Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /முன்னாள் படைவீரர்கள் கல்வி உதவித்தொகை - அரசு வெளியிட்ட புதிய விதிமுறை

முன்னாள் படைவீரர்கள் கல்வி உதவித்தொகை - அரசு வெளியிட்ட புதிய விதிமுறை

Ex Servicemen education scholarship : தொகுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை 2026 - 27 முதல் புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைபடுத்தப்படுகிறது என முன்னாள் படைவீரர் நல உதவி இயக்குநர் விங் கமாண்டர்  அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:17 PM IST
முன்னாள் படைவீரர்கள் கல்வி உதவித்தொகை - அரசு வெளியிட்ட புதிய விதிமுறை
Image Credit: Ex Servicemen education scholarship : தொகுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை 2026 - 27 முதல் புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைபடுத்தப்படுகிறது என முன்னாள் படைவீரர் நல உதவி இயக்குநர் விங் கமாண்டர் அறிவித்துள்ளார்.Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டெல்லி போராட்டம் தொடரும்? சிஜேபி எடுத்திருக்கும் முக்கிய முடிவு! சமீபத்திய அப்டேட்
Delhi Protest54 min ago
2
Lord Shani1 hr ago
3
Puducherry1 hr ago
4
Aavin milk2 hrs ago
5
Tamil nadu2 hrs ago