ஈரோட்டில் விஜய் கர்ஜித்த 10 முக்கிய விஷயங்கள்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், ஈரோடு விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக அரசை மிக கடுமையாக விமர்சித்து பேசியுள்ளார். கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு, 81 நாட்கள் இடைவெளிவிட்டு அவர் பொதுவெளியில் தோன்றிய முதல் கூட்டம் இது. இதற்கு முன்பு காஞ்சிபுரத்தில் தனி அரங்கில் மக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் சிறிய அளவில் மக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து பெரிய அளவில் இந்த மக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றதால் தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
ஈரோட்டில் விஜய் பேசிய 10 முக்கிய விஷயங்கள்!
வள்ளுவர்கோட்டத்திற்கு காட்டும் அக்கறையை மக்கள் வாழ்வாதாரத்தில் காட்டாதது ஏன்?
திமுக கவர்ன்மெண்ட் நடத்துறாங்களா? இல்லை கண்காட்சி நடத்துறாங்களா ?
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பொருட்டே இல்லாத போது அதனை பார்த்து பயந்து கதறுவது ஏன்?
மாறுவேசத்தில் மரு வைத்து கொண்டு மீடியாவுல உங்கள் ஆட்களை வைத்து பேசுவது மக்களுக்கு தெரியும்!
திமுகவுக்கு கொள்ளையடித்து வைத்திருக்கும் காசு துணை என்றால்... எனக்கு என்மீது எல்லையில்லாத பாசம் வைத்திருக்கும் மக்கள் தான் துணை.
பெரியார் பெயரை பயன்படுத்தி கொண்டு கொள்ளையடிப்பவர்கள் தான் நம் அரசியல் எதிரிகள்.
எதிரிகள் யார் என்பதை சொல்லிவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிறோம். அவர்களை மட்டுமே எதிர்ப்போம்.
களத்தில் இல்லாதவர்களையும், களத்திற்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தமில்லாதவர்களையும் எதிர்க்க முடியாது.
நான் எத்தனை நிமிடங்கள் பேசினால், எப்படி பேசினால் உங்களுக்கு என்ன? அதில் இருக்கும் விசயத்தை மட்டும் பாருங்கள்?
தரக்குறைவாக பேசுவது தான் அரசியல் என்றால் அது எனக்கு நன்றாகவே வரும். வேண்டாம் என விட்டுவைத்துள்ளேன்.
மக்கள் பணத்தில் மக்களுக்கு செய்வதை எப்படி இலவசம் என சொல்கிறீர்கள்?
மக்களுக்கு ஒன்று என்றால் விஜய் வந்து நிற்பான். விஜய் மக்கள் பக்கம், மக்களும் என் பக்கம் தான்.
நாங்கள் வாயிலேயே வடை சுடுவதற்கு திமுக அல்ல. நாங்க தவெக.
அரசுப்பள்ளிகளை மூடிவிட்டு கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என ட்ராமா வேற நடத்துகிறார்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சமரமே இருக்காது. மக்கள் தைரியமாக இருக்கலாம்.
எம்ஜிஆரும், மேடம் ஜெயலலிதாவும் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி திமுகவை காலி செய்ததை போல நானும் சொல்கிறேன் திமுக ஒரு தீய சக்தி தவெக ஒரு தூய சக்தி.
செங்கோட்டையனை போலவே இன்னும் பலர் தவெகவில் இணைய உள்ளார்கள்.
எப்போது பார்த்தாலும் நான் பேசுவதை சினிமா டயலாக் போல இருப்பதாக சொன்னார்கள்.
ஆனால் முதலமைச்சர் அண்மையில் பேசிய என் கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்றீங்க என பேசியது சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து எடுத்ததா?
