 2026, 2027ஆம் ஆண்டுகளில் உணவு உற்பத்தி குறையக் கூடும். வறட்சி ஏற்படும் மற்றும் உணவு பொருட்களின் விலைகளும் உயர வாய்ப்புள்ளது” என்று கூறியுள்ளார்.