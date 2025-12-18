விஜய்க்கு ஓட்டு போடாவிட்டால்... 'சோத்துல விஷம் வச்சுருவேன்' - தவெக பெண் தொண்டர் பகீர்!

Erode TVK Woman Cadre Viral News: ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே உள்ள விஜயமங்கலம் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் இன்று (டிசம்பர் 18) நடைபெற்றது. தவெக தலைவர் விஜய் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். தீய சக்தி திமுகவுக்கும், தூய சக்தி தவெகவுக்கும்தான் வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டி என விஜய் பேசியிருந்தார். இது அரசியல் களத்தில் அதிகம் உற்றுநோக்கப்படுகிறது.
Erode TVK News: அதிகளவில் கூட்டம்
விஜய் வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் உரையாற்றினார். கரூர் சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பொதுவெளியில் நடைபெறும் கூட்டம் என்பதால் அதிக கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. மேடை ஏதும் அமைக்காத நிலையில், பிரச்சார வாகனத்தின் மேல் இருந்து விஜய் உரையாற்றினார். திறந்தவெளி மைதானத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றதால் இத்தனை பேர்தான் பங்கெடுக்க வேண்டும் போன்ற கெடுபிடிகள் ஏதுமில்லை, குறிப்பாக பாஸ், கியூ ஆர் கோட் ஸ்கேனிங் போன்றவையும் தேவையில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டதால் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டத்தை பார்க்க முடிந்தது.
Erode TVK News: நன்றி சொன்ன விஜய்
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், சில வாரங்களுக்கு முன் தவெகவில் இணைந்தார். அங்கு இணைந்த சிறிது காலத்திலேயே தனது சொந்த மாவட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிறப்பான வகையில் பிரச்சார கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் அரசியல் வல்லுநர்கள் மத்தியில் பாராட்டு கிடைத்துள்ளது. மிகப் பிரம்மாண்டமாகவும் மிகுந்த பாதுகாப்புடனும் மெச்சத் தகுந்த வகையிலும் ஏற்பாடு செய்ததற்கு செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கும், காவல்துறைக்கும் விஜய் நன்றி தெரிவித்திருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.
Erode TVK News: தவெக பெண் தொண்டரின் பேச்சு வைரல்
இது ஒருபுறம் இருக்க, கூட்டத்தில் தவெக தொண்டர்கள் பெரும் ஆரவாரத்தை வெளிக்காட்டினர். விஜய் கோவையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக காரில் ஈரோடு நோக்கி வந்தபோது அவரை பலரும் வாகனங்களில் பின்தொடர்ந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அதேபோல், அவர் புறப்பட்டபோதும் தொண்டர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றதையும் பார்க்க முடிந்ததது. விஜய் உரையாற்றியபோதும் தொண்டர்கள் பெரும் உற்சாகத்துடன் காணப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், விஜய்யின் பேச்சுக்கு பிறகு தவெக பெண் தொண்டர் அளித்த பேட்டி வைரலாகி உள்ளது. ஊடகம் ஒன்றில் பேட்டியளித்த ஈரோட்டைச் சேர்ந்த தவெக பெண் தொண்டர் ஒருவர், "விஜய்க்காக கூட்டம் அதிகம் வந்துள்ளது, கொஞ்சம் பயமாகவே உள்ளது. இருந்தாலும் விஜய்யை பார்ப்பதற்காக வந்துள்ளேன். பாதுகாப்பாக வீடு திரும்பினால் சரி" என பேசத் தொடங்கினார்.
Erode TVK News: பெண் தொண்டர் வைத்த குற்றச்சாட்டு
மேலும், கடந்த கால தேர்தல்களில் தான் யாருக்கெல்லாம் வாக்களித்தேன் என்பதை அந்த பெண் கூறினார். "இதற்கு முன் 2 முறை வாக்களித்திருக்கிறேன். முதல்முறை இரட்டை இலைக்கு (அதிமுகவுக்கு) வாக்களித்தேன், அடுத்து சீமானுக்கு வாக்களித்தேன். இனி விஜய்க்கு வாக்களிப்பேன்" என்றார். "தற்போது யாரும் அரசை முறையாக நடத்துவது இல்லை, எந்த ஒரு சலுகையும் இல்லை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, சாலை இல்லை, பேருந்து இலவசம் என்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்றுமில்லை, சரியாக பேருந்து வசதியில்லை, சாலை வசதி இல்லை, தண்ணீர் வசதி இல்லை, கழிப்பறை வசதி போதியளவில் இல்லை. கேட்டாளும் தகுந்த வசதி கொடுப்பதில்லை" என குற்றஞ்சாட்டினார்.
Erode TVK News: விஜய்க்கு தான் ஓட்டு
விஜய் குறித்து பேசிய அவர், "விஜய் வந்தால் நிச்சயம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும், மக்களுக்கு சலுகை கொடுப்பார், எங்கள் அண்ணன் வந்தால் எல்லாமே செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது" என்றார். தொடர்ந்து அவர், "விவசாயம் உள்ளிட்டவை குறித்து சீமான் பேசினார், அப்போது வாக்களித்தேன், அப்போது விஜய் வரவில்லை. விஜய் இல்லாததால் சீமானுக்கு வாக்களித்தேன். விஜய் வந்தபின் வேறு யாருக்கு போடுவது, விஜய்க்கு தான் போடுவோம்" என சீமான் குறித்து பேசினார்.
Erode TVK News: பெரிய சலுகைகள் இல்லை
மேலும், "யாரும் மக்களுக்கு எதுவும் சரியாக செய்யவில்லை, யாரும் 100% மக்களுக்கு சேவை செய்யவில்லை. சலுகைகள் கொடுப்பதில்லை. பேருந்துக்கு 5 ரூபாய் கொடுக்க முடியாதா என்ன...? சலுகைகள் என்றால் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். வீடு கட்டித் தர வேண்டும், பட்டா கொடுக்க வேண்டும், சாலை அமைத்து தர வேண்டும், உணவு, தண்ணீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்" என்றார்.
Erode TVK News: ஓட்டு போடாவிட்டால் விஷம் தான்...
ஒரு குடும்பம் வீடு, கார், பைக் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கும் அளவிற்கு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவேன் என விஜய் சொல்வது சாத்தியமா என்ற கேள்விக்கு அந்த பெண், "சாத்தியம்தான். கண்டிப்பாக 100க்கு 100 சதவீதம் சாத்தியம்தான், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. நான் ஓட்டு போடுவேன், எங்கள் வீட்டில் 9 பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களும் விஜய்க்கு தான் ஓட்டுபோடுவார்கள், இல்லனா அவங்களுக்கு சோறுல விஷம்தான்" என சிறிது சிரித்தபடி கூறினார். மேலும், "விஜய்க்கு தான் ஓட்டு போடணும், விஜய் தான் வரணும். விஜய் ஜெயித்தால் முருகனுக்கு மாலை போடுவேன் என வேண்டியிருக்கிறேன்" என்றும் அந்த பெண் கூறினார். தவெக பெண் தொண்டரின் பேச்சு தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | ஈரோட்டில் விஜய் பேசிய 10 முக்கிய விஷயங்கள்!
மேலும் படிக்க | 'அப்போ எம்ஜிஆரை பார்த்தேன்; இப்போ விஜய்யை காண்கிறேன்' - செங்கோட்டையன் அதிரடி
மேலும் படிக்க | 'திமுக ஒரு தீய சக்தி... தவெக ஒரு தூய சக்தி' - ஈரோட்டில் விஜய் பேச்சு
மேலும் படிக்க | ஓசூர் To கேரளா: தினமும் பறக்கும் 2 லட்சம் ரோஜாக்கள்! விவசாயிகள் படுகுஷி
மேலும் படிக்க | மதுரையில் LIC அலுவலகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து.. பெண் பலி! அதிர்ச்சி
மேலும் படிக்க | ஜனவரி 9இல் புதுக்கோட்டை வருகிறாரா பிரதமர்? - நயினார் நாகேந்திரன் அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ