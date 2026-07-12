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ஓடவில்லை, ஒளியவில்லை, பதுங்கவில்லை - சென்னை வந்ததும் விஜய்க்கு எ.வ.வேலு பதிலடி

EV Velu : நான் ஓடவில்லை, ஒளியவில்லை, பதுங்கவில்லை என்றும்; திமுக அப்படி எங்களை வளர்க்கவும் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை வந்திறங்கியதும் விமான நிலையத்தில் எ.வ.வேலு பேட்டியளித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:59 PM IST
ஓடவில்லை, ஒளியவில்லை, பதுங்கவில்லை - சென்னை வந்ததும் விஜய்க்கு எ.வ.வேலு பதிலடி
Image Credit: EV Velu, CM Vijay | Image Source : X, Youtube - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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