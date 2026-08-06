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Explainer : வீட்டு சோலார் சிஸ்டத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் மானியம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government Solar Subsidy Scheme : தமிழ்நாட்டில் வீட்டு சோலார் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு லட்சம் மானியம் பெறுவது எப்படி? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:22 PM IST
Explainer : வீட்டு சோலார் சிஸ்டத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் மானியம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Government Solar Subsidy Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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