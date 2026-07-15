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5 மணி நேர தீவிர விசாரணை! "மடியில் கனமில்லை, பயமுமில்லை" - தவெக அரசை சாடிய எ.வ.வேலு!

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து 5 மணி நேரம் விளக்கமளித்த முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, தன் மீது எந்த தப்புமில்லாததால் பயமில்லை என்றும், தவெக அரசு பழிவாங்கும் நோக்குடன் செயல்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:22 PM IST
5 மணி நேர தீவிர விசாரணை! "மடியில் கனமில்லை, பயமுமில்லை" - தவெக அரசை சாடிய எ.வ.வேலு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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