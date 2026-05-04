English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெகவின் 'சர்க்கார்' வியூகம்... களத்தை கணிப்பதில் இவர் கில்லி - யார் இந்த கபில் சாஹூ?

தவெகவின் 'சர்க்கார்' வியூகம்... களத்தை கணிப்பதில் இவர் கில்லி - யார் இந்த கபில் சாஹூ?

Kapil Sahu: தமிழ்நாட்டில் 100க்கும் மேற்பட்ட சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கைப்பற்றி, ஒற்றை பெரிய கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு தவெகவின் தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசகர் கபில் சாஹூ முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். இவர் யார்? இவரது கடந்த கால அனுபவம் என்ன? இவர் தவெக வெற்றிக்கு ஆற்றிய பங்கு என்ன? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 05:52 PM IST
  • தவெக 100 தொகுதிகளில் தொடர் முன்னிலை
  • அனைத்து மண்டலங்களிலும் தவெக பெரிய வெற்றி
  • திமுக, அதிமுக கோட்டைகளை தகர்த்தது தவெக

Trending Photos

தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
camera icon7
MK Stalin
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
camera icon7
TN Assembly Election
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
தவெகவின் 'சர்க்கார்' வியூகம்... களத்தை கணிப்பதில் இவர் கில்லி - யார் இந்த கபில் சாஹூ?

TVK Election Strategist Kapil Sahu: தமிழ்நாடு அரசியலே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. பாரம்பரிய கட்சிகளான திமுக, அதிமுக கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. புதிய சக்தியாக உருவெடுத்த தவெக தனிப்பெரும் சக்தியாக உருவெடுத்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய், ஜான் ஆரோக்கியசாமி மட்டுமில்லை...

விஜய் மட்டுமின்றி அவருக்கு பின்னணியில் இருந்து பல்வேறு அரசியல் வியூகங்களை வகுத்தவர்களும் தவெகவின் வெற்றிக்கு பெரும் பங்கை செலுத்தியிருக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக அரசியல் வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, தவெகவின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா என பலரும் பொதுவெளியில் தெரிந்தவர்கள்.

யார் இந்த கபில் சாஹூ?

ஆனால், பொதுவெளியில் பரிச்சயம் இல்லாதவர்களும் முக்கியத்துவம் பெறுவார்கள், அதில் ஒருவர்தான் கபில் சாஹூ. தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசகரான இவரது திரைமறைவு பணி பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. 

தேர்தல் திட்டமிட்டல், அரசியல் புலனாய்வு, களத்தில் மக்களை திரட்டுவது, அரசியல் சார்ந்த கதையாடலை உருவாக்குதலும் அதை பரப்புவதும் என தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசகராக பத்தாண்டுக்கும் மேலாக அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார், சாஹூ. அவரது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இந்த எழுச்சிக்கு பெரும் பங்கை ஆற்றியிருக்கிறார். இதன்மூலம் அரசியல் களத்தில் உற்றுநோக்கப்படும் ஆளுமையாக பார்க்கப்படுகிறார்.

கபில் சாஹூவின் அனுபவம் என்ன?

கபில் சாஹூ கடந்த காலங்களில் IPAC நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார். இரண்டாண்டுகளுக்கு முன் IPAC நிறுவனத்தில் இருந்து கபில் சாஹூ மற்றும் அவரது 12 பேர் அடங்கிய குழு, தனியாக அரசியல் ஆலோசனையை வழங்கும் குழுவாக மாறியது. டெல்லி ஆம் ஆத்மி கட்சி உடன் இந்த குழு நெருக்கமாக செயல்பட்டது.

அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையிலேயே அவர் தவெகவுக்கு அழைக்கப்பட்டார். அவர் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தவெக கட்சியின் தேர்தல் வியூகத்தை முன்னின்று வழிநடத்தினார்.

கபில் சாஹூ பல ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி, சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிட்ட பல முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களையும், வியூகங்களும் வகுத்து கொடுத்து வந்துள்ளார். ஒன்பது மாநிலங்களில் அவர் தேர்தல் பணியாற்றி உள்ளார். இதனால், பல்வேறு தேர்தல் சூழல்களையும், வாக்காளர்களின் நடத்தைகளையும் அறிய, அவருக்கு சிறப்பான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது.

களத்தை கணிப்பதில் கில்லி

2019ஆம் ஆண்டில் IPAC நிறுவனத்தில் இருக்கும்போது, சிக்கிம் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இவர் SDF கட்சிக்கு பணியாற்றினார், அக்கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. இது அவரது குறிப்பிடத்தக்க பணிகளில் ஒன்று. பின்னர் 2020 டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ராகவ் சதாவுக்கு தொகுதி அளவில் மட்டும் பணியாற்றினால். இதனால் களத்தில் நுண்ணிய அளவில் பிரச்சாரங்களை நிர்வகிக்கும் திறனை அவர் பெற்றார் என கூறப்படுகிறது. 

அடிமட்ட அளவில் அமைப்பு ரீதியான நெட்வோர்கை கட்டுமைக்கும் திறனுக்காக சாஹூவுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்தது. உத்தர பிரதேசத்தில் ஆம் ஆத்மியின் விரிவாக முயற்சிகளை வழிநடத்தும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட தலைமை வியூக குழு உள்பட அக்கட்சியின் பலதரப்பட்ட தலைமைகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

தவெகவின் தேர்தல் வியூகத்திற்கு இவர் தலைமை தாங்கி, திமுக - அதிமுக உள்ளிட்ட இருப்பெருந்திராவிட கட்சிகளை அசைத்து பார்த்திருககிறார். சிக்கலான அரசியல் சூழலிலும் தவெகவுக்கான வியூகங்களை கச்சிதமாக அமைத்துக்கொடுத்திருக்கிறார். திமுக, அதிமுக கட்டமைப்புகையே சவால் அளித்துள்ளார்.

விஜய்யின் தளபதிகளில் ஒருவர்

பிரச்சாரத்திற்கும், பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேச வேண்டியதை முடிவு செய்வது, களச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிப்பது, கட்சியின் திட்டத்தை மக்களைச் சென்றடவதை மேம்படுத்துவதற்காக வாக்காளர் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளை ஒருங்கிணைத்தார். 

தவெகவின் கடைசி நாள் நந்தனம் பிரச்சார கூட்டம் உள்பட கடைசி மூன்று பிரச்சாரம் பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அப்படியிருக்க, விஜய்க்கு ஆதவ் அர்ஜுனா, ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகியோருடன் கபில் சாஹூவும் முக்கிய தளபதியாக இருந்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | 'விஜய்யால் பெரிய மாற்றம் வரும்' தந்தை SA சந்திரசேகர் சொன்ன முக்கிய பாய்ண்ட்!

மேலும் படிக்க | தோல்வியில் விஜய்.. பயத்தில் கழுத்தை அறுத்து கொண்ட இளைஞர்.. என்ன நடந்தது?

மேலும் படிக்க | விஜய் மாஸ்டர் பிளான்! கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம் - வரப்போகும் கட்சிகளின் பட்டியல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TVKKapil Sahutvk vijayTN Assembly ElectionTamil News

Trending News