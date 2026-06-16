/ இது தான் நல்ல மாற்றமா? முதலமைச்சருக்கு ஆர்.பி.உதய்குமார் நறுக் கேள்வி..!

R.B.Udhaykumar X Twit: சமீபக் காலமாக நடைபெற்று வரும் பாலியல் குற்றங்கள் குறித்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது கண்டணங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதய்குமார் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். அதில் முக்கியமாக பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் பாலியல் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த முதலமைச்சர் விஜய் தவறிவிட்டார் எனவும், அவரது இது போன்ற செயல் தான் தமிழக அரசியலுக்கான மாற்றம் என கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்சமுதாயம் தலைநிமிர செய்த தமிழக அரசியலில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன இப்போ? என்று தாங்கள் கேட்கலாம். இந்த மாற்றத்திற்கு ஆதரவாக நீங்கள் கோட்டையை பிடிப்பதற்கு 35 சதவீதமும், செயின் ஜார்ஜ் கோட்டையை பிடிக்க கோட்டை விட்ட தலைவர்களுக்கு ஆதரவாக 65 சதவீதமும் தேர்தல் களத்திலே தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. இதற்கு வலுசேர்க்க தற்போது ஆள்பிடிக்கிற வேலையை அசராமல் மேற்கொண்டு வருகிறது தவெக அரசு.
தமிழகத்தில் இந்த ஒரு அரசியல் மாற்றத்தினால் கல்மணம் படைத்தோரையும் கண்ணீர்விட வைக்கும் எத்தனை மாற்றங்கள் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்று ஒருநாள் மட்டும் நெஞ்சை பிளக்கின்ற வகையிலே, மனம் பதபதைக்கின்ற வகையிலே 5 பிஞ்சு குழந்தைகள், பெண்களுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை கொடூரம் தமிழகத்தை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்திருக்கிறது. இதுதான் நல்ல மாற்றமா? என கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
தான் தாலிகட்டிய மனைவியுடான விவாகரத்து வழக்கிற்கான கோர்ட்டுக்கு போக முடியவில்லை. கோர்ட்சூட் போட்டுக்கொண்டு கோட்டையிலே அமர்ந்திருந்தால் கோர்ட்டுக்கு போகக் கூடாதா எனவும் தனி மனித விவகாரத்தை பற்றி பேசி அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். கடவுள் இராமனை போல் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வாழ்ந்து வருகின்ற தமிழ்சமுதாயத்திற்கு, இராவனனை போன்றவர் இன்றைக்கு நமக்கு முதல்வராக கிடைத்திருக்கிறாரே இதுதான் நல்ல மாற்றமா?
காலை 9 மணி முதல் 6 மணி வரை தலைமை செயலகத்திலே மக்கள் பணி செய்து வருகிற நம்ம முதல்வர் விஜய், 6 மணிக்கு மேலே யாராலும், எவராலும் தொடர்பு கொள்ள முடியாத தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் சென்று விடுகிறார். எந்த நிகழ்ச்சி என்றாலும் எளிமையின் அடையாமாக ஜீப்போ, வேனோ, காரோ, பஸ்ஸோ, லாரியோ அது துவக்க நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கோவிலுக்கு செல்வதாக இருந்தாலும், தலைமைச் செயலகமாக இருந்தாலும் தானே Acting Driver-ஆக மாறி விபத்தையே ஏற்படுத்தாமல் காரை ஓட்டிக்காட்டி தமிழ்நாட்டு மக்களை அசத்தி வருகிறாரே இதுதான் நல்ல மாற்றமா?
இந்தியாவில் எங்கே சென்றாலும் தலைமை செயலகமாக இருந்தாலும், கட்சி அலுவலகமாக இருந்தாலும், சட்டமன்றமாக இருந்தாலும், மக்கள் மன்றமாக இருந்தாலும், அங்கே பத்திரிக்கையாளர்களை கண்டால் தலைதெறிக்க அதிவேக ஒலிம்பிக் ஓட்டக்காரர் உசைன்போல்டை விட நம்ம முதல்வர் விஜய் அதிவேக ஒட்டமாக எடுப்பது, தமிழகத்தை பாலைவனமாக்கும் மேகதாது அணை பிரச்சனை விஸ்வருபம் எடுத்து வந்தாலும் அகிம்சை வழியிலே அமைதி காத்து வருவது தான் நல்ல மாற்றமா?
இரவு பகலாக துாக்கத்தை தெலைத்து உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழக மக்களுக்கு இப்போது ஏற்பட்டு வருகின்ற மின்தடையால் உறக்கமே இல்லாமல் வீதியில் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்களே அப்போதும் தன்தூக்கம் கலையாமல் நம்ம முதல்வர் மவுனத்தில் இருக்கிறாரே. இப்படி தினந்தோறும் தாய் தமிழ்நாட்டின் மக்களின் தலையில் இடியே விழுந்தாலும் சர்வாதிகாரி இடிஅமீன் போல வாய்திறக்காமல் மவுனம் கடைபிடித்து வருவது தான் நல்ல மாற்றமா?
பச்சபிள்ளைங்க, படிக்கிற பிள்ளைங்க, சின்ன பிள்ளைங்க, வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள், வேலைக்கு போற பெண்கள் இவங்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகள் எல்லாம் சொல்வே முடியல CM Sir - உங்க ஆட்சி எதுக்கு? நீங்க உட்காந்திருக்கிற CM பதவி எதுக்கு? எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதிலே வரப்போவதில்லை ஏனா பதில் இருந்தாதானே வரும் என்று அப்போது பஞ்ச் டயலாக் பேசி அசத்திய நம்ம முதல்வர் விஜய்யை பார்த்து இப்போது தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்பது மாற்றம் இத்தோடு நிற்குமா?
இல்லை அதிரடி தள்ளுபடியாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போல சிரிப்பு போலீஸ் திட்டங்களும் தொடர்ந்து வருமா? மாற்றத்தை நம்பி வாக்களித்து ஏமாற்றத்தை வேதனையோடு சந்தித்து வரும் மக்களுக்கு நிழல் எது? நிஜம் எது? என்று இப்போதுதான் தெளிவாக புரிந்துகொண்டே இருக்கிறது.
இப்படி அடுக்கடுக்கான பல்வேறு கேள்விகளை ஆர்.பி.உதய்குமார் எழுப்பியுள்ளார். விரைவில் மக்கள் இதற்கு பதிலடி கொடுப்பார்கள் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
காலம் மாறும், இந்த காட்சிகள் மாறும், இந்த ஆட்சியும் மாறும் Confident'ah இருங்க நல்லதே நடக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.