பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் யானைகள் நடமாட்டம்: வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை

பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் யானைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் பொள்ளாச்சி ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் யானை, சிறுத்தை, புலி, கரடி உள்ளிட்ட வன விலங்குகளும், அரிய வகை பறவைகளும் வாழ்ந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் உணவு மற்றும் தண்ணீரை தேடி அவ்வப்போது வனவிலங்குகள் பொதுமக்கள் பயணிக்கும் சாலையில் உலா வருவதுண்டு.
மேலும் பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருந்து வால்பாறை செல்லும் சாலை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு நடுவே அமைந்துள்ளதால் தொடர்ந்து சாலையில் இரவு நேரங்களில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் யானை தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல வனத்துறையினர் தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தனர்.
இருப்பினும் உள்ளூர்வாசிகள் ஒரு சிலர் இரவு நேர பயணத்தை தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தற்போது ஆழியார் அருகே உள்ள கவி அருவி பகுதியில் இரவு நேரத்தில் குட்டிகளுடன் யானைகள் சாலை ஓரத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்ததால் அவ்வழியாக சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அப்பகுதியை கடந்து செல்ல முடியாமல் சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக காத்திருந்த நிலையில் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் சாலையில் குட்டிகளுடன் இருந்த யானை கூட்டத்தை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர்.
மேலும் தற்போது தொடர்ந்து இரவு நேரத்தில் யானைகளின் நடமாட்டம் இருப்பதால் வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் மிகுந்த பாதுகாப்புடன் சொல்ல வேண்டும் எனவும் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் படிக்க: TN Power Cut 12 Sep: நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
மேலும் படிக்க: விருத்தாசலத்தில் கொலை வெறி தாக்குதல்.. கஞ்சா போதை, ரீல்ஸ் மோகத்தால் வந்த வினை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ