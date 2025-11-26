எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா! தவேக-வில் செங்கோட்டையனுக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு?

தமிழக அரசியலில் அடுத்த அதிரடி ஆரம்பமாகிவிட்டது. அதிமுகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று புதன்கிழமை தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனை தொடர்ந்து, நாளை அவர் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளார். அவருக்கு கட்சியில் மிக உயரிய பதவி வழங்கப்படவுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கிசுகிசுக்கின்றன. அதிமுகவிலிருந்து சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது அடுத்தக்கட்ட அரசியல் பயணத்தை தொடங்க தயாராகிவிட்டார். இதற்காக அவர் கோயம்புத்தூரிலிருந்து சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளார். இன்று சபாநாயகரை சந்தித்து தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தவெகவில் இணையும் நாள்
எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, நாளை நவம்பர் 27 அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து, அவர் முன்னிலையில் கட்சியில் தன்னை இணைத்து கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு தமிழக அரசியலில், குறிப்பாக கொங்கு மண்டல அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. விஜய்யின் கட்சியில் செங்கோட்டையனுக்கு என்ன பதவி வழங்கப்படும் என்பது தான் இப்போதைய ஹாட் டாபிக். எம்.ஜி.ஆர் காலம் தொட்டு அரசியலில் பழுத்த அனுபவம் கொண்டவர் செங்கோட்டையன்.
அதிமுகவில் அவைத்தலைவர், அமைச்சர் என பல முக்கிய பதவிகளை வகித்தவர். தேர்தல் வியூகம் வகுப்பதிலும், பிரச்சார பயணங்களை திட்டமிடுவதிலும் அவருக்கு நிகர் அவரே. எனவே, தவெகவில் அவருக்கு ‘அவைத்தலைவர்’ போன்ற மிக உயரிய கௌரவ பதவி வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அல்லது, கட்சியின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் ‘உயர்மட்ட குழுவின் ஆலோசகர்’ போன்ற பொறுப்பு வழங்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கட்சிக்கு தேவையான நிர்வாக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதிலும், தொண்டர்களை வழிநடத்துவதிலும் செங்கோட்டையனின் அனுபவத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
அதிமுகவில் நடந்தது என்ன?
சமீபத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற தேவர் குருபூஜை விழாவில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் செங்கோட்டையன் ஒரே மேடையில் தோன்றியது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை கடும் கோபத்தில் ஆழ்த்தியது. மேலும், "பிரிந்து சென்றவர்கள் இணைய வேண்டும்" என்று அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். இதனையடுத்து, கழக கட்டுப்பாட்டை மீறியதாக கூறி அவரை கட்சியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கினார். இந்த நீக்கமே அவர் விஜய் பக்கம் சாய முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
விஜய்க்கு என்ன லாபம்?
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்துள்ள விஜய்க்கு, கொங்கு மண்டலத்தில் பலமானதொரு முகம் தேவைப்பட்டது. செங்கோட்டையன் வருகை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன், அப்பகுதியில் தவெகவின் வாக்கு வங்கியை உயர்த்தும். அதிமுகவின் அதிருப்தி வாக்குகளை தன் பக்கம் ஈர்க்கவும் இது உதவும். செங்கோட்டையனின் இந்த முடிவு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு மூத்த தளபதியை இழப்பது, அதுவும் அவர் விஜய்யின் கட்சியில் இணைவது அதிமுகவுக்கு சவாலான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. இன்று நடைபெறும் ராஜினாமா படலமும், நாளை நடைபெறவுள்ள இணைப்பு விழாவும் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளன.
