தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 99) தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். 2008-ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்ட இத்தொகுதி, ஈரோடு மாநகராட்சியின் மேற்குப் பகுதிகள் மற்றும் பெருந்துறை வட்டத்தின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
ஈரோடு மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஈரோடு மேற்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஈரோடு மேற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சு. முத்துசாமி
தமாகா (TMC - NDA கூட்டணி): மு. யுவராஜா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நா. விஜய்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆனந்த் மோகன்
ஈரோடு மேற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,45,493
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,18,650
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,815
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
ஈரோடு மேற்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.95% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஈரோடு மேற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சு. முத்துசாமி (தி.மு.க) - 1,00,757 வாக்குகள்
கே. வி. ராமலிங்கம் (அ.தி.மு.க)
வாக்கு வித்தியாசம்: 22,089 வாக்குகள்
ஈரோடு மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஈரோடு மேற்கு தொகுதியில் தோராயமாக 69.5% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல் :
ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மொடக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அந்தியூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ