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இது தான் நல்ல மாற்றமா? முதலமைச்சருக்கு ஆர்.பி.உதய்குமார் நறுக் கேள்வி..!

R.B.Udhaykumar X Twit: தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்தும், முதலமைச்சரின் ஆமை வேக நடவடிக்கை குறித்தும் ஆர்.பி.உதய்குமார் முதலமைச்சர் விஜயை நோக்கில் அடுக்கடுக்கான பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். 

Written ByMathan
Published: Jun 16, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:18 PM IST
இது தான் நல்ல மாற்றமா? முதலமைச்சருக்கு ஆர்.பி.உதய்குமார் நறுக் கேள்வி..!
Image Credit: RB Udaykumar X Twit about CM Vijay

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இது தான் நல்ல மாற்றமா? முதலமைச்சருக்கு ஆர்.பி.உதய்குமார் நறுக் கேள்வி..!
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