தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Erode East Election Result 2026: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஈரோடு கிழக்கு (Erode East ) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:32 AM IST
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு கிழக்கு (தொகுதி எண்: 98) தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது ஈரோடு மாநகராட்சியின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது. 2008-ல் உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் தொகுதி, ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 2023 மற்றும் 2026 தேர்தல்களில் இத்தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி 2026 தமிழ்நாடு பொதுத் தேர்தலில் மிக முக்கியமாகக் கவனிக்கப்படும் தொகுதியாகும். சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் மற்றும் நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் அதிகமுள்ள இத்தொகுதியில், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடையே பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

கோபிநாத் பழனியப்பன் - காங்கிரஸ்

ஆர். மனோகரன் - அதிமுக 

எம். விஜய் பாலாஜி - தவெக

எஸ். தாண்டவமூர்த்தி - நாம் தமிழர் கட்சி

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,79,566

ஆண் வாக்காளர்கள்: 86,224 

பெண் வாக்காளர்கள்: 93,322 

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20 

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.80% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஈ. திருமகன் ஈவெரா (காங்கிரஸ்) - 67,300 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். யுவராஜா (அ.தி.மு.க கூட்டணி)

வாக்கு வித்தியாசம்: 8,904 வாக்குகள்

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் 66.57% வாக்குகள் பதிவாகின.

