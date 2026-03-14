Fact Check: ஆபாசமாக மெசேஜ் செய்தாரா ராஜீவ் காந்தி...? உண்மை என்ன? - முழு விவரம்!

DMK Rajiv Gandhi: திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளரான ராஜீவ் காந்தி, பெண் நிர்வாகியிடம் ஆபாசமான முறையில் மெசேஜ் செய்ததாக ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன. இதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:50 PM IST
  • ராஜீவ் காந்தியின் பொறுப்பு சில நாள்களுக்கு முன் மாற்றப்பட்டது.
  • இதன் பின்னணியில் ராஜீவ் காந்தி மீது புகார் ஒன்று இருப்பதாக பேசப்பட்டது.
  • ராஜீவ் காந்தியின் ஆபாச சேட்டிங் ஸ்கிரீன்ஷாட் என சில புகைப்படங்கள் பரப்பப்பட்டன.

DMK Rajiv Gandhi, Fact Check: திமுகவின் முக்கிய பேச்சாளராக அறியப்படும் ராஜீவ் காந்தி கடந்த ஒரு சில நாள்களாக இணையத்தில் சர்ச்சையில் சிக்கியிருந்தார். அவருக்கு திடீரென பதவி மாற்றம் செய்யப்பட்டதையும், இந்த சர்ச்சையையும் சேர்த்து பலரும் பலவிதமான கருத்துகளை தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது ராஜீவ் காந்தியும் மௌனம் கலைத்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்க்கலாம்.

ராஜீவ் காந்தியின் வளர்ச்சியும், பொறுப்பு மாற்றமும்...

ராஜீவ் காந்தியின் வளர்ச்சி: நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில இளைஞர் அணி செயலாளராக இருந்த ராஜீவ் காந்தி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் திமுகவில் இணைந்தார். வழக்கறிஞரான இவர், திமுகவில் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் அதிகம் நெருக்கம்காட்டி வந்த நிலையில், இணையத்திலும் திமுகவுக்காக தொடர்ந்து களமாடி அதிக கவனத்தை ஈர்த்த ராஜீவ் காந்தியின் வளர்ச்சி, கட்சியில் உதயநிதியின் வளர்ச்சியை விட வேகமாக இருப்பதாக பேசப்பட்டது. குறிப்பாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் திமுக மாணவரணி செயலாளர் பொறுப்பை பெற்றார். 

பதவி மாற்றம்: இந்தச் சூழலில், கடந்த மார்ச் 13ஆம் தேதி ராஜீவ் காந்தியை, மாணவரணி செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்து திமுகவின் கொள்கை பரப்பு இணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். கட்சியில் முன்பை விட அவருக்கு சற்றே குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்ட பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக பேசப்பட்டது. ஆனால், ராஜீவ் காந்தியோ அப்பொறுப்பை வழங்கியதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் நன்றி தெரிவித்து பதிவிட்டிருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.

ராஜீவ் காந்தி மீதான குற்றச்சாட்டுகள்

ஆபாச சேட்டிங் குற்றச்சாட்டு: மறுபக்கம், பெண் நிர்வாகிகளுடன் ராஜீவ் காந்தி ஆபாசமான முறையில் மெசேஜ் செய்து வந்ததாகவும், அதனாலேயே அவரை மாணவரணி செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கி, முக்கியத்துவம் குறைந்த பொறுப்பை வழங்கியதாகவும் இணையத்தில் தகவல்கள் பரவின. செந்தில்பாலாஜி உள்ளிட்டோருடன் மோதல் போக்கை அவர் கடைபிடிப்பதாலும் அவருக்கு இந்த பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளதாக சில ஊடகங்களும் செய்தி வெளியிட்டிருந்தன.

திமுக தலைமை மீதும் சாடல்: ராஜீவ் காந்தி, திமுகவின் பெண் நிர்வாகி ஒருவருடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம்  ஆபாசமாக பேசியதாக  கூறப்பட்ட மெசேஜ் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் இணையத்தில் பகிரப்பட்டன. எதிர்க்கட்சிகளும் இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்களை அதிகம் பகிர்ந்து, ராஜீவ் காந்தியை கடுமையாக சாடின. மேலும், பெண் நிர்வாகியிடம் ஆபாசமாக பேசிய நபரை கட்சியை விட்டு நீக்காமல், வேறு பொறுப்பை மாற்றிக் கொடுத்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என திமுகவின் தலைமை மீதும் சாடினர்.

போலி ஸ்கிரீன்ஷாட்கள்

ராஜீவ் காந்தி மறுப்பு: தொடர்ந்து, ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் வைரலாகிய நிலையில், ராஜீவ் காந்தி இவை அனைத்திற்கும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ராஜீவ் காந்தி மறுப்பு தெரிவித்தது மட்டுமின்றி, இணையத்தில் வலம் வரும் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் அனைத்தும் போலியாக உருவாக்கப்பட்டவை என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் Fake Details என்ற போலி பக்கத்தை உருவாக்கும் இணையதளத்தை அவரது X பதிவுடன் இணைத்து, இதன்மூலமே அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்களை உருவாக்கி உள்ளதாகவும் ராஜீவ் காந்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ராஜீவ் காந்தியின் X பதிவு: "அரசியல் மாற்றுக் கருத்து இருப்பின் கொள்கை ரீதியில் விவாதிக்கலாம், சண்டையிடலாம். ஆனால், என்னை வீழ்த்த இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக ஒரு பொய் செய்தியை 10 டாலர் கிரிப்டோ செலுத்தி உருவாக்கும் அளவிற்கு ஏன் இந்த காழ்ப்புணர்ச்சி?" என அவரது தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சிக்கு தானே தவிர அழிவிற்கு அல்ல என்றும் யாருக்கு என் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்தாலும் வந்து கொலை கூட செய்யுங்கள் என்றும் ராஜீவ் காந்தி பதிவிட்டிருக்கிறார்.  தொடர்ந்து அவர், "பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை வாரி வீசி வீழ்ந்த நினைப்பது அதைவிட கொடூரமானது. இதை எல்லாம் வைத்து யார் பேசிய மாதிரியும் உருவாக்கலாம். நான் ஒருபோதும் ஒருவரிடமும் தவறாக நடந்து கொண்டதில்லை. யார் ஒருவரையும் இப்படி வீழ்த்தி மகிழ நினைப்பது கேவலம். இந்த அவதூறு என்னை வீழ்த்தாது தொடர்ந்து ஒலிக்கும் என் பெருங்குரல்" என குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார்.

செய்தி சுருக்கம்

குற்றச்சாட்டு: திமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி, பெண்களிடம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆபாசமாக மெசேஜ் செய்துள்ளார். சேட் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் இணையத்தில் வைரல்

மறுப்பும் விளக்கமும்: இதற்கு ராஜீவ் காந்தி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். போலியாக ஸ்கிரீன்ஷாட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என கூறி, அதன் இணையதளத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

உண்மை என்ன?: தற்போது ராஜீவ் காந்தி மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஸ்கிரீன்ஷாட் நம்பத்தகுந்த ஆதராமாகவும் கருதப்படவில்லை. இதுவரை எவ்வித வழக்கோ, புகாரோ நேரடியாக ராஜீவ் காந்தி மீது பதியப்படவில்லை.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

