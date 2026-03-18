ஜிபே, போன்பே மூலம் பணம்? மக்களே உஷார்.. வங்கிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு!

தமிழக தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமான பிரச்சார வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதனை மனதில் வைத்து அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் வேளைகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழக முழுவதும் கண்காணிப்புகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இந்த தேர்தல் நேரத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பதை தடுக்கவும், பரிசு பொருள்கள் கொடுப்பதை தடுக்கவும் பல்வேறு முன் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலும் ரொக்கமாக கொண்டு சென்றால், அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். தற்போது டிஜிட்டல் யுகம் என்பதால் ஆன்லைன் மூலம் பண பரிவர்த்தனை நடக்குமா என்ற சந்தேகங்களும் தேர்தல் அதிகாரிக்கு வந்துள்ளது. இந்நிலையில் தேர்தல் அதிகாரிகள் வங்கிகளுக்கு மிக முக்கியமான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | தூத்துக்குடி சிறுமி கொலை: போலீசாரை கடுமையாக சாடிய வைகோ.. பரபரப்பு!
டிஜிட்டல் பணபட்டு வாடாவிற்கு செக்!
இதுவரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணமாக தான் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த முறை அவை ஜிபே, போன் பே அல்லது பேடிஎம் மூலம் வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு வந்துள்ளது. இதை முன்கூட்டியே தடுத்து 100 சதவீதம் நேர்மையான தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வரை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கி கணக்குகளையும் தீவிரமாக கண்காணிக்க உள்ளதாகவும் தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் சென்னையில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளுக்கும் முக்கியமாக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர். அதன்படி ஜி பே, போன் பே உள்ளிட்ட ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் சந்தேகப்படும்படியான பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றால் உடனே எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். அதே போல சமீபத்திய ஆண்டுகளாக ஆக்டிவாக இல்லாமல் தற்போது ஆக்டிவாக இருக்கும் கணக்குகளின் விவரங்களையும் கேட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமான பரிவர்த்தனைகள் நடந்தாலும், அதனை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் திட்டமிட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
வங்கிகளுக்கு முக்கிய உத்தரவு
வங்கிகள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்றும் ஏதேனும் தவறு நடந்தாலும் அல்லது சந்தேகம் இருந்தாலும் உடனே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு பரிவர்த்தனையும் இல்லாமல் திடீரென அந்த வங்கி கணக்கிற்கு அதிகமான தொகைகள் டெபாசிட் செய்யப்பட்டாலும் அல்லது எடுக்கப்பட்டாலும் அதனை தேர்தல் ஆணையத்தின் பார்வைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள வங்கி கணக்குகளில் இருந்து பல நபர்களுக்கு ஆர் டி ஜி எஸ் அல்லது நெப்ட் மூலமாக தொடர்ச்சியாக பணம் அனுப்பப்பட்டால் அது குறித்த முழு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும், ஓட்டுக்காக இதுபோன்ற பணம் விநியோகிக்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு கெடுப்பிடி
வங்கிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளதில், பொதுமக்களின் வங்கி கணக்கு மட்டும் இல்லாமல் தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் சார்ந்த அரசியல் கட்சிகளின் கணக்குகளையும் தீவிரமாக கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மற்றும் இன்றி அவர்கள் உறவினர்கள், நண்பர்கள், மனைவி, பெற்றோர்கள் ஆகிய அனைவரின் வங்கி கணக்குகளும் முழுமையாக தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளது. இவர்களது வங்கி கணக்குகளில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் நடக்கும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த வேட்பாளர்கள் வங்கி கணக்குகளில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பணமாக டெபாசிட் செய்தாலும் அல்லது எடுத்தாலும் அது குறித்த விவரங்களையும் தேர்தல் ஆணையத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
வருமானவரித்துறை எச்சரிக்கை
தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ள இந்த விதிகளை அனைத்து வங்கிகளும் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சட்டத்திற்கு விரோதமாக நடைபெறும் சந்தேகத்துக்குரிய பண பரிவர்த்தனைகள் குறித்து வங்கிகள் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்காமல் மறைத்தால் அதனை தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தால், சம்பந்தப்பட்ட வங்கி நிர்வாகிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இது போன்ற தவறுகளை மறைக்க முயற்சித்தால் வருமானத் வரித்துறை மூலம் நேரடியாக 10 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலை முறையாக நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை இதன் மூலம் தெரிய வருகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த சாட்டையடி நடவடிக்கைகளால், டிஜிட்டல் வழியில் பணப்பட்டுவாடா செய்ய திட்டமிட்டிருந்த அரசியல் கட்சியினரிடையே பெரும் கலக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | வறுமையிலும் ‘கெத்து’ காட்டிய கூலித் தொழிலாளி மகன்... UPSC-ல் சாதனை
