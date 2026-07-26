/Explained: காவிரி பிரச்னை.. CM விஜய் கர்நாடக செல்வது சரியா.. தவறா? எதிர்க்கட்சிகள் சர்ச்சையாக்குவது ஏன்?

Cauvery Issue Explained: தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா இடையேயான காவிரி நிதி நீர்ப் பிரச்னை சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டுதோறும் காவிரி பிரச்னை என்பது கர்நாடகா, தமிழ்நாடு இடையே தலைவிரித்தாடுகிறது. உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தாலும், கர்நாடகாவிடம் தமிழ்நாடு பலமுறை கேட்டு தான் காவிரி நீரை தமிழ்நாடு பெற்று வரும் நிலை இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டும் இன்னும் காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு நீர் திறக்கப்படவில்லை.
இந்தாண்டு தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், காவிரி நதி நீர் பிரச்னையை முதல்வர விஜய் எவ்வாறு கையாளுவார் என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தான், மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்க கர்நாடகாவுக்கு முதல்வர் விஜய் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் தமிழகத்தில் உள்ள கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். எனவே, முதல்வர் விஜய் மேகதாது அணை தொடர்பாக கர்நாடகா செல்வது சரியாதா என்பது குறித்தும், காவிரி பிரச்னை குறித்தும் இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
கர்நாடக மாநிலத்தின் குடிநீர், விவசாயம், தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட தேவைகளுக்கு காவிரி ஆறு முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. பெங்களூரு மாநகரின் குடிநீர் தேவையை காவிரி நீர் பூர்த்தி செய்து ருகிறது. இப்படி இருக்கையில், பருவமழை குறைவாக இருக்கும் ஆண்டுகளில் அணைகளில் நீர்மட்டம் குறைவதால் குடிநீர் வழங்குதல், விவசாயம் சமாளிப்பதில் கர்நாடக அரசு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது.
நீர்த் தேவை அதிகரித்து வருவதை முதன்மைக் காரணமாக கூறி, காவிரியின் குறுக்கே மேகதாடு அணை கட்ட கர்நாடக பல ஆண்டுகள் மும்முரம் காட்டி வருகிறது. ஏறக்குறைய 67.16 டிஎம்சி நீர்க் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய அணை கட்டுவதற்குக் கர்நாடக அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.
கர்நாடகாவுக்கு எப்படியோ, அப்படி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி நீர் முக்கியமாக இருக்கிறது. காவிரி நீர் மூலம் குடிநீர் தேவை, விவசாயத்திற்கு தேவைப்படுகிறது. காவிரி நீர் தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடியாக விளங்குகிறது. தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் போன்ற டெல்டா மாவட்டங்களின் அன்றாட குடிநீர் தேவை மற்றும் விவசாயமும் முழுமையாக காவிரியை நம்பியே உள்ளது.
தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த உணவுத் தேவையில் பெரும்பகுதி காவிரிப் பாசனப் பகுதி மூலமே கிடைக்கிறது. இதன் காரணமாகவே, காவிரி நீர் பகிர்வு தொடர்பாக தமிழ்நாடுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.
காவிரி நீர் பகிர்வு பிரச்னைகள் என்பது 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வருகிறது. காவிரி நீர் பகிர்வு தொடர்பான வழக்கும் 1990 முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. 28 ஆண்டுகள் நடந்த இந்த வழக்கில் 2018ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.
|காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம்
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2018ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி நிறுவப்பட்டது
|உறுப்பினர்கள்
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நீர்வளத் துறை மற்றும் வேளாண் துறையைச் சேர்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்கள்
|மாநில உறுப்பினர்கள்
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தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 4 மாநிலங்கள் பிரதிநிதிகளும் உறுப்பினர்கள்
|செயல்பாடு
|ஜூன், மே மாதங்களில் முக்கிய அணைகளில் உள்ள நீர் இருப்பை மதிப்பீடு செய்து, மாநிலங்களுக்கு நீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பாக முடிவெடுக்க ஆணையம் வழக்கமாக கூடுகிறது.
|எப்போது கூட்டம் நடக்கும்
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காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் எப்போது கூட வேண்டும் என்பது குறித்து கால அட்டவணை நிர்ணயிக்கப்படவில்லை
|காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு
|ஜூன் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் ஒவ்வொரு 10 நாட்களுக்கும் ஒருமுறை கட்டாயம் கூட வேண்டும்.
|உத்தரவு
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காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நீர் திறந்து விடப்படும்.
இப்படியாக பிரச்னைகள் இருக்கும் நிலையில், முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா சென்று அம்மாநில முதல்வர் சித்தராமையாவை மேகதாது அணை தொடர்பாக பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த சந்திப்பு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக தெரிகிறது. மேகதாது அணை தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் கர்நாடக செல்வதும் எதிர்ப்புகளை கிளப்பியுள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் முன்னாள் முதல்வர்களான கருணாநிதி, ஸ்டாலின் ஆகியோர் கர்நாடக முதல்வர்களை சந்தித்தது கிடையாது. ஆனால், 2011ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவும், 1983 ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்தபோது, கர்நாடக அரசை சந்தித்து நதிநீர் விவகாரம் குறித்து பேசியிருந்தனர். தற்போது அதே பாணியை முதல்வர் விஜய் கையில் எடுத்துள்ளார். இதற்கு அனைத்து கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன.
முதல்வர் விஜய் கர்நாடகாவுக்கு செல்வது குறித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறுகையில், நாம் பல்லாண்டுகள் சட்டப்பூர்வமாகப் போராடிப் பெற்ற உரிமைகளைச் சிதைப்பதாகவே பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகள் அமையும். நீதிமன்றத்தில் பின்னடைவை ஏற்படுத்திவிடும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். தொடர்ந்து, பாமக தலைவர் அன்புமணி கூறுகையில், ”காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவது என்பது தமிழ்நாட்டிற்கும், கர்நாடகத்திற்கும் இடையிலான பிரச்சினை அல்ல. அது கர்நாடக அரசின் ஒரு சார்பான கோரிக்கை மட்டும் தான். தமிழ்நாடு முதல்வர் மேகதாது அணை தொடர்பாக கர்நாடக அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தேவையில்லை. மேகதாது அணை குறித்து கர்நாடக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது அதை இரு தரப்பு பிரச்சினையாக மாற்றிவிட்டது போல் இருக்கும்” எனக் கூறியிருக்கிறார்.
காவிரி விவகாரம் குறித்து தொடர்ந்து எழுதி வரும் மூத்த பத்திரிகையாளர், டி.ராமகிருஷ்ணன் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். முதல்வர் விஜய் கர்நாடக செல்வது சரியா என்பது குறித்த கேள்விக்கு மூத்த பத்திரிகையாளர் டி.ராமகிருஷ்ணன் பதிலளித்துள்ளர். அவர் கூறுகையில், "காவிரி நதி நீர் பிரச்னை குறித்து முதல்வர் விஜய் கர்நாடக செல்வது ஆட்சேபனைக்குரிய விஷயம் அல்ல.
என்னை பொறுத்தவரை காவிரி விஷயம் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் கர்நாடக செல்வதை வரவேற்கிறேன். இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமாரை சந்தித்து பேசினால் அவர்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் என விஜய் நினைக்கலாம். தனிப்பட்ட சந்திப்பின் மூலமாக தான் இணக்கம் அதிகரிக்கும். முதல்வர் விஜய் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே சிவகுமாரை சந்திப்பது தவறு கிடையாது. இவர்களது சந்திப்பு இணக்கமாகவும் முடியலாம். அல்லது சண்டை போட்டு தண்ணீர் பெற வேண்டிய சூழலும் ஏற்படலாம்" என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், "காவிரி பிரச்சினையை பொறுத்தவரை 1990களுக்குப் பிறகு காவிரி நடுவர் மன்றம் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நிகரான அதிகாரம் நடுவர் மன்றத்திற்கு இருப்பதால் கர்நாடக அரசிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்லாமல் நடுவர் மன்றம் மூலம் பிரச்சனையை தமிழ்நாடு அணுகி வருகிறது. எனவே காவேரி விஷயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்லவில்லை.
இதனை தங்கள் அணுகு முறையாகவே கையாண்டு வந்தனர். இப்போது விஜயின் அணுகுமுறை அதிலிருந்து மாறுபடுகிறது. மற்ற முதல்வர்களில் இருந்து வேறுபடுகிறார். அதேபோல கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை அதிகாரப்பூர்வமாக அழைத்தாரா என்பது குறித்து தெரியவில்லை. விஜயின் புதிய முன்னெடுப்பு வெற்றி பெற்றால் நல்லது தானே” என்றார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் கருத்து குறித்து பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர் ராமகிருஷ்ணன், "இத்தனை ஆண்டுகளாக நடுவர் மன்றம் வேண்டும் என சொல்லிவிட்டு, தற்போது அது இருக்கும்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்வது என்பது சரியாக இருக்காது. சட்ட ரீதியாக நாம் பலவீனம் அடைந்து விடுவோம். எனவே எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன.
2007ஆம் ஆண்டு காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதித் தீர்ப்பும், 2018ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் இது தொடர்பாக இறுதி தீர்ப்பும் வழங்கியது. அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. தற்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்வதன் மூலம் இந்த ஆணையத்தை பைபாஸ் செய்வது போல் ஆகாதா என கேள்வி எழுகிறது” என்றார்.