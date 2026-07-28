/Explained | EPF நாமினேஷனில் வந்த புதிய மாற்றம்! திருமணமானவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

EPF Nomination : நம் நாட்டில் ஐடி உள்ளிட்ட பல கம்பெனிகளில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் பிஎப் பிடித்தம் இருக்கிறது. இது ஒரு சூப்பரான சேமிப்பு என்றாலும், இபிஎப்பில் இருக்கும் விதிமுறைகளை முழுமையாக பலரும் தெரிந்து கொள்வதில்லை. குறிப்பாக நாமினி விஷயத்தில் அசால்டாக இருந்துவிடுகின்றனர். இது குறித்து கட்டாயம் பிஎப் சந்தாதாரர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
திருமணத்திற்குப் பிறகு பெரும்பாலானோர் கவனிக்கத் தவறும் மிக முக்கியமான விஷயம் EPF Nomination ஆகும். நீங்கள் திருமணத்திற்கு முன்பு செய்த EPF nomination, திருமணத்திற்குப் பிறகு தானாகவே செல்லுபடியாகாமல் போகக்கூடும். இதனை உரிய நேரத்தில் update செய்யாமல் விட்டால், எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் குடும்பத்தினர் EPF தொகையைக் கிளெய்ம் செய்யும்போது தேவையற்ற சட்டரீதியான சிக்கல்களும் தாமதங்களும் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
வேலைக்கு சேரும் பலரும் தங்களின் முதல் வேலையில் தங்கள் பெற்றோர் பெயரையே nominee ஆக EPF-ல் பதிவு செய்திருப்பார்கள். திருமணத்திற்குப் பிறகும் பல ஆண்டுகள் அதே nomination-ஐ மாற்றாமல் விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால், திருமணத்திற்குப் பின் பழைய nomination சட்டப்பூர்வமாகச் செல்லாது. இதனால், யார் நாமினி என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டு, உரியவர்களுக்கு பணம் நேரடியாகச் சென்றடைவதில் சிக்கல் உருவாகி, பல கட்ட சிரமமான நடைமுறைகளுக்கு வழிவகுத்துவிடும்.
EPF திட்ட விதிகள் 2026 (Paragraph 44 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026)-ன் படி, ஒரு ஊழியர் திருமணத்திற்கு முன்பாகப் பதிவு செய்த nomination, அவர் திருமணமான உடனே தானாகவே ரத்தாகிவிடும். எனவே, திருமணமான ஒவ்வொரு ஊழியரும் உடனடியாக ஒரு புதிய nomination சமர்ப்பிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். நீங்கள் நிறுவனத்தை மாற்றியிருக்கலாம் அல்லது அதே நிறுவனத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றலாம், உங்கள் UAN (Universal Account Number) மாறாமல் அதே எண்ணாக இருந்தாலும் இந்த விதி அனைவருக்கும் பொருந்தும். எனவே, திருமணம் முடிந்த கையோடு e-Nomination விவரங்களைப் புதுப்பிப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
திருமணத்திற்குப் பிறகு புதிய nomination தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற விதி இருந்தாலும், கண்டிப்பான முறையில் வாழ்க்கைத் துணைவரை மட்டுமே nominee-ஆக நியமிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. EPF விதிகளின்படி தகுதியான குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவரையும் நீங்கள் nominee ஆகத் தேர்வு செய்யலாம். ஒருவரையோ அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களையோ nominee ஆகப் பதிவு செய்யலாம்.
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட nominees-களைச் சேர்க்கும்போது, அவர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய பலனின் பங்கினைப் சதவீத அடிப்படையில் பிரித்துக் குறிப்பிடலாம். அனைத்து nominees-களுக்கும் பிரித்துக் கொடுக்கப்படும் மொத்த பங்கு சேர்த்து 100% ஆக இருக்க வேண்டும். குடும்பம் இருக்கும் நபர்களுக்குக் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். குடும்பம் என்று யாருமே இல்லாத சூழலில் மட்டுமே குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள ஒருவரை nominee-ஆகக் குறிப்பிடும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
EPF nomination என்பது நீங்கள் சேமித்து வைத்துள்ள PF பணத்திற்கு மட்டும் உரியது அல்ல. இது பின்வரும் இரண்டு முக்கியத் திட்டங்களின் பலன்களுக்கும் பொருந்தும்:
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Employees' Pension Scheme - EPS)
ஊழியர் வைப்பு நிதி சார்ந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் (Employees' Deposit Linked Insurance - EDLI Scheme)
EDLI திட்டத்தின் மூலம் ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு ஆயுள் காப்பீட்டுப் பலன் வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக ஊழியர் தனியாக எந்தக் காப்பீட்டு பிரீமியமும் (insurance premium) செலுத்த வேண்டியதில்லை. தற்போதைய விதிகளின்படி, இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ.7 லட்சம் வரை காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சரியான e-Nomination இருந்தால் மட்டுமே இந்தக் காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் தாமதமின்றித் தகுதியான குடும்பத்தினருக்குச் சென்று சேரும்.
ஒருவேளை முறையான nomination செய்யப்படவில்லை என்றால், EPF கணக்கில் உள்ள பணம் முழுவதும் பறிபோய்விடாது. ஆனால், அப்பணத்தைப் பெற தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களோ அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளோ உரிய சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து தங்களது உரிமையை நிரூபிக்க வேண்டிவரும். இதனால் claim செய்யும் நடைமுறை மிகவும் சிக்கலாக மாறுவதோடு, அதிகப்படியான paperwork மற்றும் ஆவணச் சரிபார்ப்புகள் காரணமாகப் பணம் கைக்கு வந்து சேர நீண்ட காலம் தாமதமாகும். முன்னதாகவே nomination-ஐ update செய்து வைப்பது இதுபோன்ற நடைமுறைச் சிரமங்களைத் தவிர்த்து தெளிவான நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும்.
EPFO-வின் ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளம் (Unified Member Portal) மூலமாக ஆன்லைனிலேயே மிக எளிதாக e-Nomination விவரங்களை update செய்யலாம். இதற்கு வேலை அளிப்பவரின் (Employer) ஒப்புதல் தேவையில்லை.
உங்கள் UAN Active ஆக இருக்க வேண்டும்.
UAN எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
ஆதாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண் OTP பெற ஏதுவாக செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
Login: EPFO Unified Member Portal-ல் உங்களின் UAN மற்றும் பாஸ்வேர்டு உள்ளிட்டு லாக் இன் செய்யவும்.
Select Option: 'Manage' மெனுவைக் கிளிக் செய்து, அதில் உள்ள 'e-Nomination' விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.
Family Declaration: தேவையான குடும்ப விவரங்கள் பற்றிய 'Family Declaration' பகுதியைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
Add Nominee Details: Nominee-ன் பெயர், உறவுமுறை (relationship) மற்றும் அவருக்கு வழங்கப்படும் பங்கு சதவீதம் (share percentage) ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.
Save Details: விவரங்களைச் சரிபார்த்து 'Save Nomination Details' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
Aadhaar e-Sign: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP-ஐப் பயன்படுத்தி 'Aadhaar-based e-Sign' செயல்முறையை முடிக்கவும். OTP சரிபார்ப்பு முடிந்த பிறகே உங்கள் e-Nomination முழுமையாகச் செல்லுபடியாகும்.
முக்கிய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு Nomination-ஐ சரிபாருங்கள்
திருமணம் மட்டுமல்லாமல், வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிற முக்கிய மாற்றங்களின்போது, அதாவது குழந்தை பிறப்பு, விவாகரத்து, பதிவு செய்யப்பட்ட Nominee-ன் மறைவு ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் EPF nomination விவரங்களை மீளாய்வு செய்து update செய்வது அவசியம். சில நிமிடங்களில் ஆன்லைனில் செய்து முடிக்கக்கூடிய இந்தச் சிறிய மாற்றம், எதிர்காலத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய சட்டரீதியான அலைச்சல்களையும் நிதி நெருக்கடிகளையும் தவிர்க்க உதவும்.
EPF கணக்கு வைத்துள்ள அனைவரும் இன்றே EPFO Portal-ல் லாக் இன் செய்து உங்களது nomination விவரங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதைச் சரிபாருங்கள். திருமணத்திற்குப் பிறகு update செய்யாமல் இருந்தால், உடனே புதிய e-Nomination பதிவு செய்து உங்கள் குடும்பத்தின் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யுங்கள்.