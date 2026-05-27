/பினராயி விஜயன் இல்லத்தில் ED ரெய்டு! முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்..

கேரள முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான பினராயி விஜயனின் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டுள்ளது. இதற்கு முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கேரள மாநிலம் கொச்சியில் செயல்படும் மணல் ஆலை நிறுவனமான சி.எம்.ஆர்.எல் கம்பெனியுடன், கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா விஜயனின் எக்ஸாலாஜிக் கம்பெனி நிதி ஒப்பந்தம் செய்ததும், செய்யப்படாத வேலைகளுக்காக மாதப்படி என கணக்கில் பணம் வாங்கியதாகவும் முந்தைய சி.பி.எம் ஆட்சியிலேயே புகார் எழுந்தது.
பினராயி விஜயனின் மகள் டி.வீணாவின் ‘எக்ஸாலாஜிக்’ என்ற ஐடி நிறுவனத்துக்கு நேரடி தொடர்பு இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு வைத்தன. இந்நிலையில், தற்போது அமலாக்கத் துறை சோதனை மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது. சிஎம்ஆர்எல் விவகாரத்தில் அமலாக்கத் துறை விசாரணையை ரத்து செய்ய முடியாது என கேரள உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. இந்த வழக்கை சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனம் தொடுத்திருந்தது. இந்நிலையில், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் வீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
வீணாவின் கணவரும், முன்னாள் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சருமான பி.ஏ.முகமது ரியாஸ் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சோதனையானது திருவனந்தபுரம், கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடைபெறுகிறது.
சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்திடம் இருந்து எக்ஸாலாஜிக் நிறுவனம் 1 கோடியே 72 லட்சம் ரூபாயை முறைகேடாக பெற்றதாக வருமான வரி தீர்வு வாரியம் தெரிவித்தது. இதில் வீணா மட்டுமல்லாது அரசு அதிகாரிகள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. கடந்த 2023-ல் இந்த விவகாரம் முதன்முதலாக வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அதில் சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்திடம் இருந்து 2017 முதல் 2020 வரை நிதி முறைகேடு நடந்ததாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித்துறையினர் வீணா உட்பட பலரிடம் ஏற்கெனவே விசாரணை நடத்தியது.
இதனிடையே, சி.பி.எம் தொண்டர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். மத்திய அரசும் கேரளாவில் உள்ள காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசும் இணைந்து நடத்தும் திட்டமிட்ட அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை எனவும், கேரள முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன், பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்துப் பேசிய அடுத்த நாளே இந்த ரெய்டு நடைபெறுவது பா.ஜ.க - காங்கிரஸ் இணைந்து நடத்தும் கூட்டுச் சதி எனவும் சி.பி.எம் குற்றம் சாட்டி உள்ளது.
கேரளாவின் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் வீட்டில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதையொட்டி, தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Strongly condemn the Enforcement Directorate raids directed against former Kerala Chief Minister Com. @pinarayivijayan— M.K.Stalin (@mkstalin) May 27, 2026
Such actions once again raise serious concerns over the growing pattern of central agencies being weaponised against Opposition leaders.
Incidentally, this…
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் X தள பதிவில், ”கேரள முன்னாள் முதலமைச்சர் தோழர் பினராயி விஜயனுக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனைகளை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு எதிராக மத்திய அமைப்புகள் ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தப்படும் போக்கு அதிகரித்து வருவது குறித்து, இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மீண்டும் ஒருமுறை கடுமையான கவலைகளை எழுப்புகின்றன.
மேலும், "பினராயி விஜயனை ஏன் இன்னும் பாஜக குறிவைக்கவில்லை?" என்று மீண்டும் மீண்டும் கேள்வி எழுப்பிய சில காங்கிரஸ் தலைவர்களின் பொறுப்பற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் பொய்மையையும் இது அம்பலப்படுத்துகிறது” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.