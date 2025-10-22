ஒசூரில் 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது

ஒசூரில் மருத்துவம் படிக்காமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக வந்த புகாரின் பேரில், போலி டாக்டர் 20 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டதை மருத்துவ துறையினர் கண்டுபிடித்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சி அலசநத்தம் பகுதியில் போலி பெண் மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்து வருவதாக வந்த புகார்களின் பேரில்
ஒசூர் சார் ஆட்சியர், மருத்துவத்துறை இணை இயக்குனர் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில், ஒசூர் அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவர் லட்சுமி ஸ்ரீ ஆகியோர் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையில், ஜெபின்பானு என்கிற பெண் அப்பகுதியில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக கிளீனிக் அமைத்து சிகிச்சை அளித்ததும், தற்போது மூன்று ஆண்டுகளாக வீட்டிலேயே பலருக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது.
சித்தா மருத்துவம் படித்துள்ளதாக ஜெபின் பானு கூறிய நிலையில், அது போலியான சான்றிதழ் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மருத்துவம் படிக்காமல் அல்லோபதி மருத்துவம் குளுக்கோஸ் செலுத்துவது, நரம்புகளுக்கான மருந்து, சிறப்பு நிபுணர்கள் பரிந்துரையின்றி பயன்படுத்திய பல மருந்துக்களை மருத்துவக் குழுவினர் கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்து வீட்டிற்கு சீல் வைத்ததுடன் ஜெபின்பாணுவை கைது செய்ய போலிசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் பார்த்து வந்தவர் மீது தற்போதுதான் புகார் அடிப்படையில் மருத்துவ துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இதுபோல ஒசூர் சுற்றுவட்டார பல்வேறு இடங்களிலும் போலி மருத்துவர்கள் இருப்பதால் மருத்துவ அதிகாரிகள் பிரச்சனைகள் உருவாவதற்குள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
