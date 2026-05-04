தவெகவின் 'சர்க்கார்' வியூகம்... களத்தை கணிப்பதில் இவர் கில்லி - யார் இந்த கபில் சாஹூ?

TVK Election Strategist Kapil Sahu: தமிழ்நாடு அரசியலே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. பாரம்பரிய கட்சிகளான திமுக, அதிமுக கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. புதிய சக்தியாக உருவெடுத்த தவெக தனிப்பெரும் சக்தியாக உருவெடுத்திருக்கிறது.
விஜய், ஜான் ஆரோக்கியசாமி மட்டுமில்லை...
விஜய் மட்டுமின்றி அவருக்கு பின்னணியில் இருந்து பல்வேறு அரசியல் வியூகங்களை வகுத்தவர்களும் தவெகவின் வெற்றிக்கு பெரும் பங்கை செலுத்தியிருக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக அரசியல் வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, தவெகவின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா என பலரும் பொதுவெளியில் தெரிந்தவர்கள்.
யார் இந்த கபில் சாஹூ?
ஆனால், பொதுவெளியில் பரிச்சயம் இல்லாதவர்களும் முக்கியத்துவம் பெறுவார்கள், அதில் ஒருவர்தான் கபில் சாஹூ. தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசகரான இவரது திரைமறைவு பணி பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.
தேர்தல் திட்டமிட்டல், அரசியல் புலனாய்வு, களத்தில் மக்களை திரட்டுவது, அரசியல் சார்ந்த கதையாடலை உருவாக்குதலும் அதை பரப்புவதும் என தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசகராக பத்தாண்டுக்கும் மேலாக அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார், சாஹூ. அவரது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இந்த எழுச்சிக்கு பெரும் பங்கை ஆற்றியிருக்கிறார். இதன்மூலம் அரசியல் களத்தில் உற்றுநோக்கப்படும் ஆளுமையாக பார்க்கப்படுகிறார்.
கபில் சாஹூவின் அனுபவம் என்ன?
கபில் சாஹூ கடந்த காலங்களில் IPAC நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார். இரண்டாண்டுகளுக்கு முன் IPAC நிறுவனத்தில் இருந்து கபில் சாஹூ மற்றும் அவரது 12 பேர் அடங்கிய குழு, தனியாக அரசியல் ஆலோசனையை வழங்கும் குழுவாக மாறியது. டெல்லி ஆம் ஆத்மி கட்சி உடன் இந்த குழு நெருக்கமாக செயல்பட்டது.
அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையிலேயே அவர் தவெகவுக்கு அழைக்கப்பட்டார். அவர் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தவெக கட்சியின் தேர்தல் வியூகத்தை முன்னின்று வழிநடத்தினார்.
கபில் சாஹூ பல ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி, சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிட்ட பல முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களையும், வியூகங்களும் வகுத்து கொடுத்து வந்துள்ளார். ஒன்பது மாநிலங்களில் அவர் தேர்தல் பணியாற்றி உள்ளார். இதனால், பல்வேறு தேர்தல் சூழல்களையும், வாக்காளர்களின் நடத்தைகளையும் அறிய, அவருக்கு சிறப்பான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது.
களத்தை கணிப்பதில் கில்லி
2019ஆம் ஆண்டில் IPAC நிறுவனத்தில் இருக்கும்போது, சிக்கிம் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இவர் SDF கட்சிக்கு பணியாற்றினார், அக்கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. இது அவரது குறிப்பிடத்தக்க பணிகளில் ஒன்று. பின்னர் 2020 டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ராகவ் சதாவுக்கு தொகுதி அளவில் மட்டும் பணியாற்றினால். இதனால் களத்தில் நுண்ணிய அளவில் பிரச்சாரங்களை நிர்வகிக்கும் திறனை அவர் பெற்றார் என கூறப்படுகிறது.
அடிமட்ட அளவில் அமைப்பு ரீதியான நெட்வோர்கை கட்டுமைக்கும் திறனுக்காக சாஹூவுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்தது. உத்தர பிரதேசத்தில் ஆம் ஆத்மியின் விரிவாக முயற்சிகளை வழிநடத்தும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட தலைமை வியூக குழு உள்பட அக்கட்சியின் பலதரப்பட்ட தலைமைகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
தவெகவின் தேர்தல் வியூகத்திற்கு இவர் தலைமை தாங்கி, திமுக - அதிமுக உள்ளிட்ட இருப்பெருந்திராவிட கட்சிகளை அசைத்து பார்த்திருககிறார். சிக்கலான அரசியல் சூழலிலும் தவெகவுக்கான வியூகங்களை கச்சிதமாக அமைத்துக்கொடுத்திருக்கிறார். திமுக, அதிமுக கட்டமைப்புகையே சவால் அளித்துள்ளார்.
விஜய்யின் தளபதிகளில் ஒருவர்
பிரச்சாரத்திற்கும், பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேச வேண்டியதை முடிவு செய்வது, களச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிப்பது, கட்சியின் திட்டத்தை மக்களைச் சென்றடவதை மேம்படுத்துவதற்காக வாக்காளர் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளை ஒருங்கிணைத்தார்.
தவெகவின் கடைசி நாள் நந்தனம் பிரச்சார கூட்டம் உள்பட கடைசி மூன்று பிரச்சாரம் பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அப்படியிருக்க, விஜய்க்கு ஆதவ் அர்ஜுனா, ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகியோருடன் கபில் சாஹூவும் முக்கிய தளபதியாக இருந்துள்ளார்.
