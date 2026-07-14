Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரேஷன் கடைகளில் Facial recognition! கை ரேகைக்கு டாட்டா..வெளியான அப்டேட்

ரேஷன் கடைகளில் Facial recognition! கை ரேகைக்கு டாட்டா..வெளியான அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் ரேஷன் கடைகளில் Facial Recognition எனப்படும் முக அங்கீகாரம் வாயிலாக பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும் முறை செயல்படுத்தப்பட இருப்பதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:26 PM IST
ரேஷன் கடைகளில் Facial recognition! கை ரேகைக்கு டாட்டா..வெளியான அப்டேட்
Image Credit: Ration Card | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சிஎஸ்கே புதிய கோச் யார்? பிளெமிங் விலகிய பின் ரேஸில் ஷேன் வாட்சன், அஸ்வின்!
CSK50 min ago
2
Sun Transit1 hr ago
3
Shruti Haasan1 hr ago
4
Sthree Sakthi1 hr ago
5
El Nino1 hr ago