எடப்பாடி பழனிசாமி A1... திமுகவின் B டீம்மில் நான் இல்லை - செங்கோட்டையன்

Sengottaiyan Press Meet: பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்ற பின் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருமுறை கூட வெற்றி பெறவில்லை என செங்கோட்டையன் பேசி உள்ளார். மேலும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது குற்றம் சாட்டப்படும் கொடநாடு விவகாரத்தில் திமுக ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் தான் திமுகவின் B டீம்மில் இல்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் A1 ஆக இருக்கிறார் என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருக்கிறார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ