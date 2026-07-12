/ஓடவில்லை, ஒளியவில்லை, பதுங்கவில்லை - சென்னை வந்ததும் விஜய்க்கு எ.வ.வேலு பதிலடி

EV Velu Slams CM Vijay Allegation : திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலுவுக்கு எதிராக ரூ.3.23 கோடி டெண்ட் முறைகேடு வழக்கு ஒன்று தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், எ.வ.வேலு தொடர்புடைய பல மாவட்டங்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.40 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து அவர் ஜூலை 3ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், விசாரணைக்கு ஆஜராகாத எ.வ.வேலு, தான் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக சிங்கப்பூர் வந்திருப்பதாக அவரது வழக்கறிஞர் மூலம் அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் அளித்தார். இருப்பினும் அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையில் இருந்து தப்பிக்கவே வெளிநாடு சென்றார் என சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துகள் பரவின.
இந்தச் சூழலில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு இன்று (ஜூலை 12) தாயகம் திரும்பினார். சென்னையில் வந்து இறங்கியதும் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, தனது சிங்கப்பூர் பயணத்தின் காரணம் குறித்தும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன் குறித்து விரிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
எ.வ. வேலு சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று அளித்த பேட்டியில், "நான் ஓடவில்லை, ஒளியவில்லை, பதுங்கவில்லை. திமுக அப்படி எங்களை வளர்க்கவும் இல்லை. 2016ஆம் ஆண்டு முதலே சிங்கப்பூர் மவுன்ட் எலிசபெத் மருத்துவமனைககு சிகிச்சைக்காக சென்று வருகிறேன்" என விளக்கம் அளித்தார்.
நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 10) கரூரில் தவெக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் பேசிய முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய், செந்தில் பாலாஜி ஓடி ஒளிந்துவிட்டார் என்றும்; இன்னொருவர் வெளிநாட்டுக்குச் சென்று பதுங்கிவிட்டார் என்றும் எ.வ. வேலுவை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு பேசினார். 'சிங்கப்பூருக்குச் செக்-அப்பிற்கு போனாருல்ல அவருதான்' என எ.வ. வேலு பெயர் குறிப்பிடாமல் முதல்வர் விஜய் சாடியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.