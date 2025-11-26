English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா! தவேக-வில் செங்கோட்டையனுக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு?

எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா! தவேக-வில் செங்கோட்டையனுக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு?

செங்கோட்டையன் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, நாளை நவம்பர் 27 அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:14 AM IST
  • இன்று எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமா?
  • நாளை விஜயுடன் சந்திப்பு!
  • ‘மெகா’ பதவி இதுதானா?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
camera icon7
Thalaivar 173
தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
camera icon7
TNSTC
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா! தவேக-வில் செங்கோட்டையனுக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு?

தமிழக அரசியலில் அடுத்த அதிரடி ஆரம்பமாகிவிட்டது. அதிமுகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று புதன்கிழமை தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனை தொடர்ந்து, நாளை அவர் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளார். அவருக்கு கட்சியில் மிக உயரிய பதவி வழங்கப்படவுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கிசுகிசுக்கின்றன. அதிமுகவிலிருந்து சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது அடுத்தக்கட்ட அரசியல் பயணத்தை தொடங்க தயாராகிவிட்டார். இதற்காக அவர் கோயம்புத்தூரிலிருந்து சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளார். இன்று சபாநாயகரை சந்தித்து தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | நாய் கடித்த மாட்டின் பாலை குடித்தால் ரேபிஸ் நோய் வரும்..! பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

தவெகவில் இணையும் நாள்

எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, நாளை நவம்பர் 27 அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து, அவர் முன்னிலையில் கட்சியில் தன்னை இணைத்து கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு தமிழக அரசியலில், குறிப்பாக கொங்கு மண்டல அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. விஜய்யின் கட்சியில் செங்கோட்டையனுக்கு என்ன பதவி வழங்கப்படும் என்பது தான் இப்போதைய ஹாட் டாபிக். எம்.ஜி.ஆர் காலம் தொட்டு அரசியலில் பழுத்த அனுபவம் கொண்டவர் செங்கோட்டையன். 

அதிமுகவில் அவைத்தலைவர், அமைச்சர் என பல முக்கிய பதவிகளை வகித்தவர். தேர்தல் வியூகம் வகுப்பதிலும், பிரச்சார பயணங்களை திட்டமிடுவதிலும் அவருக்கு நிகர் அவரே. எனவே, தவெகவில் அவருக்கு ‘அவைத்தலைவர்’ போன்ற மிக உயரிய கௌரவ பதவி வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அல்லது, கட்சியின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் ‘உயர்மட்ட குழுவின் ஆலோசகர்’ போன்ற பொறுப்பு வழங்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கட்சிக்கு தேவையான நிர்வாக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதிலும், தொண்டர்களை வழிநடத்துவதிலும் செங்கோட்டையனின் அனுபவத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

அதிமுகவில் நடந்தது என்ன?

சமீபத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற தேவர் குருபூஜை விழாவில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் செங்கோட்டையன் ஒரே மேடையில் தோன்றியது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை கடும் கோபத்தில் ஆழ்த்தியது. மேலும், "பிரிந்து சென்றவர்கள் இணைய வேண்டும்" என்று அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். இதனையடுத்து, கழக கட்டுப்பாட்டை மீறியதாக கூறி அவரை கட்சியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கினார். இந்த நீக்கமே அவர் விஜய் பக்கம் சாய முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

விஜய்க்கு என்ன லாபம்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்துள்ள விஜய்க்கு, கொங்கு மண்டலத்தில் பலமானதொரு முகம் தேவைப்பட்டது. செங்கோட்டையன் வருகை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன், அப்பகுதியில் தவெகவின் வாக்கு வங்கியை உயர்த்தும். அதிமுகவின் அதிருப்தி வாக்குகளை தன் பக்கம் ஈர்க்கவும் இது உதவும். செங்கோட்டையனின் இந்த முடிவு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு மூத்த தளபதியை இழப்பது, அதுவும் அவர் விஜய்யின் கட்சியில் இணைவது அதிமுகவுக்கு சவாலான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. இன்று நடைபெறும் ராஜினாமா படலமும், நாளை நடைபெறவுள்ள இணைப்பு விழாவும் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | மிரட்டும் ரேபிஸ்..! மக்களே உஷார்..! கோவையில் வெளியான அதிர்ச்சி சம்பவம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SengottaiyanvijayTVKEdappadi palanisamiDMK

Trending News