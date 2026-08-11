/போலி பட்டாவுக்கு முற்றுப்புள்ளி: மொபைலில் பட்டா வரலாற்றை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

Patta History : நிலம் அல்லது வீடு வாங்கும் போது, அதற்கான பத்தரப் பதிவு சரியாக இருக்கிறதா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வில்லங்கச் சான்றிதழ் பார்ப்பது வழக்கமான ஒன்று. ஆனால், குறிப்பிட்ட அந்த நிலத்திற்கான பட்டா யாருடைய பெயரிலிருந்து யார் பெயருக்கு மாறியது, எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது போன்ற விவரங்களை அறிவது இதுவரை கடினமான காரியமாக இருந்தது. தற்போது தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஆன்லைன் சேவை மூலம், பொதுமக்கள் தங்களது செல்போனைப் பயன்படுத்தியே பட்டா மாறுதல் வரலாற்று அறிக்கையை (Patta Transfer History Statement) சில நிமிடங்களில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும்.
பொதுவாக, ஒரு சர்வே எண்ணுக்கு வில்லங்கச் சான்றிதழ் பார்க்கும் போது, அதில் சொத்து தொடர்பான பத்தரப் பதிவுகள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கும். ஆனால், அந்தச் சொத்தின் பட்டா எப்போது, யாரால், எந்த அதிகாரியின் ஒப்புதலுடன் மாற்றப்பட்டது என்ற விவரங்கள் அதில் இருக்காது. இந்த பட்டா வரலாற்று அறிக்கை மூலம், ஒரு நிலத்தின் பட்டா மாறுதல் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களையும் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள முடியும். குறிப்பாக, போலி ஆவணங்கள் மூலம் யாரேனும் பட்டா மாற்றம் செய்திருந்தால், அதை மிக எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க இது பெருமளவில் உதவுகிறது.
* முதலில் உங்கள் மொபைலில் Google திறந்து tamil nilam citizen portal எனத் தேட வேண்டும். அதில் வரும் தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ tamilnilam.tn.gov.in இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
* உங்களது செல்போன் எண்ணை பதிவிட்டு, மொபைலுக்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லை உள்ளீடு செய்து உள்நுழைய வேண்டும். இதுவரை கணக்கு இல்லாதவர்கள் "தமிழ்நிலம் வலைத் தளத்திற்கு புதியவரா?" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து இலவசமாகப் புதிய கணக்கை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம்.
* லாகின் செய்தபிறகு, முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள முந்தைய பட்டா மாறுதல் விவரங்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதில் உங்கள் மாவட்டம், வட்டம், மற்றும் கிராமம் ஆகியவற்றைச் சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
* நிலத்தின் Survey No, உட்பிரிவு எண் (Sub division No) மற்றும் எந்த ஆண்டிலிருந்து எந்த ஆண்டு வரையிலான பட்டா வரலாறு தேவைப்படுகிறது (எ.கா: 2016 முதல் 2026 வரை) என்பதைத் தேர்வு செய்து சமர்ப்பிக்கவும் என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
* திரையில் தோன்றும் அரசுக்கான கட்டணத்தை UPI, Net Banking அல்லது Debit/Credit கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
* கட்டணம் செலுத்திய பிறகு, இணையதளத்தின் "நிலை" (Status) பகுதிக்குச் சென்று "விண்ணப்பங்களைப் பார்க்க" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அங்கு தோன்றும் உங்கள் விண்ணப்ப எண்ணைக் கிளிக் செய்தால், பட்டா வரலாற்று அறிக்கை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் ஆகிவிடும்.
இந்தச் சேவைக்கு அரசாங்கம் விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.60 வசூலிக்கிறது. இதுதவிர, நீங்கள் தேடும் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் தேடுதல் கட்டணமாக ₹50 கணக்கிடப்படுகிறது. மேலும், இந்த இணையதளச் சேவையின் மூலம் 2016 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்ட பட்டா மாறுதல் விவரங்களை மட்டுமே பார்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் அறிக்கையில், பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்ட தேதி, பட்டா மாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆவண எண் (Document No.), ஒப்புதல் அளித்த அதிகாரி (வட்டாட்சியர் / மண்டல துணை வட்டாட்சியர்), பழைய மற்றும் புதிய உரிமையாளர்களின் பெயர்கள், மற்றும் புதிய பட்டா எண் ஆகிய அனைத்துத் தகவல்களும் துல்லியமாக இடம்பெற்றிருக்கும். இடங்களை வாங்குவதற்கு முன்போ அல்லது உங்கள் சொந்த நிலத்தின் பட்டா பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவோ இந்த ஆன்லைன் வசதியைப் பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.