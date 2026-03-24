சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 : கருத்து கணிப்புகளுக்கு புது ரூல்ஸ்! தேர்தல் ஆணையம் கிடுக்குப்பிடி

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளில் எடுக்கப்படும் கருத்து கணிப்புகளுக்கான புது விதிமுறைகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:53 PM IST
  தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட்ட அறிவிப்பு
  கருத்து கணிப்புகளுக்கு புது ரூல்ஸ்!
  என்ன விவரம்?

தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
camera icon12
Gold price
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு
Election Commission New Rules : 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 23.4.2026 அன்று காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை நடைபெறும். மேற்காணும் பொதுத்தேர்தலின்போது, வாக்குப்பதிவிற்கு முந்தைய /பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளின் முடிவுகளை வெளியீடுதலுக்கும் பரப்புதலுக்கும் பின்வரும் வரையறைகள் பொருந்தும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 : 

2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடக்கிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு குறைவான நாட்களே இருக்கும் நிலையில் தற்போது தமிழக கட்சிகள் அனைத்தும் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சு வார்த்தைகளையும், அடுத்தக்கட்ட பிரச்சார பணிகளையும் நடத்த திட்டமிட்டு வருகிறது. வாக்குறுதிகள் கொடுக்கும் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் முடிக்கி விடப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் இப்போது புதிதாக சில விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியிருக்கிறது. 

1951ஆம் ஆண்டு. மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 126Aஆம் பிரிவின் விதித்துறைகளின்படி, யாதொரு நபரும் வாக்குப்பதிவிற்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளை நடத்துவதோ மற்றும் அதனை அச்சு ஊடகம் அல்லது மின்னணு ஊடகம் வாயிலாக வெளியிடுவதோ அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையில், அது எதுவாயினும், பரப்பவோ கூடாது என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தினால் இதுசம்பந்தமாக அறிவிக்கப்படலாம்.

உட்பிரிவு (1)-றின் காரணங்களுக்காக. தேர்தல் ஆணையம், ஒரு பொது ஆணைப்படி, பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு தேதி மற்றும் நேரத்தை அறிவிக்கும். அதாவது:-

ஒரு பொதுத் தேர்தலின்போது, வாக்குப்பதிவு முதல் நாளில் வாக்குப்பதிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தின் தொடக்கம் முதல் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் வாக்குப்பதிவு முடிந்தபின் அரை மணிநேரம் வரை தொடரலாம்.

ஓர் இடைத்தேர்தல் அல்லது பல இடைத்தேர்தல்கள் ஒன்றாக நடைபெற்றால், வாக்குப்பதிவு முதல் நாளில் வாக்குப்பதிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தின் தொடக்கம் முதல் மற்றும் வாக்குப்பதிவின் முதல் நாளிலிருந்து வாக்குப்பதிவு முடிந்தபின் அரை மணிநேரம் வரை தொடரலாம். பல இடைத்தேர்தல்கள் வெவ்வேறு நாட்களில் ஒன்றாக நடைபெற்றால், வாக்குப்பதிவு முதல் நாளில் வாக்குப்பதிவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தின் தொடக்கம் முதல், கடைசி வாக்குப்பதிவு முடிந்த அரைமணி நேரம் வரை தொடரலாம். இப்பிரிவின் விதிமுறைகளை மீறும். யாதொரு நபரும் இரண்டு வருட சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்து விதிக்கப்படும்.

1951ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 126A ஆம் பிரிவின் (1)ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டு. மேற்சொன்ன பிரிவின், (2)ஆம் உட்பிரிவின் விதித்துறைகளின்கீழ் மேற்காணும் பொதுத் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்கள் தொடர்பாக, இந்திய தேர்தல் ஆணையம், 09.04.2026 (வியாழக்கிழமை) காலை 7.00 மணியிலிருந்து 29.04.2026 (புதன்கிழமை) மாலை 6.30 மணி வரை, வாக்குப்பதிவிற்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளை நடத்துவது மற்றும் அதனை அச்சு ஊடகம் அல்லது மின்னணு ஊடகம் வாயிலாக வெளியிடுவது அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையில் பரப்புவது (அது எதுவாயினும்) ஆகியவை தடை செய்யப்பட வேண்டிய கால அளவாக இதனால் அறிவிக்கிறது என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் 126(1)(b) ஆம் பிரிவின்கீழ், மேற்காணும் பொதுத் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்கள் தொடர்பாக தொடர்பாக வாக்குப்பதிவு முடிவடைவதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்துடன் முடிவடைகின்ற 48 மணி நேர கால அளவில் ஏதேனும் கருத்துக் கணிப்பு அல்லது பிற வாக்குப்பதிவு ஆய்வு முடிவுகள் உட்பட, எந்தவொரு தேர்தல் விவகாரங்களையும், எந்தவித மின்னணு ஊடகத்தில் காட்சிப்படுத்துவது தடை செய்யப்படும் என்பதை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில் மத்திய அமைச்சரும் பாஜக தேர்தல் பொருப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்திருந்தார்.இவருடன் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இணையமைச்சர் எல்.முருகன், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதையடுத்து அமமமுகவிற்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கிடப்பட்டது. பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகளும், பாமகவிற்கு 18+1 ராஜ்ய சபா சீட்டும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

திமுக தொகுதி பங்கீடு:

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை திமுக தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது வரையிலும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி,  இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, விசிக, மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நிறைவு பெற்றுள்ளது.  காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 இடங்கள்,  விசிக 8 இடங்கள்,  மதிமுக 4 இடங்கள், மமக 2 இடங்கள், கொமதேக 2 இடங்கள்,  ஐயூஎம்எல் 2 இடங்கள்,  சிபிஐ 5 இடங்கள், சிபிஎம் 5 இடங்களை திமுக ஒதுக்கியது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு தேர்தல் : பறக்கும் படையிடம் நகை பணம் சிக்கிவிட்டதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

