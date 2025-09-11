பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் யானைகள் நடமாட்டம்: வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் யானைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 11, 2025, 06:42 PM IST
  • வனவிலங்குகள் பொதுமக்கள் பயணிக்கும் சாலையில் உலா வருவதுண்டு.
  • மாலை 6 மணிக்கு மேல் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல வனத்துறையினர் தடை.

பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் யானைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டத்தில் பொள்ளாச்சி ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் யானை, சிறுத்தை, புலி, கரடி உள்ளிட்ட வன விலங்குகளும், அரிய வகை பறவைகளும் வாழ்ந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் உணவு மற்றும் தண்ணீரை தேடி அவ்வப்போது வனவிலங்குகள் பொதுமக்கள் பயணிக்கும் சாலையில் உலா வருவதுண்டு.

மேலும் பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருந்து வால்பாறை செல்லும் சாலை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு நடுவே அமைந்துள்ளதால் தொடர்ந்து சாலையில் இரவு நேரங்களில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் யானை தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல வனத்துறையினர் தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தனர்.

இருப்பினும் உள்ளூர்வாசிகள் ஒரு சிலர் இரவு நேர பயணத்தை தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தற்போது ஆழியார் அருகே உள்ள கவி அருவி பகுதியில் இரவு நேரத்தில் குட்டிகளுடன் யானைகள் சாலை ஓரத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்ததால் அவ்வழியாக சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அப்பகுதியை கடந்து செல்ல முடியாமல் சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக காத்திருந்த நிலையில் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் சாலையில் குட்டிகளுடன் இருந்த யானை கூட்டத்தை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர்.

மேலும் தற்போது தொடர்ந்து இரவு நேரத்தில் யானைகளின் நடமாட்டம் இருப்பதால் வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் மிகுந்த பாதுகாப்புடன் சொல்ல வேண்டும் எனவும் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

