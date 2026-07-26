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Explained: காவிரி பிரச்னை.. CM விஜய் கர்நாடக செல்வது சரியா.. தவறா? எதிர்க்கட்சிகள் சர்ச்சையாக்குவது ஏன்?

Cauvery Issue Explained: காவிரி நீர் பங்கீடு விஷயம் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் கர்நாடக அரசிடம் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தெரிகிறது. முதல்வர் விஜய் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமாரை சந்திப்பதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்.  விஜய் கர்நாடக செல்வது சரியானதா, தவறானதா என்பது குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் டி.ராமகிருஷ்ணன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:33 PM IST
Explained: காவிரி பிரச்னை.. CM விஜய் கர்நாடக செல்வது சரியா.. தவறா? எதிர்க்கட்சிகள் சர்ச்சையாக்குவது ஏன்?
Image Credit: Cauvery Issue | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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