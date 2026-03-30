தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு அதிரடி ஊதிய உயர்வு! தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Election Commission : தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அவர்களின் ஊதிய விகிதங்களை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த தேர்தல்களைக் காட்டிலும் இந்த முறை வழங்கப்பட்டுள்ள ஊதிய உயர்வு, பணியாளர்களின் பொறுப்பு மற்றும் பணிச்சுமையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள்
தேர்தல் நாளன்று ஒரு வாக்குச்சாவடியின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்கும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கு, இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 1,700 ரூபாய் ஊதியம் தற்போது 3,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட 75 விழுக்காடு உயர்வு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், அவருக்கு உதவியாகப் பணியாற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 1,300 ரூபாய் ஊதியம், இப்போது இரண்டு மடங்காக உயர்ந்து 2,600 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு, ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.
வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் கண்காணிப்புப் பணியாளர்கள்
வாக்குப்பதிவிற்குப் பிந்தைய மிக முக்கியமான பணியான வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்கும் ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 850 ரூபாய், தற்போது 1,500 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்குத் துணையாகச் செயல்படும் வாக்கு எண்ணும் உதவியாளர்களுக்கு 650 ரூபாய்க்குப் பதிலாக இனி 1,400 ரூபாய் வழங்கப்படும். மேலும், தேர்தல் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும், நடுநிலையை உறுதி செய்யவும் நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 1,000 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது தாராளமாக உயர்த்தப்பட்டு 2,000 ரூபாயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊதிய உயர்வு ஏன்?
இந்த ஊதிய உயர்வு குறித்துத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பில், தேர்தல் பணியாளர்கள் தங்கள் கடமைகளை முழு அர்ப்பணிப்புடன் செய்வதை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 3,32,231 பணியாளர்களுக்கு மார்ச் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் முதற்கட்டப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்குத் தகுந்த ஊதியமும், முறையான பயிற்சியும் அளிப்பதன் மூலம், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எவ்விதப் புகாருமின்றி அமைதியாக நடத்தி முடிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது?
தேர்தல் நாளன்று ஒரு வாக்குச்சாவடியின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்கும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கு, இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 1,700 ரூபாய் ஊதியம் தற்போது 3,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஊதியத்தை விட சுமார் 75 விழுக்காடு கூடுதலாகும்.
2. வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான புதிய ஊதிய விகிதம் என்ன?
வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலருக்கு உதவியாகப் பணியாற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 1,300 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டு 2,600 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் ஈடுபடும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு எவ்வளவு ஊதியம் வழங்கப்படும்?
வாக்கு எண்ணும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 850 ரூபாய், தற்போது 1,500 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், வாக்கு எண்ணும் உதவியாளர்களுக்கு 650 ரூபாய்க்குப் பதிலாக இனி 1,400 ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
4. தேர்தல் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்க நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?
தேர்தல் நடுநிலையை உறுதி செய்ய நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 1,000 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது தாராளமாக உயர்த்தப்பட்டு 2,000 ரூபாயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. இந்த அதிரடி ஊதிய உயர்வுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சொல்லும் காரணம் என்ன?
தேர்தல் பணியாளர்கள் தங்கள் கடமைகளை முழு அர்ப்பணிப்புடன் செய்வதை உறுதி செய்யவும், அவர்களை ஊக்குவிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முறையான பயிற்சியுடன் கூடிய இந்த ஊதிய உயர்வு, 2026 தேர்தலை எவ்விதப் புகாருமின்றி அமைதியாக நடத்தி முடிக்க உதவும் எனத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
