தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு கிழக்கு (தொகுதி எண்: 98) தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது ஈரோடு மாநகராட்சியின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது. 2008-ல் உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் தொகுதி, ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 2023 மற்றும் 2026 தேர்தல்களில் இத்தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி 2026 தமிழ்நாடு பொதுத் தேர்தலில் மிக முக்கியமாகக் கவனிக்கப்படும் தொகுதியாகும். சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் மற்றும் நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் அதிகமுள்ள இத்தொகுதியில், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடையே பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது.
ஈரோடு கிழக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
கோபிநாத் பழனியப்பன் - காங்கிரஸ்
ஆர். மனோகரன் - அதிமுக
எம். விஜய் பாலாஜி - தவெக
எஸ். தாண்டவமூர்த்தி - நாம் தமிழர் கட்சி
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,79,566
ஆண் வாக்காளர்கள்: 86,224
பெண் வாக்காளர்கள்: 93,322
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.80% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஈ. திருமகன் ஈவெரா (காங்கிரஸ்) - 67,300 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். யுவராஜா (அ.தி.மு.க கூட்டணி)
வாக்கு வித்தியாசம்: 8,904 வாக்குகள்
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் 66.57% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல் :
ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மொடக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அந்தியூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
