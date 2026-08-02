/Explained | வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட புதிய சட்டம் சொல்வது என்ன?

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு நாடு முழுவதும் மிகப்பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், மத்திய அரசு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக புதிய சட்டத்திருத்தம் ஒன்றை கொண்டு வந்துள்ளது. அந்த சட்டம் சொல்வது என்ன? மாணவர்கள் நலனை என்னென்ன வகையில் இந்த சட்டம் பாதுகாக்கிறது? முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை வழங்கப்படும்? புதிய சட்டத்தில் இருக்கும் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்தியாவில் அரசுப் பணிகளுக்காகவும், உயர்கல்வி சேர்க்கைக்காகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இரவு பகலாகப் படித்துத் தேர்வுகளை எழுதுகிறார்கள். ஆனால், சில அசாதாரணச் சூழல்களில் வினாத்தாள் கசிவது, தேர்வு மையங்களில் முறைகேடுகள் நடப்பது மற்றும் போலி நபர்களை வைத்துத் தேர்வு எழுதுவது போன்ற குற்றங்கள், நேர்மையான மாணவர்களின் பல ஆண்டு உழைப்பையும் நம்பிக்கையையும் அடியோடு சிதைத்துவிடுகின்றன.
இந்த மோசடிகளுக்கு நிரந்தரமாகச் சம்மட்டி அடி கொடுக்கும் நோக்கில், 2024-ல் மத்திய அரசு'பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) சட்டத்தை' இயற்றியது. இருப்பினும், குற்றவாளிகளுக்கு இன்னும் அதிக பயத்தை உருவாக்கவும், வழக்கு விசாரணையை மின்னல் வேகத்தில் முடித்துத் தண்டனை வழங்கவும், மத்திய அரசு 'பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) திருத்த மசோதா, 2026'-ஐக் கொண்டுவந்துள்ளது.
2024 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக வலுவான அடித்தளமிட்ட போதிலும், சமீபகாலமாக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற வினாத்தாள் கசிவுச் சம்பவங்கள், தேர்வு அமைப்பின் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கேள்விக்குறியாக்கின. பழைய சட்ட நடைமுறைகளில் வழக்கு விசாரணை பல ஆண்டுகள் இழுத்தடிக்கப்படுவதும், குற்றவாளிகள் பிணையில் (Bail) வெளியே வந்து விடுவதும் மாணவர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையை முற்றிலும் மாற்றவும், கடுமையான தண்டனை மற்றும் அதிவேக நீதி என்ற கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தவுமே இந்த 2026 திருத்தச் சட்டம் அவசியமானது.
புதிய 2026 திருத்தச் சட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம், இதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மிகக் கடுமையான தண்டனைகள் தான். தனிநபர்கள், தேர்வு நடத்தும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் செய்யும் ரகசிய கும்பல்கள் என அனைவருக்கும் கடுமையான தண்டனைகள் இந்த புதிய சட்டத்தில் உள்ளது.
* தனிநபர் குற்றவாளிகள்
பழைய சட்டம் (2024): 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை சிறை, ரூ. 10 லட்சம் வரை அபராதம்.
புதிய திருத்தம் (2026): சிறை தண்டனை 5 முதல் 10 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அபராதம் ரூ. 50 லட்சம் வரை விதிக்கப்படும்.
* தேர்வு நடத்தும் சேவை நிறுவனங்கள்
பழைய சட்டம் (2024): ரூ. 1 கோடி வரை அபராதம், 4 ஆண்டுகள் அரசுத் தேர்வுகளை நடத்தத் தடை.
புதிய திருத்தம் (2026): அபராதம் ரூ. 5 கோடி வரை அதிரடி உயர்வு. மேலும், 8 ஆண்டுகளுக்குக் எந்தவொரு பொதுத் தேர்வையும் நடத்த முடியாதபடி தடை விதிக்கப்படும்.
* நிறுவனங்களின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள்
பழைய சட்டம் (2024): 3 முதல் 10 ஆண்டுகள் சிறை, ரூ. 1 கோடி அபராதம்.
புதிய திருத்தம் (2026): சிறை தண்டனை 5 முதல் 10 ஆண்டுகள், அபராதம் ரூ. 5 கோடி என உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
* ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முறைகேடு கும்பல்கள்
பழைய சட்டம் (2024): 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் சிறை, குறைந்தபட்சம் ரூ. 1 கோடி அபராதம்.
புதிய திருத்தம் (2026): சிறை தண்டனை 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அபராதம் குறைந்தது ரூ. 10 கோடி என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக இந்தியாவில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால், அதன் விசாரணை முடியவே பல மாதங்கள் ஆகும். ஆனால், இந்தத் திருத்தச் சட்டத்தில் விசாரணைக்குக் கடுமையான காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது:
சிறப்பு பணிக்குழு (Special Task Force - STF): வழக்கமான காவல் துறை அல்லது மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளைத் தவிர்த்து, தேர்வு மோசடிகளை மட்டுமே பிரத்யேகமாக விசாரிக்க மத்திய அரசு இனி சிறப்பு பணிக்குழுவை (STF) அமைக்கும். ஒரு வழக்கு இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டால், பிற வழக்குகளின் குறுக்கீடு இன்றி இதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவர்.
2 மாத காலக்கெடு: வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்தோ, சிபிஐ போன்ற அமைப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்ட நாளிலிருந்தோ அல்லது STF அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்தோ துல்லியமாக 2 மாதங்களுக்குள், அதாவது 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடித்துக் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.
விசாரணை முடிவடைந்த பிறகும் நீதிமன்றங்களில் ஆண்டுகள் கணக்கில் வழக்குகள் தேங்கி நிற்பதைத் தடுக்க, புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது:
விரைவு நீதிமன்றங்கள்: ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் யூனியன் பிரதேசத்திலும் உள்ள மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றங்களில் ஒன்றை, உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் ஆலோசனையோடு சிறப்பு வேகவிரைவு நீதிமன்றமாக அரசு அறிவிக்கும். இந்த நீதிமன்றங்களில் எவ்விதத் தேவையற்ற ஒத்திவைப்புகளும் இன்றி தினமும் விசாரணை நடைபெறும்.
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட 3 மாதங்களுக்குள் வழக்கின் முழு விசாரணையும் முடிக்கப்பட்டுத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். பழைய நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள தேர்வு மோசடி வழக்குகளும் இந்தச் சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, மாற்றப்பட்ட 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும்.
குற்றவாளிகள் வழக்குகளைத் தள்ளிப்போட மேல்முறையீடு என்ற ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க, அதற்கும் தெளிவான வரம்புகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. உயர்நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே வழக்கு: சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவையோ அல்லது ஜாமீன் மனுவையோ எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே மேல்முறையீடு செய்ய முடியும், பிற நீதிமன்றங்களுக்குச் செல்ல முடியாது. உயர்நீதிமன்றத்தின் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இந்த மேல்முறையீட்டை விசாரிக்கும்.
மேல்முறையீட்டு மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் உயர்நீதிமன்றம் அதனை விசாரித்து முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும். தீர்ப்பு வந்த 30 நாட்களுக்குள் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். தகுந்த காரணம் இருந்தால் அதிகபட்சமாக 90 நாட்கள் வரை அவகாசம் தரப்படும்; 90 நாட்களுக்குப் பிறகு எந்த மனுவும் ஏற்கப்படாது.
போலித் தேர்வர்களுக்கு முடிவு: கோடிக்கணக்கில் அபராதமும், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையும் என்பதால் வினாத்தாள் வாங்குபவர்களும், விற்கும் கும்பல்களும் பயந்து நடுங்கும் சூழல் உருவாகும்.
கால விரயம் மிச்சம்: வழக்குகள் ஆண்டுகள் கணக்கில் இழுத்தடிக்கப்படாமல், அதிகபட்சம் 5, 6 மாதங்களுக்குள் விசாரணை முதல் தீர்ப்பு வரை அனைத்தும் முடிந்துவிடும்.
நம்பகத்தன்மை கூடும்: ஏழை, எளிய மற்றும் கிராமப்புறத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்களின் உழைப்பை மட்டுமே நம்பித் தைரியமாகத் தேர்வுகளை எழுத முடியும்.
பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) திருத்த மசோதா, 2026 என்பது வெறும் சட்டப் புத்தகம் அல்ல, அது நாட்டின் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் உழைப்பிற்கும் கனவிற்கும் அரசு கொடுத்துள்ள பாதுகாப்பு அரண்.