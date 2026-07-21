/முன்னாள் படைவீரர்கள் கல்வி உதவித்தொகை - அரசு வெளியிட்ட புதிய விதிமுறை

Ex Servicemen education scholarship : முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்கள் பயிலும் கல்வியின் தன்மைக்கேற்ப பாரத பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் (PMSS), பாதுகாப்பு அமைச்சரின் கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் (RMEWF), மத்திய முப்படைவீரர் வாரிய கல்வி உதவித்தொகை (KSB) மற்றும் தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் நல வாரிய (TNEBF) கல்வி உதவித் தொகை ஆகிய விதிகளில் இருந்து கல்வி உதவித் தொகை பெற்றிடலாம். தற்போது, 2026 -27 ம் கல்வியாண்டிற்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்குவதில் கீழ்கண்டவாறு புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
JCO தரம் வரையிலான முன்னாள் படைவீரர்கள் / விதவையரின் சிறார்கள் மட்டும் பள்ளிக்கல்வி உதவித் தொகை வேண்டி விண்ணப்பம் செய்ய இயலும். OR தரத்தினர் பள்ளிக் கல்வி உதவித்தொகை வேண்டி KSB இணையதளத்தில் மட்டுமே விண்ணப்பம் செய்யலாம். KSB-ல் உதவித்தொகை நிராகரிக்கப்படின் தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் நல நிதியில் உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தொழில் சார்ந்த கல்லூரி படிப்பிற்கு முதலில் கல்வி உதவித்தொகை வேண்டி (PMSS) பாரத பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்திடல் வேண்டும்.
பாரத பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தில் தங்களது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படின் நிராகரிக்கப்படுபவர்களுக்கும், விண்ணப்பிக்க தகுதியில்லாதவர்களுக்கும் மட்டுமே தொகுப்பு நிதியிலிருந்து கல்வி உதவிதொகைக்கு விண்ணப்பித்திட இயலும். பள்ளிப்படிப்பு 1-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பயின்று வரும் சிறார்களுக்கு அந்தந்த ஆண்டிற்கு விண்ணப்பித்து கல்வி உதவித்தொகை பெற வேண்டும். பள்ளிப் படிப்பைத் தவிர்த்து பிற கல்விகளுக்கு உதவித் தொகை ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டு ஆரம்பித்ததும் முந்தைய ஆண்டில் பயின்ற படிப்பிற்கு (முதலாம் ஆண்டு முதல்) உதவித் தொகை கோரி ஜீன் 1 ம் தேதி முதல் நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வரை மட்டுமே இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குப் பின்னர் இணையதளத்தில் மற்றும் நேரடியாகவும் விண்ணப்பித்திட இயலாது. நான்காம் ஆண்டிற்கு அல்லது இறுதி ஆண்டிற்கு Re Appear (RA) ஏதும் இல்லாமல் அனைத்து செமஸ்டர்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். ஏதேனும் ஒரு செமஸ்டரில் Re Appear (RA) இருந்தால் விண்ணப்பிக்க இயலாது. ஒருங்கிணைந்த மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் Course Completion Certificate உடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், இறுதி ஆண்டில் Intenship பயிற்சியின் போது பயிற்சித் தொகை ஏதும் (stipend) பெறப்படவில்லை என்பதற்கு சான்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் தான் விண்ணப்பிக்கும் படிப்பிற்கு வேறு எந்த வகையிலும் கல்வி உதவித் தொகை பெறவில்லை என்பதை படிக்கும் கல்வி நிலையத்திலிருந்து Bonafide Certificate பெற்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கல்வி உதவித்தொகை பெறாத முந்தைய ஆண்டுகளுக்கான நிலுவைத் தொகை பெற்று வழங்கிட வழிவகை இல்லை.
எனவே, நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவையும் தற்போது கல்வி உதவித்தொகை வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளையும் தவறாமல் பின்பற்றி முன்னாள் படைவீரர்கள் / விதவையர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெற்று பயன்பெறுமாறு திருப்பூர் முன்னாள் படைவீரர் நல உதவி இயக்குநர் விங் கமாண்டர் டெ நிமல் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.