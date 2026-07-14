/ரேஷன் கடைகளில் Facial recognition! கை ரேகைக்கு டாட்டா..வெளியான அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் சுமார் 38,424க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம், பொதுமக்கள் பலர் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்டவற்றை இலவசமாக வாங்கி உபயோகித்து வருகின்றனர். இதில், ரேஷன் கார்ட் குறித்த அப்டேட்டை உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கொடுத்திருக்கிறார்.
தற்போதைய முறைப்படி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளில் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் விரல் ரேகை பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பருப்பு, சர்க்கரை, அரிசி, பாமாயில் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படு வருகின்றன.
இதில் விரைவில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்படி, அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் குடும்ப அட்டையில் இருக்கும் உறுப்பினர்களின் முக அங்கீகாரம் (Facial Recognition) செய்யப்பட்ட பிறகு பொருட்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ரேஷன் கடைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகளை தவிர்கும் பொருட்டு, இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில், உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் இந்த முறை குறித்து பேசியிருந்தார். அப்போது அவர் சேமிப்பு கிடங்குகள் மற்றும் ந்னெல் கொள்முஹல் செய்யப்படும் இடங்களில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சமீபத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர், நெற்பயிற்கள் சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு சென்று சோதனை செய்வதாக தெரிவித்தார். மேலும், அரவை மில்கள் உக்கும் அரவை மில் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளர்களையும் பார்த்து பேசியதாக சொன்ன அவர், தரமான அரிசி கொடுக்க அட்வைஸ் செய்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து, அந்த அரிசி குடோனுக்கு போகும் போது அது தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என சோதிப்பதாக கூறிய அவர், அங்கிருந்து கடைகளுக்கு வரும் போது அதை ஆராய்ச்சி செய்வதாகவும் தெரிவித்தார். இந்த ஆய்வுகள் தொடரும் என கூறிய அவர், ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக தரமான அரிசி அனைவரும் பயன்படுத்தும் அளவிற்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என கூறியிருந்தார்.
வரும் காலங்களில், ரேஷன் அட்டைகளின் விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் இல்லாமல் விரைந்து வழங்கப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர், குடும்ப உறுப்பினர்களின் முக அங்கீகாரம் வாயிலாக வழங்கும் திட்டம் உள்ளது என்றார் . இது தொடர்பாக முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய்யிடம் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், கடந்த காலங்களில் ரேஷன் கடைகளின் ரேஷன் அட்டைகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர், இதில் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களில் முறைகேடு நடப்பதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருப்பதாகவும் இதை நிவர்த்தி செய்ய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
ரேஷன் கடைகளில் முறைகேடு நடப்பதை தடுக்கும் வகையில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் முக அங்கீகாரம் வாயிலாக ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.