அருண் ஐபிஎஸ் பணியிட மாற்றம்... புதிய சென்னை கமிஷனர் யார்...? தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பு

Chennai Police Commissioner Transfer, Election Commission Latest News: தலைமை தேர்தல் ஆணையம், தமிழ்நாடு தலைமை செயலாளருக்கு எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில், 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் ஆய்வு செய்து, சென்னை பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
அபின் தினேஷ் மோடக் நியமனம்
இதன்மூலம், அருண்குமார் ஐபிஎஸ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அபின் தினேஷ் மோடக் ஐபிஎஸ், பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவுகள் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அபின் தினேஷ் மோடக் பணியில் இணைந்தது குறித்த பணி ஏற்பு அறிக்கையை வரும் ஏப்ரல் 11ஆம் அன்று காலை 11 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரி அருண் குமார், தேர்தல் முடியும் வரை தேர்தல் தொடர்பான எந்த பணிகளிலும் அமர்த்தப்படக்கூடாது என்றும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 8ஆம் தேதி அன்று சென்னை கமிஷ்னராக அருண் குமார் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது பணியிடை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தலைமை செயலாளர் மாற்றம்
தேர்தல் நேரத்தில் ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், அரசு அதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகளை பணியிடை மாற்றம் செய்வது வாடிக்கைதான். ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார்கள் என எதிர்க்கட்சிகள் புகார் தெரிவிப்பதும், தேர்தல் ஆணையம் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதும் பலமுறை நடந்துள்ளது. இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் ஆணையம் இந்த முறை சற்று அதிரடியாக களமிறங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது.
கடந்த புதன்கிழமை (ஏப். 8) அன்று, தமிழ்நாட்டின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக இருந்த முருகானந்தத்திற்குப் பதிலாக, தமிழ்நாடு காகித நிறுவனத்தின் தலைமை மேலாண் இயக்குநராக இருந்த சாய் குமார் நியமனமிக்கப்பட்டார். அதேபோல், தமிழ்நாடு ஆயுதப்படை காவல் மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் டிஜிபி டேவிட்சன் ஆசிர்வாதம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, புதிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபி ஆக சந்தீப் மிட்டலை தேர்தல் ஆணையம் நியமித்தது.
தேர்தல் ஆணையத்தை விமர்சித்த ஸ்டாலின்
இதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். தலைமை செயலாளர், டிஜிபி மாற்றம் குறித்து ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் மட்டும் தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி ஆகியோரை மாற்ற பாஜக தூண்டி விடும் காட்டு தர்பார் பிரதிபலிக்கிறது என்றும் ஜனநாயகத்தின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கும் தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது என்பதையே இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் காட்டுகின்றன என்றும் தேர்தல் ஆணையத்தை விமர்சித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "பாஜக ஆளும் அசாம் மாநிலத்தில் தேர்தல் நடக்கிறது. அங்கு டிஜிபி, தலைமைச் செயலாளரை மாற்றவில்லை. பாஜக பிராக்சி ஆட்சி நடத்திய பீகார் மாநிலத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றது. அங்கும் டிஜிபி, தலைமைச் செயலாளரை மாற்றவில்லை. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி ஆகியோர் தேர்தல் ஆணையத்தின் கண்ணை உறுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்களை பாஜகவின் தூண்டுதலில் மாற்றியிருக்கிறது" என பாஜகவை கடுமையாக சாடியிருந்தார். மேலும் அவரது பதிவில், "சீப்பை ஒளித்து வைத்து விட்டால் திருமணத்தை நிறுத்திவிடலாம் என்பது போல் அதிமுக - பாஜக அடங்கிய NDA கூட்டணிக்காகத் தேர்தல் ஆணையம் செய்யும் அதிகார அத்துமீறல் ஆணவத்தின் உச்சகட்டம்" என விமர்சித்திருந்தார்.
புகார் அளித்த பாஜக
திமுக அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் சென்னை காவல் ஆணையரை மாற்ற வேண்டும் என்று பாஜகவினர் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் இன்று புகார் தெரிவித்திருந்தனர். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதன்மைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிடம், ஊடகப் பணியாளர்களுக்கு தொந்தரவு அளித்ததாகக் கூறி சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அருணை உடனடியாக பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என பாஜகவினர் புகார் அளித்தனர்.
பாஜக புகாருக்கு காரணம் என்ன?
பாஜக சட்டப்பிரிவு தலைவர் A. குமாரகுரு இதுகுறித்து கூறுகையில், "சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் ஐபிஎஸ் அவரை உடனடியாக பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். சமீபகாலமாக யூடியூப் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் கருத்து பதிவிடும் ஊடகவியலாளர்கள் மீது சட்டவிரோதமாக சமன் அனுப்பி அச்சுறுத்தி வருகிறார். ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் கார்த்திக் என்ற யூடியூபரை அழைத்து விசாரணை நடத்தி, குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் செய்தி வெளியிடுவது குறித்து மிரட்டி உள்ளார். இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல் என்றும் பல இடங்களில் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் சட்டவிரோத நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய முன்னாள் எம்.பி GVL நரசிம்ம ராவ், "முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காவல்துறையை அரசியல் நோக்கில் பயன்படுத்தி வருகிறார். எதிர்மறையான கருத்துகளை வெளியிடும் யூடியூபர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் மீது காவல்துறை மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. இது சட்டவிரோதமானதும் ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானதும் ஆகும்" என்றார். இன்று காலையில் பாஜக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் மாலையில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
