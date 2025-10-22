English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒசூரில் 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது

ஒசூரில் 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது

சோதனையில், ஜெபின்பானு என்கிற பெண் அப்பகுதியில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக கிளீனிக் அமைத்து சிகிச்சை அளித்ததும், தற்போது மூன்று ஆண்டுகளாக வீட்டிலேயே பலருக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 04:54 PM IST
  • மருத்துவம் படிக்காமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை.
  • பெண் போலி டாக்டர் கைது.
  • புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை.

ஒசூரில் 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது

ஒசூரில் மருத்துவம் படிக்காமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த பெண் போலி டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக வந்த புகாரின் பேரில், போலி டாக்டர் 20 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டதை மருத்துவ துறையினர் கண்டுபிடித்தனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சி அலசநத்தம் பகுதியில் போலி பெண் மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்து வருவதாக வந்த புகார்களின் பேரில் 
ஒசூர் சார் ஆட்சியர், மருத்துவத்துறை இணை இயக்குனர் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில், ஒசூர் அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவர் லட்சுமி ஸ்ரீ ஆகியோர் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் சோதனை நடத்தினர்.

இந்த சோதனையில், ஜெபின்பானு என்கிற பெண் அப்பகுதியில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக கிளீனிக் அமைத்து சிகிச்சை அளித்ததும், தற்போது மூன்று ஆண்டுகளாக வீட்டிலேயே பலருக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது.

சித்தா மருத்துவம் படித்துள்ளதாக ஜெபின் பானு கூறிய நிலையில், அது போலியான சான்றிதழ் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

மருத்துவம் படிக்காமல் அல்லோபதி மருத்துவம் குளுக்கோஸ் செலுத்துவது, நரம்புகளுக்கான மருந்து, சிறப்பு நிபுணர்கள் பரிந்துரையின்றி பயன்படுத்திய பல மருந்துக்களை மருத்துவக் குழுவினர் கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்து வீட்டிற்கு சீல் வைத்ததுடன் ஜெபின்பாணுவை கைது செய்ய போலிசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

Fake Female Doctor Arrested at Hosur
 
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மருத்துவம் பார்த்து வந்தவர் மீது தற்போதுதான் புகார் அடிப்படையில் மருத்துவ துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

இதுபோல ஒசூர் சுற்றுவட்டார பல்வேறு இடங்களிலும் போலி மருத்துவர்கள் இருப்பதால் மருத்துவ அதிகாரிகள் பிரச்சனைகள் உருவாவதற்குள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | TNPSC குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது - ரிசல்ட்டை பார்ப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை மையம் அப்டேட்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

doctormedical treatmentHosurTamil naduSiddha

