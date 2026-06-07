/ஈரோடு : டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச வகுப்பு தொடங்கியாச்சு! மாணவ, மாணவிகளுக்கான முக்கிய தகவல்

TNPSC Free Coaching : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் (TNPSC) நடத்தப்படும் குரூப் 1, குரூப் 2/2A மற்றும் குரூப் 4 ஆகிய போட்டித் தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிைணந்த இலவச நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. இப்பயிற்சி வகுப்புகள் 04.06.2026 அன்று ஈரோடு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்பட உள்ளது என்று ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சகந்தசாமி இ.ஆ.ப., அவர்கள் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த மற்றும் தகுதிவாய்ந்த வல்லுநர்களைக் (பயிற்றுநர்களைக்) கொண்டு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் (இருவழிகளில்) நடத்தப்பட உள்ளன. மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு அதிநவீன வசதிகள் இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, நவீன 'ஸ்மார்ட் போர்டு' (Smart Board) வசதி மற்றும் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இலவச வைஃபை (Wifi) வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அனைத்து விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் தேவையான முக்கியப் புத்தகங்கள் அடங்கிய நூலக வசதி, பொது அறிவுத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும் மாதாந்திர இதழ்கள் மற்றும் முறையான பயிற்சி கால அட்டவணை (Schedule) ஆகியவை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
மாணவர்களின் தயாரிப்பைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில் பல்வேறு தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. அதன்படி, நாள்தோறும் நடத்தப்படும் சிறுதேர்வுகள் (Spot test), வாராந்திரத் தேர்வுகள், இணையவழித் தேர்வுகள் (Online test) மற்றும் முழு மாதிரித் தேர்வுகள் (Full Mock tests) ஆகியவை தொடர்ந்து நடத்தப்படும். மேலும், மாணவர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான மென்பாடக் குறிப்புகளை (Soft copy notes) இணையதளத்தில் இருந்து எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்து எடுத்துக்கொள்வதற்காக, அதிவேக இணையதள வசதியுடன் கூடிய கணினி ஆய்வக வசதியும் இந்த மையத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டு பயனடைய விருப்பமுள்ள தகுதியான மாணவர்கள், தங்களது முழுமையான விவரங்களைச் செய்திக்குறிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூகுள் படிவ இணைப்பில் (https://forms.gle/iCZoFVkkLeRqsNhO9) பூர்த்தி செய்து உடனடியாகப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கடந்த ஆண்டு இந்த அலுவலகத்தின் "தன்னார்வ பயிலும் வட்டம்" வாயிலாக நடத்தப்பட்ட இலவச இணையவழி பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
கூட்டுறவுத் துறை உதவியாளர் (Assistant in Cooperative Department) பணிக்கான தேர்வு முடிவுகளில் இந்த மையத்தைச் சேர்ந்த 30 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
'HEALTH INSPECTOR GRADE-II' இணையவழி பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துகொண்ட மாணவர்களில் 42 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று அரசுப் பணியைப் பெற்றுள்ளனர்.
அதேபோல், 2025 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற குரூப் 4 தேர்வில் 7 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று நிதித்துறை, பள்ளிக்கல்வித்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போன்ற பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் பணி நியமனம் பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், அண்மையில் நடைபெற்ற TNPSC Group-2 முதனிலைத் தேர்வில் (Preliminary Exam) இந்த மையத்தைச் சேர்ந்த 10 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று, அடுத்த கட்டமான முதன்மைத் தேர்வை (Main Exam) எழுதியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுமட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் அதிகாரப்பூர்வ மெய்நிகர்கற்றல் இணையதளத்தில் (Virtual Learning System - VLS) மாணவர்கள் தங்களது சுயவிவரங்களை 'USER ID' மற்றும் 'PASSWORD' மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம், பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக் குறிப்புகள், மாதிரித் தேர்வுகள், தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை மாணவர்கள் இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் (Download) செய்து தங்களின் படிப்பிற்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் இந்த அருமையான நல்வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இந்த இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு குறித்த கூடுதல் விபரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு 0424-2275860 மற்றும் 9499055943 என்ற தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.