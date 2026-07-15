/5 மணி நேர தீவிர விசாரணை! "மடியில் கனமில்லை, பயமுமில்லை" - தவெக அரசை சாடிய எ.வ.வேலு!

தமிழகத்தில் அண்மையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியை அமைத்துள்ள சூழலில், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் சாலைகள் அமைக்கப்படாமலேயே நிதி முறைகேடு செய்யப்பட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையால் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இது தொடர்பாக கடந்த ஜூலை 3ஆம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், அன்று அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். எ.வ.வேலுவின் இந்த வெளிநாட்டுப் பயணம் பெரும் விவாத பொருளானது. தவெக தலைவரும் தற்போதைய முதல்வருமான ஜோசப் விஜய், கரூரில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் எ.வ.வேலுவின் வெளிநாட்டு பயணத்தை கிண்டல் செய்து விமர்சித்திருந்தார்.
மருத்துவ சிகிச்சை முடிந்து கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி எ.வ.வேலு சென்னை திரும்பினார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நான் எங்கும் ஓடவோ, ஒளியவோ இல்லை. வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்காகவே சிங்கப்பூர் சென்றேன். என் மீது பதுங்குகிறார்கள், ஓடுகிறார்கள் என்று கூறுவது அர்த்தமற்றது. சமூக வலைத்தளங்களில் கற்பனையான வதந்திகளை பரப்புகிறார்கள். ஜூலை 15 ஆம் தேதி கண்டிப்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராவேன்" என்று உறுதியளித்தார்.
தான் கொடுத்த வாக்கின்படியும், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படியும் இன்று (ஜூலை 15) காலை 10.45 மணிக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலக வளாகத்திற்கு எ.வ.வேலு வருகை தந்தார். காலை 11 மணியளவில் விசாரணை அதிகாரி விசாரணையை தொடங்கினார். கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவரிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், 5 மணி நேர விசாரணை முடிந்து வெளியே வந்த எ.வ.வேலு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காவல்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி இன்று நேரில் ஆஜராகி முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கியதாகக் குறிப்பிட்டார்.
அதிகாரிகள் கேட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் தன் மனதில் பட்ட உண்மைகளை மட்டுமே பதிலாக அளித்ததாகவும், அதில் ஒரு சதவீதம் கூட பொய் கலக்கவில்லை என்றும் உறுதியாக கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், என் மடியில் கனமில்லை, அதனால் மனதில் பயமுமில்லை. நான் எந்த விதமான குற்றமும் செய்யாதவன். இந்த அரசு திட்டமிட்டு என்னை இந்த வழக்கில் இணைத்துள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக எப்போது கூப்பிட்டாலும் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரத் தயாராக இருக்கிறேன் என்றார்.
காவல்துறையினரின் நெருக்கடி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அம்பு எய்தவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள். இந்த போலீசார் வெறும் அம்புதான். இவர்கள் மீது கோபப்படவோ, வருத்தப்படவோ தேவையில்லை. அவர்கள் முறைப்படி விசாரித்தார்கள், நானும் பதிலளித்துள்ளேன்" என்று தவெக அரசை மறைமுகமாகச் சாடினார்.