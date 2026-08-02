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Explained | வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட புதிய சட்டம் சொல்வது என்ன?

வினாத்தாள் கசிக்கு எதிராக மத்திய அரசு புதிதாக கொண்டு வந்திருக்கும் சட்டம் சொல்வது என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 02, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:34 PM IST
Explained | வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட புதிய சட்டம் சொல்வது என்ன?
Image Credit: New Anti Question Paper Leak Law 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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Explained | வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட புதிய சட்டம் சொல்வது என்ன?
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