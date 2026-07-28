Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Explained | EPF நாமினேஷனில் வந்த புதிய மாற்றம்! திருமணமானவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Explained | EPF நாமினேஷனில் வந்த புதிய மாற்றம்! திருமணமானவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

EPF நாமினேஷனில் திருமணமானவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல். திருமணத்துக்கு முன்பு கொடுத்த நாமினி ஆட்டோமேடிக்காக காலாவதியாகிவிடும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 28, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:05 PM IST
Explained | EPF நாமினேஷனில் வந்த புதிய மாற்றம்! திருமணமானவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: EPF e Nomination Rule Explained

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இனி ரேஷன் அட்டைகள் வீடு தேடி வரும்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அளித்த அட்டகாசமான தகவல்
Ration Card1 hr ago
2
Chennai Super Kings2 hrs ago
3
Kangana Ranaut2 hrs ago
4
Tatkal Tickets3 hrs ago
5
Tamil Nadu government3 hrs ago