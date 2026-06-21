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ஈரோடு : 3 அறிவிப்புகள்! கால்நடை வளர்ப்போர், நெசவாளர்கள், உலமாக்கள் கவனத்திற்கு

Erode district news : ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை வளர்ப்போர், நெசவாளர்கள் மற்றும் உலமாக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகைள வெளியிட்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:09 PM IST
ஈரோடு : 3 அறிவிப்புகள்! கால்நடை வளர்ப்போர், நெசவாளர்கள், உலமாக்கள் கவனத்திற்கு
Image Credit: Erode district news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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