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போலி பட்டாவுக்கு முற்றுப்புள்ளி: மொபைலில் பட்டா வரலாற்றை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

Patta History : போலி பட்டாக்களை கண்டுபிடிக்க மொபைல் வழியாகவே பட்டா வரலாற்றை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 11, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:54 AM IST
போலி பட்டாவுக்கு முற்றுப்புள்ளி: மொபைலில் பட்டா வரலாற்றை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?
Image Credit: How to Check Patta Transfer History Online

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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