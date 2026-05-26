/12-ம் வகுப்பு முடிச்சிருக்கீங்களா அப்போ இந்த அறிவிப்பு உங்களுக்குதான்... வெலிங்டன் காலேஜ்ல வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.!

Employment at Nilgiris Traininig College News: நீலகிரியில் உள்ள வெலிங்டன் டிபன்ஸ் சர்வீஸ் ஸ்டாப் காலேஜ் எனப்படும் முப்படை உயர் அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூப்பர்வைசர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர் என மொத்தம் 78 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
Employment at Nilgiris Traininig College News: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வெலிங்டன் பகுதியில் டிபன்ஸ் சர்வீஸ் ஸ்டாப் காலேஜ் எனப்படும் முப்படை உயர் அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பயிற்சி மையத்தில் ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த மையத்தில் காலியாக உள்ள குரூப் சி பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து முழுமையான விவரங்களை பார்க்கலாம்.
லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்: 09
சிவிலியன் வாகன ஓட்டுநர்: 13
மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப்: 38
சுருக்கெழுத்தர்: 05
சூப்பர்வைசர்: 01
நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்: 04
ஹார்ட்வேர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்: 04
லைன்மேன்: 02
போட் பில்டர்: 01
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்: 01
அச்சு இயந்திர இயக்குபவர்: 01
ஒவ்வொரு பணியிடங்களுக்கு தகுந்தவாறு கல்வித்தகுதி மாறுபடும். லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் பணிக்கு 12-ம் வகுப்பு முடித்து இருக்க வேண்டும். நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகள் டைப்பிங் திறன் அவசியம். ஓட்டுநர் பணிக்கு 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஹெவி வாகனம் ஓட்டுவதற்கான லைசன்ஸ் அவசியம், டிரைவிங் துறையில் இரண்டு ஆண்டுகள் அவசியம்.
மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப் பணிக்கு 10-ம் வகுப்பும், சூப்பரவைசர் பணிக்கு என்ஜினியரிங் பிரிவு அல்லது டெக்னாலஜி அல்லது கம்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் டிகிர் முடித்து இருப்பது அவசியம் ஆகும். மேலும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் அவசியம் ஆகும்.
விண்ணப்பத்தாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயதும் அதிகபட்சமாக 27 வயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயது உச்சவரம்பில் தளர்வுகளும் அளிக்கப்படும். எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் தளர்வு அளிக்கப்படும்.
சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர்: ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை
லோயர் டிவிஷன் கிளார்க்: ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை
மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப்: ரூ.18,000 முதல் ரூ.56,900 வரை
ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு-2: ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,100 வரை
ஹார்டுவேர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்: ரூ.29,200 முதல் ரூ.92,300 வரை
நெட்வொர்க்கிங் சூப்பர்வைசர்: ரூ.29,200 முதல் ரூ.92,300
நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ரேட்டர்: ரூ.29,200 முதல் ரூ.92,300 வரை
லைன்மேன்: ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,100 வரை
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்: ரூ.18,00 முதல் ரூ.56,900
படகு கட்டுநர்: ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200
எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தேர்வர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்போர் தேர்வுக் கட்டணமக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும்.
'DSSC Direct Recruitment 2026' Payable at canara bank DSSC Branch என்ற பெயரில் டிடி எடுத்து விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவங்களை தபால் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்
விண்ணப்பத்தாரர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க கடைசி தேதி 12.06.2026