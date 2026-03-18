அடம்பிடிக்கும் பாஜக.. 29 தொகுதிகள் வேண்டுமாம்! எடப்பாடி பழனிசாமியின் முடிவு என்ன?

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என்றும் மார் 15 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதையடுத்து தமிழக தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
சூடுபிடிக்கும் தமிழக அரசியல் களம்
வழக்கத்தை விட இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் அனைவரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. வரலாற்றில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் தேர்தலாக இது மாறி இருக்கிறது. காரணம் இத்தேர்தல் நான்கு முனை போட்டியாக மாறி இருப்பதுதான். ஒருபக்கம் ஆளும் கட்சி திமுக 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்து தனது பலத்தை நிரூபிக்க காத்திருக்கிறது. மறுபக்கம் அதிமுக - பாஜக, அன்புமணி பாமக, அமமுக என பல்வேறு கட்சிகளை சேர்த்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA Alliance) என்ற ஒன்றை உருவாக்கி அரியனையை பிடிக்க துடித்து வருகிறது. மூன்றாவதாக வழக்கம்போல் தனித்து போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி, நான்காவதாக திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று என கூறி தனது முதல் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம்.
அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை
இப்படி தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், தற்போது மற்றொரு தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதாவது. இதுவரை தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த அதிமுக - பாஜக, தற்போது தொகுதி எண்ணிக்கையை உறுதி செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கனவே திமுக - காங்கிரஸ் விவகாரம் அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை அனல் பறக்க தொடங்கி உள்ளது.
நாளை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி - பியூஷ் கோயல்
கடந்த ஆண்டே அதிமுக மற்றும் பாஜக (AIADMK & Bharatiya Janata Party) இடையிலான கூட்டணி அமைப்பட்டது. அதையடுத்து தான் அன்புமணி பாமக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளை இணைத்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை (NDA Alliance) உருவாக்கினர். இருப்பினும் இதுவரை தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை முடிக்கப்படவில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி (EPS) மற்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இரண்டு முறை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர். இருப்பினும் பாஜக கேட்கும் தொகுதி எண்ணிக்கைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சரியாக பதில் சொல்லவில்லை. இந்த நிலையில், மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேச பியூஷ் கோயல் சென்னை வருகிறார். நாளை இந்த சந்திப்பு நடைபெற இருக்கிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி - பியூஷ் கோயம் சந்திப்பு இம்முறை வெற்றிகரமாக முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்க வேண்டும் என்ற தீவிர நோக்குடன் பாஜக உள்ளது. அதேசமயம பாஜகவிற்கு மட்டுமல்லாமல் அமமுக, தமாகா, புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் ஐஜேகே உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கும் சேர்த்தே பேச்சுவார்த்தை நடக்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
29 தொகுதிகள் கேட்கும் பாஜக
இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பாஜக 29 தொகுதிகள் கேட்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை மையப்படுத்தி தொகுதிகளை கேட்கவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. திமுகவின் கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸை விட அதிக தொகுதிகளை கேட்கும் மனநிலையில் பாஜக உள்ளது. ஆனால் இது அதிமுகவிற்கு நெருக்கடியாக அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலின் வருகை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கடந்த தேர்தலில் பாஜக 20 போட்டியிட்டு 4ல் வெற்றி
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு 20 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது. அதில் 4 தொகுதிகளில் மட்டுமே பாஜக வெற்றி பெற்றது. கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன், திருநெல்வேலி தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன், நாகர்கோயில் தொகுதியில் எம் ஆர் காந்தி மற்றும் மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் சரஸ்வதி ஆகியோர் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி: 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு அதிமுக எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கியது?
பதில்: 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு அதிமுக 20 தொகுதிகள் ஒதுக்கியது.
2) கேள்வி: 20 தொகுதிகளில் பாஜக வென்றவை எத்தனை?
பதில்: 20 தொகுதிகளில் பாஜக 4 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது.
3) கேள்வி: இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்க வாய்ப்புள்ளது?
பதில்: அதிகபட்சமாக பாஜக கேட்கும் 29 தொகுதிகளை ஒதுக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
