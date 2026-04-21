  • 2026ல் இவர்தான் முதல்வர்! பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு..ஆட்சி இவங்க கையில தான்..

2026ல் இவர்தான் முதல்வர்! பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு..ஆட்சி இவங்க கையில தான்..

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 நெருங்கி வந்துவிட்டது. இந்த சமயத்தில் ஒரு ஜோதிடர், யார் முதல்வராக வரப்போகிறார் என்பது குறித்து முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:43 PM IST
2026ல் இவர்தான் முதல்வர்! பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு..ஆட்சி இவங்க கையில தான்..

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதையொட்டி, அரசியல் வல்லுநர்கள், தலைவர்கள், பிரமுகர்கள் என பல பேர் ரிசல்டை இப்போதே கணித்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், பிரபல ஜோதிடர் ஒருவர் யார் இந்த ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது என்பது குறித்து ஒரு கணிப்பை தெரிவித்திருக்கிறார். இது வைரலாகி வருகிறது.

தமிழக தேர்தல் 2026:

தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தல், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடக்கிறது. 234 தொகுதிகளில் நடைபெறும் இந்த தேர்தலின் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. தேர்தல் நெருங்கி வந்து விட்டதால், ஏப்ரல் 21ஆம் தேதியான இன்று மாலை 6 மணியுடன் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் நிறைவடைகின்றன. இதையடுத்து அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் மக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டன.

இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை, திமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி போட்டியிடுகின்றன. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சிகள் தனித்தனியே போட்டியிடுகின்றன. விஜய்யின் கட்சியும், அரசியல் அவதாரமும் புதியது என்றாலும், இதனால் அரசியல் மாற்றம் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தேர்தல் களம் விருவிருப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஜோதிடர்களின் கணிப்புகளும் அதில் பெரும்பங்கு ஆற்றியிருக்கின்றன. இதற்கிடையில், ஜோதிடர் ராதன் பண்டிட் என்பவர் தனியார் ஊடகத்திற்கு அளித்திருக்கும் பேட்டியில் யார் இந்த வருடம் ஆட்சியை பிடிப்பார் என்பதை கணித்திருக்கிறார். அவரது கணிப்பு என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

பிரபல ஜோதிடரின் கணிப்பு:

பிரபல ஜோதிடரான ராதன் பண்டிட், தனியார் ஊடகத்திற்கு ஒரு பேட்டியினை அளித்திருக்கிறார். இதில், கடந்த கால கணிப்புகளையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். 2021ஆம் ஆண்டில், ஸ்டாலின்தான் முதல்வர் ஆவார் என்றும், எடப்பாடி ஜெயிக்க மாட்டார் என்றும் தான் முன்கூட்டியே கூறியிருந்ததாக தெரிவித்த அவர், அதற்கு முன்பு தான் ஜெயலலிதா குறித்து குறிப்பிட்டிருந்த கணிப்புகளும் உண்மையானதாக தெரிவித்தார். இந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில், விஜய்யின் ஜாதகப்படி இந்த தேர்தலில் விஜய் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவார் என்று கூறினார். மேலும், ஸ்டாலின் முதவர் ஆக வாய்ப்பில்லை என்றும் தெரிவித்தார். 

விஜய்க்கு யாரும் எதிர்பாராத அளவில் மக்களின் ஆதரவு அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவித்த அவர், இது தனது தனிப்பட்ட விருப்பம் அல்ல என்றும், ஜோதிட கணிதத்தின் படி இதை கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.

பலிக்குமா?

தவெக கட்சி, தேர்தலில் புதிதாக பிறந்த கட்சிதான். இருப்பினும், இந்த கட்சியில் இப்போதே லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் இணைந்திருக்கின்றனர். விஜய்யை பார்க்க, அவரது பேச்சை கேட்க என அவர் எங்கு சென்றாலும் பல லட்சம் தாெண்டர்கள் அவரை பின்தொடர்கின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த கூட்டம் அனைத்தும் வாக்குகளாக மாறாது என்றாலும், இதனால் கண்டிப்பாக இந்த தேர்தலில் பெரும் மாற்றமானது ஏற்படும் என்பது பலருடைய பேச்சாக இருக்கிறது.

அதே போல, மேற்கூறிய ஜோதிடரின் கணிப்புகள் அவருடையது என்றும், இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. யார் என்ன கணிப்பு கூறினாலும், கண்டிப்பாக மே 4ஆம் தேதிதான் உண்மையான நிலவரம் என்ன என்பது தெரியும்.

