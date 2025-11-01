English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sengottaiyan: அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, கோபிசெட்டிபாளையத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அதில் அவர் பேசியதை இங்கு காணலாம்.

Nov 1, 2025

எடப்பாடி பழனிசாமி A1... திமுகவின் B டீம்மில் நான் இல்லை - செங்கோட்டையன்

Sengottaiyan Press Meet: பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்ற பின் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருமுறை கூட வெற்றி பெறவில்லை என செங்கோட்டையன் பேசி உள்ளார். மேலும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது குற்றம் சாட்டப்படும் கொடநாடு விவகாரத்தில் திமுக ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் தான் திமுகவின் B டீம்மில் இல்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் A1 ஆக இருக்கிறார் என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருக்கிறார்.

