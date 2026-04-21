ஏப்ரல் 23 ஊதியத்துடன் விடுப்பு, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை!

Election Commission : ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தனியார் நிறுவனங்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு தொழிலாளர்களுக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் மீண்டும் அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 21, 2026, 09:12 PM IST
Election Commission : தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026 வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. 1951-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் சட்டம் பிரிவு 135Bன் படி தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை நாளாகும். எனவே தேர்தல் நாளான்று தேர்தல் ஆணையம் அளித்துள்ள அறிவுரைகளின்படி, 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய ஏதுவாக, தேர்தல் தினத்தன்று ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

இது தொடர்பாக தருமபுரி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அம்மாவட்டத்துக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, தருமபுரி மாவட்டத்தில் இயங்கும் அனைத்து தனியார் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள், பொது மற்றும் தனியார் மோட்டார் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், தனியார் உணவு நிறுவனங்கள். சினிமா தியேட்டர் மற்றும் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தினக் கூலி பணியாளர்கள், தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்களும் உள்ளிட்ட அனைத்து பணியாளர்களும் தேர்தலில் வாக்கு செலுத்த ஏதுவாக சம்பளத்துடன் கூடிய ஒருநாள் விடுமுறையை அளிக்கபட வேண்டும்.

மேலும், தேர்தல் நாளில் தொழிலாளர்களுக்கு பொது விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்களைப் பற்றிய புகார்களுக்கு தொழிலாளர் நலத்துறை மூலம் மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது புகார் தெரிவிக்க கீழ்காணும் தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். தொழிற்சாலைகள் தொடர்பான புகார் குறித்து திருமதி.பூவிதா, துணை இயக்குநர் (9788877199) என்ற எண்ணிற்கு புகார் தெரிவிக்கலாம். 

மேலும், கடைகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது புகார் அளிக்க ஜி.கே.தாசரதி, உதவி ஆணையர் (9841208118), அ.சு.சாந்தி, துணை ஆய்வாளர் (9443916640). வீ.தீபாபாரதி, முத்திரை ஆய்வாளர் (9994955824) ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம். எனவே, தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களை சார்ந்த உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் வாக்குபதிவு நாளான்று ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் எனவும், அவ்வாறு விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

வாக்களிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, வரும் 23.04.2026-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலின் போது புகைப்பட அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களும், அவர்கள் வாக்களிப்பதற்கு முன்னர், வாக்குச்சாவடியில் தங்கள் அடையாளத்தை மெய்ப்பிப்பதற்கான வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டையை அளிக்கவேண்டும்.

மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டையை அளிக்க இயலாத அத்தகைய வாக்காளர்கள் அவர்களின் அடையாளத்தை மெய்ப்பிப்பதற்காக, பின்வரும் மாற்று புகைப்பட அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனுமொன்றை வாக்குப்பதிவு அலுவலரிடம் அளித்து வாக்களிக்கலாம்

1. ஆதார் அட்டை
2. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் பணி அட்டை (MGNREGA Job Card)
3. வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகத்தால் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கணக்குப் புத்தகம் கூடிய
4. தொழிலாளர் நல அமைச்சகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீடு ஸ்மார்ட் கார்டு /ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ அட்டை (Ayushman Bharat Health Card)
5. ஓட்டுநர் உரிமம்.
6. பான் கார்டு (PAN Card)
7. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் இந்தியத் தலைமைப் பதிவாளரால் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்
8. இந்தியக் கடவுச்சீட்டு.
9. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்.
10. மத்திய / மாநில அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனங்களால் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய பணி அடையாள அட்டைகள்
11. பாராளுமன்ற / சட்டமன்ற / சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அலுவலக அடையாள அட்டை 
12. இந்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறையின் கீழ் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை (UDID Card)

எனவே, மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் அனைவரும், மேற்காணும் ஆவணங்களில் ஏதேனுமொன்றை வாக்களிக்க வரும்போது எடுத்து வரும் படியும், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

