மீனவர்களுக்கு ஊதியத்துடன் விடுப்பு - தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று அறிவிப்புகள்

Taminadu government : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கிறது. அன்றைய நாளில் அனைத்து நிறுவனங்களும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாகியிருக்கும் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 ஆனது வருகின்ற ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மேற்படி, தேர்தலின் போது 100% வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை உறுதி செய்திட தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவுறுத்தப் பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்து நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை வாக்களிக்க செய்து 100% வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை உறுதி செய்திட ஏதுவாக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளான 23.04.2026 அன்று தொழிலாளர்களுக்கு மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஊதிய பலன்களுடன் கூடிய விடுப்பு வழங்க தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே நாட்டுப்படகு மற்றும் விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் தங்களது படகுகளில் பணிபுரியும் மீனவர்களுக்கு அவர்களின் வாக்குகளை செலுத்திட 23.04.2026 அன்று ஊதியத்துடன் விடுமுறை வழங்க வேண்டும். மேலும் ஆழ்கடல் தொழில்புரியும் அனைத்து படகுகளும் தேர்தல் நாளன்று அனைத்து மீனவர்களும் வாக்குகளை செலுத்துவதற்கு ஏதுவாக 23.04.2026-க்குள் கரை திரும்பி தங்களது வாக்குகளை செலுத்த வேண்டும்.
படகு கட்டும் தளம், மீன்பிடிவலைகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், மீன்பதப்படுத்தும் நிலையங்கள், தனியார் மீன்பிடி துறைமுகம் மற்றும் பனிக்கட்டி உற்பத்தி நிலையங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் எதிர்வரும் 23.04.2026 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்திட ஏதுவாக மேற்படி நிறுவனங்களில் உரிமையாளர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கிட தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், 23.04.2026 மீன்பிடி துறைமுகங்களில் இயக்கப்படும் படகுகளில் செல்லும் மீனவர்கள் வாக்கு அளித்துள்ளதை உறுதி செய்து கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இவ்வாறு கன்னியாகுமரி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்2026ஐ முன்னிட்டு வெடிப்பொருள் விற்பனை கடைகள் மற்றும் கிடங்குகள் தற்காலிகமாக மூடல் தொடர்பாக மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். 1884 ஆம் ஆண்டு வெடிப்பொருள் சட்டத்தின் கீழ் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உரிமம் பெற்ற அனைத்து வெடிப்பொருள் விற்பனை கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளின் உரிமையாளர்கள், வெடிப்பொருள் இருப்பு விவரங்களை தொடர்புடைய வருவாய் கோட்டாட்சியர்களிடம் அளித்திடவும், மேலும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்2026ஐ முன்னிட்டு 21.04.2026 முதல் 24.04.2026 மற்றும் 02.05.2026 முதல் 04.05.2026 வரையிலும் மொத்தம் 7 நாட்களுக்கு நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வெடிப்பொருள் விற்பனை கடைகள் மற்றும் கிடங்குகள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
மேற்கண்ட நாட்களில் வெடிப்பொருள் விற்பனை கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளின் மூலம் செய்யப்படுவதாக வெடிப்பொருட்கள் விற்பனை கண்டறியப்பட்டால், வெடிப்பொருள் சட்டம், 1884 மற்றும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளின்படி உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் மதுபானக்கடைகள் 21.04.2026 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் 23.04.2026 (வாக்குப் பதிவு நாள்) அன்று நள்ளிரவு 12.00 மணி வரையிலும் மற்றும் 04.05.2026(வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்) அன்று வரையிலும் நாள் முழுவதும் மூடப்பட்டு, மதுபானங்கள் விற்பனை செய்வதை நிறுத்தம் செய்யப்பட வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026 நடைபெறுவதை முன்னிட்டு திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் மதுபானக்கடைகள் (FL1), அவற்றுடன் செயல்படும் மதுபானக்கூடங்கள், மனமகிழ் மன்றங்கள் (FL2) மற்றும் உணவு விடுதிகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வரும் அரசு உரிமம் பெற்ற மதுபானக்கூடங்கள் (FL3) ஆகியவை 2104.2026 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் 23.04.2026 (வாக்குப் பதிவு நாள்) அன்று நள்ளிரவு 12.00 மணி வரையிலும், மற்றும் 04.05.2026 (வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்) அன்று வரையிலும் நாள் முழுவதும் மூடப்பட்டு, மதுபானங்கள் விற்பனை செய்வதை நிறுத்தம் செய்யப்பட வேண்டுமென உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.
தவறும் பட்சத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது உரிய சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்/மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ