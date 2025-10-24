English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டிலும் பீகாரை போல் SIR... தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அப்டேட் - என்ன செய்யும் திமுக?

தமிழ்நாட்டிலும் பீகாரை போல் SIR... தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அப்டேட் - என்ன செய்யும் திமுக?

Madras High Court: தமிழகம் உள்ளிட்ட தேர்தலை சந்திக்க உள்ள மாநிலங்களில், சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் அடுத்த வாரம் துவங்க உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:35 PM IST
  • அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கில் உத்தரவு
  • சென்னை தி.நகரில் 13,000 வாக்காளர்கள் நீக்கம் - அதிமுக
  • தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

Trending Photos

புதன் சனி நிலையால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகம்: 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வெற்றிகள் குவியும்
camera icon10
Saturn
புதன் சனி நிலையால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகம்: 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வெற்றிகள் குவியும்
ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் கிடைக்கும்
camera icon10
EPFO
EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் கிடைக்கும்
தமிழ்நாட்டிலும் பீகாரை போல் SIR... தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அப்டேட் - என்ன செய்யும் திமுக?

Madras High Court: சென்னை தி.நகர் தொகுதியில், வாக்குச் சாவடி அதிகாரிகளாக உள்ள திமுகவினர், ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக, 13 ஆயிரம் அதிமுக ஆதரவாளர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கியுள்ளதாகக் கூறி, அதிமுக முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சத்தியநாராயணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த மனுவில், 1998ஆம் ஆண்டு தி.நகர் தொகுதியில் 2 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 349 வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 2021ஆம் ஆண்டு வெறும் 36 ஆயிரத்து 656 வாக்காளர்கள் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளனர். மக்கள் தொகைக்கும், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் பெரும் வித்தியாசம் உள்ளது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

Madras High Court: தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட மனு

மேலும், தொகுதியில் அதிமுக ஆதரவாளர்கள் 13 ஆயிரம் பேரின் பெயர்கள், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படவில்லை. இதுசம்பந்தமாக தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு புகார் மனுக்கள் அனுப்பியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனால், தேர்தல் நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய, 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன், தி.நகர் தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலை மீண்டும் சரி பார்த்து, தவறான சேர்க்கை, நீக்கத்தை களைந்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Madras High Court: மனுதாரர் வாதம்

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று (அக். 24) விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் மனுதாரர் தரப்பு, "தி.நகர் தொகுதியில் மொத்தமாக வாக்காளர்கள் சேர்க்கையும், நீக்கமும் நடந்துள்ளதால், அவற்றை சரிபார்த்து திருத்தக் கோரி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பல மனுக்கள் அனுப்பியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதுசம்பந்தமாக தமிழில் உள்ள ஆவணங்களை மொழிபெயர்த்து தாக்கல் செய்ய ஏதுவாக விசாரணையை தள்ளிவைக்க வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.

Madras High Court: தமிழ்நாட்டில் SIR

தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், "நாடு முழுவதும் தேர்தலை எதிர்நோக்கியிருக்கும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில், பீகாரைப் போன்ற சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள், அடுத்த வாரம் தொடங்க உள்ளது. அப்போது, மனுதாரர் தெரிவித்த புகார்கள் கவனிக்கப்படும்" என வாதிடப்பட்டது.

Madras High Court: அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைப்பு

மனுதாரர் தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கை அடுத்த வாரத்துக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதிகள், பீகார் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு எதிரான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு நகல்களை தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டனர்.

மேலும் படிக்க | பீகாரை போல்.. தமிழ்நாட்டிலும் மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதித் திட்டம்.. கே.என். நேரு எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | தமிழக வாக்காளர் பட்டியலில் 6.5 லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்... ப. சிதம்பரம் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | 20-க்கும் அதிகமான உயிர்களை பறித்த தீ விபத்து.. என்ன நடந்தது? வெளியான முக்கியத்தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Election CommissionBiharBihar SIRAIADMKDMK

Trending News