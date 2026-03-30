English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு அதிரடி ஊதிய உயர்வு! தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு அதிரடி ஊதிய உயர்வு! தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Election Commission : தேர்தல் பணியாளர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 30, 2026, 08:31 PM IST
  • தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • ஊதிய உயர்வு அறிவித்தது தேர்தல் ஆணையம்
  • யாருக்கெல்லாம் ஊதிய உயர்வு? முழு விவரம்

Trending Photos

தங்கம் விலை ரூ.55,000 குறைந்தது! நகைப்பிரியர்களுக்கு மார்ச் மாத இறுதி ரிப்போர்ட்
camera icon8
Gold price
தங்கம் விலை ரூ.55,000 குறைந்தது! நகைப்பிரியர்களுக்கு மார்ச் மாத இறுதி ரிப்போர்ட்
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
camera icon13
April Matha Rasi Palan
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon11
Vijay Car Collection
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
ஐபிஎல் 2026: டாப் 7 பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? முதலிடத்தில் ரோகித், விராட் இல்லை!
camera icon7
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: டாப் 7 பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? முதலிடத்தில் ரோகித், விராட் இல்லை!
தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு அதிரடி ஊதிய உயர்வு! தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Election Commission : தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அவர்களின் ஊதிய விகிதங்களை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த தேர்தல்களைக் காட்டிலும் இந்த முறை வழங்கப்பட்டுள்ள ஊதிய உயர்வு, பணியாளர்களின் பொறுப்பு மற்றும் பணிச்சுமையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள்

தேர்தல் நாளன்று ஒரு வாக்குச்சாவடியின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்கும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கு, இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 1,700 ரூபாய் ஊதியம் தற்போது 3,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட 75 விழுக்காடு உயர்வு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், அவருக்கு உதவியாகப் பணியாற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 1,300 ரூபாய் ஊதியம், இப்போது இரண்டு மடங்காக உயர்ந்து 2,600 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு, ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.

வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் கண்காணிப்புப் பணியாளர்கள்

வாக்குப்பதிவிற்குப் பிந்தைய மிக முக்கியமான பணியான வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்கும் ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 850 ரூபாய், தற்போது 1,500 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்குத் துணையாகச் செயல்படும் வாக்கு எண்ணும் உதவியாளர்களுக்கு 650 ரூபாய்க்குப் பதிலாக இனி 1,400 ரூபாய் வழங்கப்படும். மேலும், தேர்தல் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும், நடுநிலையை உறுதி செய்யவும் நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 1,000 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது தாராளமாக உயர்த்தப்பட்டு 2,000 ரூபாயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதிய உயர்வு ஏன்?

இந்த ஊதிய உயர்வு குறித்துத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பில், தேர்தல் பணியாளர்கள் தங்கள் கடமைகளை முழு அர்ப்பணிப்புடன் செய்வதை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 3,32,231 பணியாளர்களுக்கு மார்ச் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் முதற்கட்டப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்குத் தகுந்த ஊதியமும், முறையான பயிற்சியும் அளிப்பதன் மூலம், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எவ்விதப் புகாருமின்றி அமைதியாக நடத்தி முடிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது?

தேர்தல் நாளன்று ஒரு வாக்குச்சாவடியின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்கும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கு, இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 1,700 ரூபாய் ஊதியம் தற்போது 3,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஊதியத்தை விட சுமார் 75 விழுக்காடு கூடுதலாகும்.

2. வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான புதிய ஊதிய விகிதம் என்ன?

வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலருக்கு உதவியாகப் பணியாற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 1,300 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டு 2,600 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் ஈடுபடும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு எவ்வளவு ஊதியம் வழங்கப்படும்?

வாக்கு எண்ணும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 850 ரூபாய், தற்போது 1,500 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், வாக்கு எண்ணும் உதவியாளர்களுக்கு 650 ரூபாய்க்குப் பதிலாக இனி 1,400 ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்படும்.

4. தேர்தல் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்க நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?

தேர்தல் நடுநிலையை உறுதி செய்ய நியமிக்கப்படும் நுண் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 1,000 ரூபாய் ஊதியம், தற்போது தாராளமாக உயர்த்தப்பட்டு 2,000 ரூபாயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. இந்த அதிரடி ஊதிய உயர்வுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சொல்லும் காரணம் என்ன?

தேர்தல் பணியாளர்கள் தங்கள் கடமைகளை முழு அர்ப்பணிப்புடன் செய்வதை உறுதி செய்யவும், அவர்களை ஊக்குவிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முறையான பயிற்சியுடன் கூடிய இந்த ஊதிய உயர்வு, 2026 தேர்தலை எவ்விதப் புகாருமின்றி அமைதியாக நடத்தி முடிக்க உதவும் எனத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | விஜய்யிடம் ரூ.500 கோடி சொத்துதானா? விவசாய நிலம், TVS XL இருக்கு.. முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Election Commissionsalary hikeTamil Nadu Assembly electionElection staff salary hikeTN Election News

Trending News