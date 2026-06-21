/ஈரோடு : 3 அறிவிப்புகள்! கால்நடை வளர்ப்போர், நெசவாளர்கள், உலமாக்கள் கவனத்திற்கு

Erode district news : ஈரோடு மாவட்ட மக்களுக்காக ஆட்சியர் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை கொடுத்துள்ளார். தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை திடம், நெசவாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை, மற்றும் உலமாக்களுக்கான உதவித்தொகை குறித்த அறிவிப்புகள் இது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பொதுமக்கள் தெரிந்து கொண்டு தகுதியுள்ளவர்கள் அரசின் நிதியுதவிகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் வளர்க்கப்படும் கால்நடைகளுக்கு 12 இலக்க காதுகுறி எண்பதிவு (12-digit Ear Tagting) செய்து, அதன் முழு விவரத்தையும் மின்னணு தகவல் மூலம் பதிவேற்றம் செய்திட 'தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை திட்டம்' வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
கால்நடைகளின் செயற்கைமுறை கருவூட்டல், கால்நடை காப்பீட்டு விவரம், சினையுறு சதவீதம், கன்று ஈன்ற விவரம், கன்று பிறப்பு விகிதம், உரிமையாளர் பதிவு மற்றும் பெயர் மாற்றம், பருவத்திற்கேற்ப மேற்கொள்ளப்படும் கோமாரிநோய், தோல்கழலைநோய், அடைப்பான்நோய் ஆகியவற்றிற்கான தடுப்பூசி பதிவுகள், நோய் கிளர்ச்சி அறிக்கை, பால் உற்பத்தி பதிவு விவரங்கள் ஆகிய தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மூலம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது.
தரவுகளைப் பதிவேற்றம் செய்யும்பொழுது உரிமையாளரின் கைப்பேசி எண் மற்றும் ஆதார் எண் ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, விவசாயியின் கைப்பேசிக்கு வரும் கடவுச்சொல் மூலம் கால்நடைகளின் முழுவிவரமும் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதன்மூலம் கால்நடைகள் கொள்முதல், விற்பனை ஆகியவை மேற்கொள்ளப்படும் பொழுது கால்நடைகள் பற்றிய முழுவிவரமும் கால்நடை வளர்ப்போர் எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். எனவே, கிராமங்களுக்குக் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையினர் வரும்பொழுது கால்நடை வளர்ப்போர் தங்களுக்கு வரும் கடவுச்சொல்லைப் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறும், கேட்கப்படும் விவரங்களைத் தெளிவாகக் கூறிடுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜவுளித் தொழில் அதிகளவில் நடக்கிறது. கைத்தறி தொழிலையும், நெசவாளர்களையும் காப்பாற்றும் நடவடிக்கையாக 'கைத்தறி இரக ஒதுக்கீடு சட்டம்' அமலில் உள்ளது. இதை அமல்படுத்த ஏதுவாக ஈரோடு மாவட்டம் சூரம்பட்டியில் அமலாக்கப் பிரிவு அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.
கைத்தறிக்கென பிரத்யேகமாக வேட்டி, சேலை, துண்டு, லுங்கி, பெட்ஷீட், டிரஸ் மெட்டீரியல், ஜமக்காளம், கம்பளிகள், ஷால், உல்லன் ட்வீட் மற்றும் சந்தர் உள்ளிட்ட 11 இரகங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரகங்களை விசைத்தறியில் (Powerloom) உற்பத்தி செய்வது கைத்தறி இரக ஒதுக்கீடு சட்டப்படி குற்றமாகும்.
அமலாக்க ஆய்வுக் குழு மூலம் விசைத்தறிகளில் தினசரி ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆய்வின்போது தவறுகள் கண்டறியப்பட்டால் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்து நீதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கைத்தறி இரக ஒதுக்கீடு சட்டத்திருத்தப்படி, ஜன் விஷ்வாஸ் சட்டம், 2026-இன் கீழ் (THE JAN VISHWAS-AMENDMENT OF PROVISIONS ACT, 2026 - No.8 OF 2026, DATED.07.04.2026) விசைத்தறி உரிமையாளர்களுக்கு மூன்று மாத சிறை அல்லது தறி ஒன்றுக்கு ₹10,000/- அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்தோ விதிக்கப்படும். இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு ஈரோடு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தை 0424-2275142 என்ற தொலைபேசி எண் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்குக் கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
விபத்து ஈட்டுறுதித் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை
இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை
ஈமச்சடங்கு செலவிற்கான உதவித்தொகை
கல்வி உதவித்தொகை
திருமண உதவித்தொகை
மகப்பேறு உதவித்தொகை
மூக்குக் கண்ணாடி செலவுத்தொகை ஈடுசெய்தல்
முதியோர் ஓய்வூதியம்
கிறிஸ்துவ இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தவிர்த்து, 18 வயது முதல் 60 வயது நிறைவு பெறாதவர்கள் இதில் இணையலாம். பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் மதராஸாக்களில் பணிபுரியும் ஆலிம்கள், பேஷ் இமாம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள்/ஆசிரியைகள், மோதினார்கள், பிலால்கள் மற்றும் இதர பணியாளர்கள், தர்க்காக்கள், அடக்கஸ்தலங்கள், தைக்காக்கள், ஆஷூர்கானாக்கள் மற்றும் முஸ்லீம் அனாதை இல்லங்கள் ஆகிய நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் முஜாவர் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்து பலன் பெறலாம்.
நலவாரியத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்வதையும், நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுவதையும் எளிதாக்கும் வகையில் பிரத்யேக இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுடையவர்கள் இனி www.uwb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.