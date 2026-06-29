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மத்திய அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம்! என்எல்சி பங்குகளை விற்க எதிர்ப்பு

Edappadi Palaniswami : என்எல்சி பங்குகளை விற்கும் மத்திய அரசின் முடிவுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST
மத்திய அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம்! என்எல்சி பங்குகளை விற்க எதிர்ப்பு
Image Credit: Edappadi PalaniswamiSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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